[{"available":true,"c_guid":"57e8b91b-5bef-4891-9a76-84acde94265f","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Augusztus 15-ig egyetlen 500 fősnél nagyobb tömegrendezvényt sem tarthatnak meg, jelentette be ma a kormány. Hazai zenészeket, zeneipari szakembereket és újságírókat kérdeztünk arról, hogyan éreznek most, miként érinti munkájukat, alkotói tevékenységüket a bejelentett korlátozás és hogy középtávon mi lehet a következménye annak, amilyen helyzetbe a hazai zeneipar került.","shortLead":"Augusztus 15-ig egyetlen 500 fősnél nagyobb tömegrendezvényt sem tarthatnak meg, jelentette be ma a kormány. Hazai...","id":"20200430_Mintha_nem_kapnank_levegot__zeneszek_zeneipari_szakemberek_a_rendezvenystoprol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57e8b91b-5bef-4891-9a76-84acde94265f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bc5806-a9d6-4551-a2a1-e334ec36887a","keywords":null,"link":"/kultura/20200430_Mintha_nem_kapnank_levegot__zeneszek_zeneipari_szakemberek_a_rendezvenystoprol","timestamp":"2020. április. 30. 20:00","title":"„Mintha nem kapnánk levegőt” – zenészek, zeneipari szakemberek a rendezvénystopról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyereket tűzoltók mentették ki.\r

","shortLead":"A gyereket tűzoltók mentették ki.\r

","id":"20200429_emesztoakna_kisfiu_szegvar_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1177d195-63b9-462d-a92f-011566c774fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_emesztoakna_kisfiu_szegvar_tuzoltok","timestamp":"2020. április. 29. 20:19","title":"Emésztőaknába esett egy kétéves kisfiú Szegváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595792dd-fc10-43d7-b50e-45a886c55b2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem mindenkinek jut azonban belőle.","shortLead":"Nem mindenkinek jut azonban belőle.","id":"20200501_Sok_fuggetlen_szinhaz_orulhet_tamogatasokat_oszt_az_Emmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=595792dd-fc10-43d7-b50e-45a886c55b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2823a639-e7b7-4d91-bfe7-6ea0a10a0b33","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_Sok_fuggetlen_szinhaz_orulhet_tamogatasokat_oszt_az_Emmi","timestamp":"2020. május. 01. 12:56","title":"Sok független színház örülhet, támogatásokat oszt az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök bejelentette azt is, büntetővámok jöhetnek Kína ellen.","shortLead":"Az amerikai elnök bejelentette azt is, büntetővámok jöhetnek Kína ellen.","id":"20200501_Trump_allitja_bizonyitek_van_arra_hogy_a_vuhani_laborbol_szabadult_el_a_virus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbcc05c-bc1d-4e82-bb07-c70623847338","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_Trump_allitja_bizonyitek_van_arra_hogy_a_vuhani_laborbol_szabadult_el_a_virus","timestamp":"2020. május. 01. 08:26","title":"Trump állítja: bizonyíték van arra, hogy a vuhani laborból szabadult el a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72370d00-4f9b-4392-af6e-918066049605","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"A mindent felforgató koronavírus-járvány idején is megpróbáltak több iskolában elköszönni a végzős diákoktól. Virtuálisan tehették ezt meg, van, ahol a pár nappal korábban forgatott videót tették elérhetővé a ballagás korábban tervezett időpontjában, máshol élő adásban búcsúztak.","shortLead":"A mindent felforgató koronavírus-járvány idején is megpróbáltak több iskolában elköszönni a végzős diákoktól...","id":"20200430_Igy_ballag_az_orszag__meghato_videokkal_bucsuztatjak_a_vegzosoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72370d00-4f9b-4392-af6e-918066049605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f50de1-0de6-4545-921f-a1a145108ac8","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_Igy_ballag_az_orszag__meghato_videokkal_bucsuztatjak_a_vegzosoket","timestamp":"2020. április. 30. 19:00","title":"Így ballag az ország – megható videókkal búcsúztatják a végzősöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1e6adc7-7a09-49de-997a-3d59a048e537","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az állam által monopolhelyzetbe hozott, kormányhoz közeli vállalkozók érdekeit sértheti az a felajánlás, amelyet magyar vállalkozók tettek, ám javaslatuk süket fülekre talált. Így egyelőre nem kerülnek utcára a külföldön már bevált, maszkot, kesztyűt és fertőtlenítőszert kínáló automaták. ","shortLead":"Az állam által monopolhelyzetbe hozott, kormányhoz közeli vállalkozók érdekeit sértheti az a felajánlás, amelyet magyar...","id":"20200430_Blokkolja_a_kormany_a_maszkarusito_automatak_kihelyezeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1e6adc7-7a09-49de-997a-3d59a048e537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77d3f88-0b02-4779-996c-ec59d6b1dc5f","keywords":null,"link":"/360/20200430_Blokkolja_a_kormany_a_maszkarusito_automatak_kihelyezeset","timestamp":"2020. április. 30. 14:00","title":"Mindent megtesz a kormány, hogy ne vásárolhassunk maszkot automatákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0ac6aa-7266-4802-b096-427ba65a236f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta az Apple az iOS operációs rendszer 13.5-ös verziószámú béta változatát, amibe egy apró, de fontos változtatást is beletettek.","shortLead":"Kiadta az Apple az iOS operációs rendszer 13.5-ös verziószámú béta változatát, amibe egy apró, de fontos változtatást...","id":"20200430_apple_ipohne_face_id_arcmaszk_szajmaszk_telefon_feloldasa_ios_135","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a0ac6aa-7266-4802-b096-427ba65a236f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8d82ff-ff83-4fa6-911e-b3992eda56bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_apple_ipohne_face_id_arcmaszk_szajmaszk_telefon_feloldasa_ios_135","timestamp":"2020. április. 30. 09:33","title":"Megvariálta a FaceID működését az Apple, könnyebb lett maszkban feloldani a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a744d8-3e54-4367-91bb-8ffe943e7b25","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Első körben csak kuponokkal kárpótolnák az utasokat.","shortLead":"Első körben csak kuponokkal kárpótolnák az utasokat.","id":"20200430_legitarsasag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58a744d8-3e54-4367-91bb-8ffe943e7b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbccb3f-2625-423d-aa25-bc0dd17a9e99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200430_legitarsasag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 30. 05:54","title":"Megváltoztatná több ország is a törölt légijáratok után járó kártérítés szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]