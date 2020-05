Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd7e573e-7a5f-4233-a95f-f0404c9de990","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszas várakozás után az Intel bemutatta az asztali gépekbe szánt új csúcsprocesszorait. A 10. generációs lapkákkal minden eddiginél nagyobb erő költözik a PC-kbe.","shortLead":"Hosszas várakozás után az Intel bemutatta az asztali gépekbe szánt új csúcsprocesszorait. A 10. generációs lapkákkal...","id":"20200430_intel_10_generacios_processzor_s_series_orajel_10_magos_processzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd7e573e-7a5f-4233-a95f-f0404c9de990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c898b350-9636-4ae2-951c-ae6057231bb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_intel_10_generacios_processzor_s_series_orajel_10_magos_processzor","timestamp":"2020. április. 30. 19:03","title":"5,3 GHz lett, maradhat? Megjöttek az Intel asztali gépekbe szánt 10 magos processzorai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbeff9c-0919-4304-a657-bf749e200fc0","c_author":"Gyenis Ágnes, Oroszi Babett, Szabó Yvette","category":"360","description":"Több százmilliárd forintnyi közbeszerzéssel és pályázattal vigasztalódhatnak a kormányfőhöz legközelebb álló üzletemberek a következő hónapokban. Orbán Viktor ezúttal is a sajátos elveken nyugvó újraelosztást választotta a rászorulók megsegítése helyett.","shortLead":"Több százmilliárd forintnyi közbeszerzéssel és pályázattal vigasztalódhatnak a kormányfőhöz legközelebb álló...","id":"202018__oligarchacegek_jarvanyban__penzosztas__orban_dilemmai__immunvalasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fbeff9c-0919-4304-a657-bf749e200fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b9967b-7310-466b-89c7-f6daddc145cf","keywords":null,"link":"/360/202018__oligarchacegek_jarvanyban__penzosztas__orban_dilemmai__immunvalasz","timestamp":"2020. április. 30. 11:00","title":"Mészároséknak meg sem kottyan majd a válság, mert Orbán nem engedi el a kezüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595792dd-fc10-43d7-b50e-45a886c55b2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem mindenkinek jut azonban belőle.","shortLead":"Nem mindenkinek jut azonban belőle.","id":"20200501_Sok_fuggetlen_szinhaz_orulhet_tamogatasokat_oszt_az_Emmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=595792dd-fc10-43d7-b50e-45a886c55b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2823a639-e7b7-4d91-bfe7-6ea0a10a0b33","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_Sok_fuggetlen_szinhaz_orulhet_tamogatasokat_oszt_az_Emmi","timestamp":"2020. május. 01. 12:56","title":"Sok független színház örülhet, támogatásokat oszt az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce50f9d2-2b29-43a7-9a7d-5f7f78d76da9","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"kultura","description":"Maruzsa államtitkár szerint a diákok 97 százaléka érettségizni akar. Ezzel a logikával azt is mondhatná, hogy a magyar fertőzötteknek 11,2%-a nem akart életben maradni. Vélemény.\r

\r

","shortLead":"Maruzsa államtitkár szerint a diákok 97 százaléka érettségizni akar. Ezzel a logikával azt is mondhatná, hogy a magyar...","id":"20200501_Gyarmaty_Eva_A_diakok_kenytelenek_erettsegizni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce50f9d2-2b29-43a7-9a7d-5f7f78d76da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f768a72-eca5-477e-ad13-ea99ffe73a12","keywords":null,"link":"/kultura/20200501_Gyarmaty_Eva_A_diakok_kenytelenek_erettsegizni","timestamp":"2020. május. 01. 08:32","title":"Gyarmathy Éva: A diákok kénytelenek érettségizni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d907b931-8979-477a-a966-2789574eb0a3","c_author":"-W-","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Rajk László egyik nap közös hős, akire büszke, aztán meg ostoba kommunista. Tudomány a javából!","shortLead":"Rajk László egyik nap közös hős, akire büszke, aztán meg ostoba kommunista. Tudomány a javából!","id":"20200430_Schmidt_Maria_es_a_szettarto_latoszogek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d907b931-8979-477a-a966-2789574eb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d417967c-de1c-4f7b-8039-ca1c9ea82ca6","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20200430_Schmidt_Maria_es_a_szettarto_latoszogek","timestamp":"2020. április. 30. 15:05","title":"Schmidt Mária, a bipoláris történész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd55896-24b4-467f-8609-2463328220d5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Érvágás, hogy elmarad a ballagás, de a járvány amúgy is megviseli az üzletágat.","shortLead":"Érvágás, hogy elmarad a ballagás, de a járvány amúgy is megviseli az üzletágat.","id":"20200430_koronavirus_jarvany_viragbolt_anyak_napja_nyitvatartas_enyhites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbd55896-24b4-467f-8609-2463328220d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737dd3b7-4251-4673-9413-a893a9ff1ada","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200430_koronavirus_jarvany_viragbolt_anyak_napja_nyitvatartas_enyhites","timestamp":"2020. április. 30. 11:37","title":"Szenvednek a virágboltok, az anyák napja hoz egy kis enyhülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt négy napban 3100-nál is több beteg gyógyult meg az országban.","shortLead":"Az elmúlt négy napban 3100-nál is több beteg gyógyult meg az országban.","id":"20200430_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78026dec-5087-4e4a-b26d-56601df45650","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_szama","timestamp":"2020. április. 30. 16:12","title":"Hetek óta nem volt ilyen alacsony az elhunytak száma Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a10e68-bc3d-4423-960e-d4bb546ece18","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Azokhoz is közel hozza a kosárlabda egyik legnagyobb korszakát a Netflix, akik eddig nem annyira érdeklődtek a sportág iránt. Az HBO olyan filmmel rukkolt elő, ami a mozikban is bőven megállta volna a helyét. Formabontó dokumentumfilmet készített az Apple+ a Beastie Boysról. Ez a hvg360 heti streaming ajánlója. ","shortLead":"Azokhoz is közel hozza a kosárlabda egyik legnagyobb korszakát a Netflix, akik eddig nem annyira érdeklődtek a sportág...","id":"20200430_Stream360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32a10e68-bc3d-4423-960e-d4bb546ece18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a85fb8-d5cc-49e9-9206-f3703487bd65","keywords":null,"link":"/360/20200430_Stream360","timestamp":"2020. április. 30. 20:30","title":"Stream360: Kosáristenek, raplegendák és Hugh Jackman karrierjének csúcsa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]