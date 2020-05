Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar hazai össztermék 3 százalékkal fog zsugorodni a járvány miatt, a kormány az ígértnél jobban elengedi a hiányt, az államadósság nőni fog. A konvergenciaprogram előrejelzése szerint 2021 már a visszapattanás éve lesz.","shortLead":"A magyar hazai össztermék 3 százalékkal fog zsugorodni a járvány miatt, a kormány az ígértnél jobban elengedi a hiányt...","id":"20200505_A_kormany_szamitasai_szerint_beremeles_nem_nagyon_lesz_munkanelkuliseg_annal_inkabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcbbc1f-799d-437e-848a-d17b6568f695","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_A_kormany_szamitasai_szerint_beremeles_nem_nagyon_lesz_munkanelkuliseg_annal_inkabb","timestamp":"2020. május. 05. 13:15","title":"A kormány szerint béremelés nem nagyon lesz, munkanélküliség annál inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ca3ba0-35d8-43e1-a789-d1dee159cf6d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemsokára hatályba lép az Oroszországgal megkötött egyezmény az egészségügyi és nyugellátásokról, ennek a részleteit gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Nemsokára hatályba lép az Oroszországgal megkötött egyezmény az egészségügyi és nyugellátásokról, ennek a részleteit...","id":"20200504_Hamarosan_lecserelnek_egy_1963as_magyarszovjet_szocialpolitikai_egyezmenyt_2020as_magyaroroszra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26ca3ba0-35d8-43e1-a789-d1dee159cf6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff52a14-b60c-4dd0-b566-e449fd3026b8","keywords":null,"link":"/kkv/20200504_Hamarosan_lecserelnek_egy_1963as_magyarszovjet_szocialpolitikai_egyezmenyt_2020as_magyaroroszra","timestamp":"2020. május. 04. 21:59","title":"Hamarosan lecserélnek egy 1963-as magyar-szovjet szociálpolitikai egyezményt 2020-as magyar-oroszra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae8cc1aa-dbc5-402b-a629-02272717feb0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az igazolt fertőzöttek száma már majdnem elérte a 100 ezret.","shortLead":"Az igazolt fertőzöttek száma már majdnem elérte a 100 ezret.","id":"20200504_Ismet_megnott_a_fertozottek_es_a_halalesetek_szama_Iranban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae8cc1aa-dbc5-402b-a629-02272717feb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f4b56f-b7c0-468e-be33-3fd168a30c6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Ismet_megnott_a_fertozottek_es_a_halalesetek_szama_Iranban","timestamp":"2020. május. 04. 20:48","title":"Ismét megnőtt a fertőzöttek és a halálesetek száma Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kontinensen két hónappal előbb regisztrálták az első beteget, mint Európában.\r

","shortLead":"A kontinensen két hónappal előbb regisztrálták az első beteget, mint Európában.\r

","id":"20200505_Azsiaban_meg_csak_most_emelkedett_negyedmilliora_a_bizonyitottan_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e477913c-426c-43dd-9e2d-0103d9d637e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200505_Azsiaban_meg_csak_most_emelkedett_negyedmilliora_a_bizonyitottan_fertozottek_szama","timestamp":"2020. május. 05. 18:51","title":"Ázsiában még csak most emelkedett negyedmillióra a bizonyítottan fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592b8572-0611-4af7-a958-d6d317faec87","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ha nyitást akarsz, készülj a háborúra – ez az elv vezette az Orbán-kormányt az elmúlt két hónapban, amikor a vírus elleni védekezést az újranyitás feltételei megteremtésének rendelte alá. Vakrepülésbe kezdett az ország, felelősnek pedig bespájzolták a fővárost – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Ha nyitást akarsz, készülj a háborúra – ez az elv vezette az Orbán-kormányt az elmúlt két hónapban, amikor a vírus...","id":"20200506_orban_viktor_koronavirus_jarvany_valsagkezeles_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=592b8572-0611-4af7-a958-d6d317faec87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ace2ada-e183-4e47-b147-6d09c37d5270","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_orban_viktor_koronavirus_jarvany_valsagkezeles_egeszsegugy","timestamp":"2020. május. 06. 15:50","title":"Bűvészmutatványba kezdett az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcd8041-c865-42d5-935a-7ee51bdd6195","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi parlamenti ülésen vitáznak a pártoktól elvett támogatás pótlékáról, illetve a belügyminiszter javaslatáról, ami kizárná a közmunkából azokat, akiknek nem elég rendezett az udvara.","shortLead":"A keddi parlamenti ülésen vitáznak a pártoktól elvett támogatás pótlékáról, illetve a belügyminiszter javaslatáról, ami...","id":"20200505_parlamenti_ules_isztambuli_egyezmeny_KDNP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfcd8041-c865-42d5-935a-7ee51bdd6195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2353a7a-79fd-4b43-b6cc-18801a3307e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_parlamenti_ules_isztambuli_egyezmeny_KDNP","timestamp":"2020. május. 05. 07:05","title":"Máris szavaz az isztambuli egyezmény elutasításáról az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő szerint alkotmányellenes a kedden elfogadott rendelet.","shortLead":"A független képviselő szerint alkotmányellenes a kedden elfogadott rendelet.","id":"20200505_Az_Alkotmanybirosaghoz_fordul_Szel_Bernadett_az_informacios_jogok_korlatozasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c5f63b-9b34-471f-8e52-7ef9bfb8e760","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Az_Alkotmanybirosaghoz_fordul_Szel_Bernadett_az_informacios_jogok_korlatozasa_miatt","timestamp":"2020. május. 05. 16:23","title":"Alkotmánybírósághoz fordul Szél Bernadett az információs jogok korlátozása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8063f29e-81df-42b0-b51b-0c2cc5378e76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hadsereg számára alakította át a Microsoft HoloLens 2 VR-szemüvegét, amit most a koronavírus elleni védekezés jegyében vetnek be.","shortLead":"A hadsereg számára alakította át a Microsoft HoloLens 2 VR-szemüvegét, amit most a koronavírus elleni védekezés...","id":"20200505_atalakitott_microsoft_hololens2_vr_szemuveg_amerikai_hadsereg_lazmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8063f29e-81df-42b0-b51b-0c2cc5378e76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e7f92b-7d93-4948-bfdc-7bef1414b833","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_atalakitott_microsoft_hololens2_vr_szemuveg_amerikai_hadsereg_lazmeres","timestamp":"2020. május. 05. 09:33","title":"Távolról, 5 másodperc alatt leolvassa a másik lázát az amerikai katonák Microsoft-féle szemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]