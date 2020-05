Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Színes és gazdag portrénk a legendás alakról, aki egyszerre volt valóságos figura és mesehős, és akit – ezt talán kevesebben tudják – az 1940-es években a náci politikai propaganda is felhasznált a maga céljaira. 2020. május. 09. 13:00 Bántotta, hogy lehazugozták, de ezt se hitték el neki – 300 éve született Münchhausen

Egyre kevesebb ember hal meg naponta Olaszországban. 2020. május. 10. 21:04 Olasz szakértő: "Távozóban van a vírus"

A háziállatok jelenléte sokat segít abban, hogy könnyebben átvészeljük a kijárási korlátozással járó bezártságot. Az otthon töltött idő alatt sokan a kutyájukhoz vagy macskájukhoz fordulnak lelki támaszért. A koronavírus-járvány miatti rendkívüli helyzetben azonban a kisállatok is rendkívüli törődést igényelnek. 2020. május. 09. 15:28 Karanténban a háziállat lehet az egyik legjobb pszichológus

Tekintélyes összegek gyűltek össze a virtuális élmények aukcióján. 2020. május. 11. 09:09 Stinggel közösen énekelni megfizethetetlen, valaki mégis 44 millió forintot fizetett érte Három miniszterelnököt is szolgált már Dominic Raab, aki áprilisban néhány hétig beugró kormányfő is volt Nagy-Britanniában, mivel a főnöke koronavírus-fertőzéssel kórházba került. A 46 éves zsidó származású politikus évekkel ezelőtt a palesztinoknak adott tanácsokat a béketárgyaláson, majd 2018-ban ő volt az a Brexit-ügyi miniszter, aki lemondott a megállapodás aláírása miatt. 2020. május. 10. 08:30 Boris Johnson halála esetén ő maradt volna a brit kormányfő

Ha a teljesen önfenntartó ház nem elég, már a saját energiájából növénytermesztést lehetővé tévő házat terveznek. 2020. május. 11. 10:20 Üzenetet küld a bioház, ha a növények nem érzik jól magukat

Az Egyesült Államokban a halálos áldozatok száma kis híján már elérte a 80 ezret. 2020. május. 11. 08:02 Már több mint 4,1 millióan fertőződtek meg a koronavírussal

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája végzett felmérést a távtanulás tapasztalatairól. 2020. május. 09. 15:16 A tanórák jó részét a járvány után is ki lehetne váltani távoktatással