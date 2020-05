Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d83fdb2-7799-4c46-8e7e-0e7646d90627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendkívüli helyzetre tekintettel, a távoktatási időszak megkönnyítése érdekében nyár végéig ingyenesen hozzáférhetővé teszi online szótárait a Maxim Könyvkiadó.","shortLead":"A rendkívüli helyzetre tekintettel, a távoktatási időszak megkönnyítése érdekében nyár végéig ingyenesen hozzáférhetővé...","id":"20200505_grimm_online_szotarak_ingyenes_hozzaferes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d83fdb2-7799-4c46-8e7e-0e7646d90627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d500885a-85c2-4a91-98c2-e86f4c056449","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_grimm_online_szotarak_ingyenes_hozzaferes","timestamp":"2020. május. 05. 12:03","title":"6 nyelv oda-vissza szótárához férhet hozzá ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1dcdda6-7cc8-40e6-ad42-a1c28a93db89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 7-ig egymillió szignó szükséges legalább hét uniós tagállamból ahhoz, hogy az Európai Parlament foglalkozzon a kérdéssel.","shortLead":"Május 7-ig egymillió szignó szükséges legalább hét uniós tagállamból ahhoz, hogy az Európai Parlament foglalkozzon...","id":"20200505_alairas_nemzeti_regiokrol_szolo_europai_polgari_kezdemenyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1dcdda6-7cc8-40e6-ad42-a1c28a93db89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4895f64-77b7-4e16-868a-c27ae9494f61","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_alairas_nemzeti_regiokrol_szolo_europai_polgari_kezdemenyezes","timestamp":"2020. május. 05. 14:52","title":"Még két napig lehet aláírni a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d748f9f-0ff6-48fb-b5ba-cd057c1055d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A The Stranglers billentyűse 71 éves volt.\r

\r

","shortLead":"A The Stranglers billentyűse 71 éves volt.\r

\r

","id":"20200505_Koronavirusban_meghalt_a_legkulonosebb_punkhos_Dave_Greenfield","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d748f9f-0ff6-48fb-b5ba-cd057c1055d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7269e0ef-e048-49aa-99e9-67be076bfdc2","keywords":null,"link":"/elet/20200505_Koronavirusban_meghalt_a_legkulonosebb_punkhos_Dave_Greenfield","timestamp":"2020. május. 05. 09:19","title":"Koronavírusban meghalt a legkülönösebb punkhős, Dave Greenfield","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium újratervezte az egyik uniós programot, forrásokat tett elérhetővé gazdaságvédelemre. A forint gyenge, egy euró több forintot ér, így több lett az elkölthető pénz. Ami részben az állami bértámogatásra fog elmenni.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium újratervezte az egyik uniós programot, forrásokat tett elérhetővé gazdaságvédelemre. A forint...","id":"20200506_A_kormany_talalt_420_milliard_brusszeli_forintot_gazdasagvedelemre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03484eeb-9d03-4078-bd20-f8f0690806f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200506_A_kormany_talalt_420_milliard_brusszeli_forintot_gazdasagvedelemre","timestamp":"2020. május. 06. 15:55","title":"A kormány talált 420 milliárd brüsszeli forintot gazdaságvédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee77750b-9a93-4151-a613-2c9f8fa50049","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzeti régiókról szóló kezdeményezést támogató online és papír alapú aláírások száma együtt már meghaladja az egymilliót. De csak három országból érkezett elég aláírás, ez pedig kevés a sikerhez.","shortLead":"A nemzeti régiókról szóló kezdeményezést támogató online és papír alapú aláírások száma együtt már meghaladja...","id":"20200507_szekely_kezdemenyezes_egymillio_alairas_eu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee77750b-9a93-4151-a613-2c9f8fa50049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8318476-83ef-4664-96f4-ec81559eb0d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_szekely_kezdemenyezes_egymillio_alairas_eu","timestamp":"2020. május. 07. 05:35","title":"Valószínűleg összegyűlik a székely kezdeményezés egymillió aláírása, de ez is kevés lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A külgazdasági és külügyminiszter a jövő pénteken tárgyal majd a beruházás irányítóival.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter a jövő pénteken tárgyal majd a beruházás irányítóival.","id":"20200506_szijjarto_peter_bmw_gyar_debrecen_beruhazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d2e1e0-30aa-446c-a717-3214bd24f8bc","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_szijjarto_peter_bmw_gyar_debrecen_beruhazas","timestamp":"2020. május. 06. 13:17","title":"Megszólalt Szijjártó a BMW-gyár építésének felfüggesztéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"414da2df-b4f8-4880-9b14-0e80eb8a2e39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2500 forintért exkluzív tartalmakhoz juthatnak a felhasználók.","shortLead":"2500 forintért exkluzív tartalmakhoz juthatnak a felhasználók.","id":"20200505_Fizetos_rajongoi_oldallal_potolna_beveteleit_Ganxsta_Zolee","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=414da2df-b4f8-4880-9b14-0e80eb8a2e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4509b681-eaa0-447f-9175-c9e725e4edea","keywords":null,"link":"/kultura/20200505_Fizetos_rajongoi_oldallal_potolna_beveteleit_Ganxsta_Zolee","timestamp":"2020. május. 05. 16:57","title":"Fizetős rajongói oldallal pótolná bevételeit Ganxsta Zolee","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vészhelyzet kihirdetése után azonnal elkezdődtek a leépítések.","shortLead":"A vészhelyzet kihirdetése után azonnal elkezdődtek a leépítések.","id":"20200505_munkanelkuli_Magyarorszag_jarulek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa59da6b-29cf-4a92-ad25-e6d83413d4dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200505_munkanelkuli_Magyarorszag_jarulek","timestamp":"2020. május. 05. 17:19","title":"281 ezer munkanélküli van Magyarországon, közel felük egy fillért sem kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]