Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db0fd8bd-2361-4624-898b-f05f03e367e9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A lengyel kormány élénkebben, a magyar kormány visszafogottabban reagált a német alkotmánybíróság döntésére, amely közvetve ellentmondott az Európai Unió Bíróságának.","shortLead":"A lengyel kormány élénkebben, a magyar kormány visszafogottabban reagált a német alkotmánybíróság döntésére, amely...","id":"20200511_szemle_hetfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db0fd8bd-2361-4624-898b-f05f03e367e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ec5395-1756-43cc-98a8-227d9d1e42a1","keywords":null,"link":"/360/20200511_szemle_hetfo","timestamp":"2020. május. 11. 07:30","title":"Egyre nagyobb hullámokat vet az uniós jog elsőbbségét megkérdőjelező német döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902c18a9-a34b-40b2-81c7-deaa04b081f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely csütörtökön kérte, hogy a kormány adja ki a Budapestre vonatkozó járványügyi adatokat, a kérés még nem futott be az operatív törzshöz. Kiderült, jellemzően a vidéki gyorséttermek teraszán ülő fiatalokkal szemben intézkedtek a rendőrök. ","shortLead":"Karácsony Gergely csütörtökön kérte, hogy a kormány adja ki a Budapestre vonatkozó járványügyi adatokat, a kérés még...","id":"20200510_Operativ_torzs_karacsony_jarvany_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=902c18a9-a34b-40b2-81c7-deaa04b081f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a84a15a-9f32-490a-b717-52c5f735af62","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Operativ_torzs_karacsony_jarvany_Budapest","timestamp":"2020. május. 10. 11:33","title":"Karácsony kérése még nem futott be az operatív törzshöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405867d8-bdba-436e-bb71-aad14f3bdc7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Némi öröm az ürömben, hogy a szerény lökettérfogatú erőforrás legalább nem három-, hanem négyhengeres.","shortLead":"Némi öröm az ürömben, hogy a szerény lökettérfogatú erőforrás legalább nem három-, hanem négyhengeres.","id":"20200511_15_literes_apro_motorral_is_gyartjak_a_hatalmas_mercedes_clst","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=405867d8-bdba-436e-bb71-aad14f3bdc7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8f9a5a-a7f3-457b-8ed6-8fa84876866b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_15_literes_apro_motorral_is_gyartjak_a_hatalmas_mercedes_clst","timestamp":"2020. május. 11. 09:21","title":"A hatalmas Mercedes CLS-t 1,5 literes apró motorral is gyártják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a8f539-4c10-4823-b904-e7014f802cba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lassan talán országszerte vége lesz a veszélyhelyzet március 11-i kihirdetését követő kényszerű bezártságnak, a koronavírus azonban egyelőre velünk marad, és tovább formálja az életünket. A kérdés csak az, hogy miben és milyen mértékben. Az alábbi kérdőív segítségével azt igyekszünk kideríteni, miként élték meg a hvg.hu olvasói az elmúlt két hónapot, és milyen változások látszanak már most ennek hatására. Segítsen minél árnyaltabbá tenni az összképet, legyen ebben partnerünk, válaszoljon kérdéseinkre. Köszönjük!","shortLead":"Lassan talán országszerte vége lesz a veszélyhelyzet március 11-i kihirdetését követő kényszerű bezártságnak...","id":"20200511_Ezt_tuleltuk_De_hogy_Es_milyen_aron__A_hvghu_nagy_karantenkorkepe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a8f539-4c10-4823-b904-e7014f802cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b2a1a3-ad3e-4117-8f9a-3a883be8f597","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_Ezt_tuleltuk_De_hogy_Es_milyen_aron__A_hvghu_nagy_karantenkorkepe","timestamp":"2020. május. 11. 06:30","title":"Ezt túléltük? De hogy? És milyen áron? – A hvg.hu nagy karanténkörképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e634e90-2b8e-4a42-9c27-b115b5a07c80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatvan megnövelt hatótávolságú légvédelmi rakéta esetleges eladását hagyta jóvá az amerikai külügyminisztérium.","shortLead":"Hatvan megnövelt hatótávolságú légvédelmi rakéta esetleges eladását hagyta jóvá az amerikai külügyminisztérium.","id":"20200511_amerikai_legvedelmi_raketak_vasarlas_hadero_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e634e90-2b8e-4a42-9c27-b115b5a07c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"addb8c97-0c7c-4900-b59b-efab5c1a7228","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_amerikai_legvedelmi_raketak_vasarlas_hadero_usa","timestamp":"2020. május. 11. 09:36","title":"74 milliárd forintért vehet Magyarország amerikai légvédelmi rakétákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e43e521-6c75-4192-83d0-027fd34f9466","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Folyamatosan bővül a német prémiumgyártó elektromosmodell-választéka, ám mivel a SUV-ok iránt jelentős a kereslet, például a sima A-osztályból nem készül majd e-változat.","shortLead":"Folyamatosan bővül a német prémiumgyártó elektromosmodell-választéka, ám mivel a SUV-ok iránt jelentős a kereslet...","id":"20200511_Mercedes_EQA_lesz_a_marka_legkisebb_elektromos_SUVja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e43e521-6c75-4192-83d0-027fd34f9466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153f0197-4867-4225-bf5b-cf48058c3306","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_Mercedes_EQA_lesz_a_marka_legkisebb_elektromos_SUVja","timestamp":"2020. május. 11. 15:48","title":"Mercedes EQA lesz a márka legkisebb elektromos autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8713a84e-8bb8-4c92-9c2e-09f9cee91db5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Visszafogott külső, korrekt helykínálat, komoly dinamika, nagy hatótáv, vállalható ár. Szinte minden együtt ahhoz, hogy a tisztán elektromos Niro sikeres lehessen, de vajon milyen autó a gyakorlatban?","shortLead":"Visszafogott külső, korrekt helykínálat, komoly dinamika, nagy hatótáv, vállalható ár. Szinte minden együtt ahhoz...","id":"20200510_legjobb_elektromos_autok_villanyauto_kia_eniro_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8713a84e-8bb8-4c92-9c2e-09f9cee91db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eba3479-a8e3-4492-bfd2-440984a5c461","keywords":null,"link":"/cegauto/20200510_legjobb_elektromos_autok_villanyauto_kia_eniro_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok","timestamp":"2020. május. 10. 16:30","title":"Talán a legjobb mostani villanyautó: teszten a Kia e-Niro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre közelebb lehetünk egy újonnan publikált kutatás szerint a klímaváltozásnak ahhoz a pontjához, ahonnan nincs visszaút.","shortLead":"Egyre közelebb lehetünk egy újonnan publikált kutatás szerint a klímaváltozásnak ahhoz a pontjához, ahonnan nincs...","id":"20200511_klimavaltozas_legrosszabb_forgatokonyv_tanulmany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a6dfbb-fe56-4f75-9436-a28a38828647","keywords":null,"link":"/zhvg/20200511_klimavaltozas_legrosszabb_forgatokonyv_tanulmany","timestamp":"2020. május. 11. 11:57","title":"Egy tanulmány szerint már most a klímaváltozás legrosszabb forgatókönyvénél tartunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]