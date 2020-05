Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"42996d2b-b552-4515-ae5e-0124f580f25e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megérkezett Olaszországba a Kenyában másfél éve elhurcolt olasz segélymunkás

\r

","shortLead":"Megérkezett Olaszországba a Kenyában másfél éve elhurcolt olasz segélymunkás

\r

","id":"20200510_Titkosszolgalati_akcioval_szabaditottak_ki_egy_olasz_segelymunkast_Kenyabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42996d2b-b552-4515-ae5e-0124f580f25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85c2967-6d8d-42ba-99e5-32566b7603ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Titkosszolgalati_akcioval_szabaditottak_ki_egy_olasz_segelymunkast_Kenyabol","timestamp":"2020. május. 10. 21:03","title":"Titkosszolgálati akcióval szabadítottak ki egy olasz segélymunkást iszlamisták fogságából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több százezren jelezték a bankoknál, hogy nem élnek a törlesztési moratórium lehetőségével.","shortLead":"Több százezren jelezték a bankoknál, hogy nem élnek a törlesztési moratórium lehetőségével.","id":"20200511_hitel_torlesztes_moratorium_bankok_otp_cib_raiffeisen_mkb_takarekbank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5c64f3-3765-4879-a84f-707609213622","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_hitel_torlesztes_moratorium_bankok_otp_cib_raiffeisen_mkb_takarekbank","timestamp":"2020. május. 11. 07:29","title":"A hitelt felvevők 40 százaléka a moratórium ellenére is tovább törleszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292d609d-b07f-4bf0-8899-b5681f138974","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Elfeledett ifjú Robinsonok szívmelengető története az egyik tétel, amelyre új, nagyon optimista könyvét építi Rutger Bregman holland történész és újságíró.","shortLead":"Elfeledett ifjú Robinsonok szívmelengető története az egyik tétel, amelyre új, nagyon optimista könyvét építi Rutger...","id":"20200511_Legyek_Ura_ervenyessege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=292d609d-b07f-4bf0-8899-b5681f138974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dcbb8bb-e5a7-4950-b54c-6c4034d7b540","keywords":null,"link":"/360/20200511_Legyek_Ura_ervenyessege","timestamp":"2020. május. 11. 10:15","title":"Az összezártság a jót hozza ki az emberekből – megkérdőjeleződött a Legyek Ura érvényessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb73203-1820-4794-9ad4-9af887f9d404","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dombóvári nyomozók három férfit hallgattak ki csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A szurkálót a rendőrök őrizetbe is vették.","shortLead":"A dombóvári nyomozók három férfit hallgattak ki csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett...","id":"20200509_Kessel_es_gereblyevel_harcoltak_Dombovaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbb73203-1820-4794-9ad4-9af887f9d404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec1d099-55bf-477b-9fe4-256131bcf476","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Kessel_es_gereblyevel_harcoltak_Dombovaron","timestamp":"2020. május. 09. 17:20","title":"Késsel és gereblyével harcoltak Dombóváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1ac988-3358-44ed-bb81-515289e7179d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Párizs fő látványosságának díszkivilágításához ezúttal hozzátartozott egy óriási kivetítő is, rajta az egészségügyben dolgozók arcképével. ","shortLead":"Párizs fő látványosságának díszkivilágításához ezúttal hozzátartozott egy óriási kivetítő is, rajta az egészségügyben...","id":"20200511_Apolok_es_orvosok_portrei_csillogtak_vasarnap_az_Eiffeltoronyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d1ac988-3358-44ed-bb81-515289e7179d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9644e780-3318-4b04-80b3-6a3921548617","keywords":null,"link":"/elet/20200511_Apolok_es_orvosok_portrei_csillogtak_vasarnap_az_Eiffeltoronyon","timestamp":"2020. május. 11. 11:10","title":"Ápolók, orvosok, bolti eladók portréival díszítették vasárnap az Eiffel-tornyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kétségbeesett apa a piros lámpánál várakozó rendőröket kérte meg, hogy segítsenek minél előbb kórházba juttatni egy hatéves, vérzőfejű gyereket.Nem kellett kétszer kérnie.","shortLead":"Egy kétségbeesett apa a piros lámpánál várakozó rendőröket kérte meg, hogy segítsenek minél előbb kórházba juttatni...","id":"20200509_A_rendorok_segitettek_egy_verzo_feju_kisgyerek_korhazba_szallitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98f6da1-cfcd-4a8f-add2-23db6b7c08ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_A_rendorok_segitettek_egy_verzo_feju_kisgyerek_korhazba_szallitasat","timestamp":"2020. május. 09. 17:29","title":" A pirosnál várakozó rendőröket kérte meg az apa, felvezetést kaptak a kórházba menet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ccbe8d-3b7a-4d9e-a775-4ea1a7ecbd54","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint kétszáz, Franciaországból érkező migránst tartóztattak fel a brit hatóságok az elmúlt napokban a La Manche-csatorna nagy-britanniai oldalán - jelentette a brit média szombaton.","shortLead":"Több mint kétszáz, Franciaországból érkező migránst tartóztattak fel a brit hatóságok az elmúlt napokban a La...","id":"20200509_Ismet_sokan_probaltak_NagyBritanniaba_jutni_a_La_Manchecsatornan_keresztul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84ccbe8d-3b7a-4d9e-a775-4ea1a7ecbd54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f4828d-3e04-4536-bcdc-87da95d667cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Ismet_sokan_probaltak_NagyBritanniaba_jutni_a_La_Manchecsatornan_keresztul","timestamp":"2020. május. 09. 19:19","title":"Ismét sokan próbáltak Nagy-Britanniába jutni a La Manche-csatornán keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902c18a9-a34b-40b2-81c7-deaa04b081f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely csütörtökön kérte, hogy a kormány adja ki a Budapestre vonatkozó járványügyi adatokat, a kérés még nem futott be az operatív törzshöz. Kiderült, jellemzően a vidéki gyorséttermek teraszán ülő fiatalokkal szemben intézkedtek a rendőrök. ","shortLead":"Karácsony Gergely csütörtökön kérte, hogy a kormány adja ki a Budapestre vonatkozó járványügyi adatokat, a kérés még...","id":"20200510_Operativ_torzs_karacsony_jarvany_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=902c18a9-a34b-40b2-81c7-deaa04b081f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a84a15a-9f32-490a-b717-52c5f735af62","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Operativ_torzs_karacsony_jarvany_Budapest","timestamp":"2020. május. 10. 11:33","title":"Karácsony kérése még nem futott be az operatív törzshöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]