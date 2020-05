Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"182cff6b-59fe-4d8e-91af-7aaa70f9536d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos légi felvételei alapján a járművek egyike egy BDRM–2-es páncélozott harci felderítő jármű.","shortLead":"Hadházy Ákos légi felvételei alapján a járművek egyike egy BDRM–2-es páncélozott harci felderítő jármű.","id":"20200508_Harci_jarmuvek_allnak_Meszaros_Lorinc_bicskei_tavanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=182cff6b-59fe-4d8e-91af-7aaa70f9536d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04aca3b3-e4da-434a-a555-0e4eccfcc809","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_Harci_jarmuvek_allnak_Meszaros_Lorinc_bicskei_tavanal","timestamp":"2020. május. 08. 12:34","title":"Harci járművek állnak Mészáros Lőrinc bicskei tavánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd324f38-ca96-4cd5-8a5c-54758f5a2f92","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Renault pilótája, Daniel Ricciardo úgy gondolja, hogy a koronavírus-járvány utáni első Forma-1-es futam kaotikus lesz.","shortLead":"A Renault pilótája, Daniel Ricciardo úgy gondolja, hogy a koronavírus-járvány utáni első Forma-1-es futam kaotikus lesz.","id":"20200509_Ricciardo_szerint_kaotikus_lesz_az_ujrakezdes_a_Forma1ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd324f38-ca96-4cd5-8a5c-54758f5a2f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbfe846-a97a-4598-bdb0-cbf02cbcf398","keywords":null,"link":"/sport/20200509_Ricciardo_szerint_kaotikus_lesz_az_ujrakezdes_a_Forma1ben","timestamp":"2020. május. 09. 17:54","title":"Ricciardo szerint kaotikus lesz az újrakezdés a Forma-1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakrendelőkben kellene elvégezni a koronavírus-teszteket a betegeken, hogy el tudják őket látni. 