[{"available":true,"c_guid":"f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járvány terjedése alaposan lelassult az országban, az elmúlt 24 órában már csak 426 új fertőzöttet szűrtek ki.","shortLead":"A járvány terjedése alaposan lelassult az országban, az elmúlt 24 órában már csak 426 új fertőzöttet szűrtek ki.","id":"20200512_Spanyolorszagban_mar_27_ezerhez_kozelit_a_halalos_aldozatok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bca5da7-3ccf-4d0e-b621-9cbe49861ed6","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_Spanyolorszagban_mar_27_ezerhez_kozelit_a_halalos_aldozatok_szama","timestamp":"2020. május. 12. 18:56","title":"Spanyolországban 27 ezerhez közelít a halálos áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd3ddaf-bcdf-4717-8f88-7efef80db4ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Júniusban jelentik be a filmeket. ","shortLead":"Júniusban jelentik be a filmeket. ","id":"20200511_A_fesztival_elmarad_de_a_cannesi_versenyprogramrol_igy_sem_kell_lemondanunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acd3ddaf-bcdf-4717-8f88-7efef80db4ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16542852-4f54-4291-acf1-ab05167cbe36","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_A_fesztival_elmarad_de_a_cannesi_versenyprogramrol_igy_sem_kell_lemondanunk","timestamp":"2020. május. 11. 10:20","title":"A fesztivál elmarad, de a cannes-i versenyprogramról így sem kell lemondanunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a8f539-4c10-4823-b904-e7014f802cba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lassan talán országszerte vége lesz a veszélyhelyzet március 11-i kihirdetését követő kényszerű bezártságnak, a koronavírus azonban egyelőre velünk marad, és tovább formálja az életünket. A kérdés csak az, hogy miben és milyen mértékben. Az alábbi kérdőív segítségével azt igyekszünk kideríteni, miként élték meg a hvg.hu olvasói az elmúlt két hónapot, és milyen változások látszanak már most ennek hatására. Segítsen minél árnyaltabbá tenni az összképet, legyen ebben partnerünk, válaszoljon kérdéseinkre. Köszönjük!","shortLead":"Lassan talán országszerte vége lesz a veszélyhelyzet március 11-i kihirdetését követő kényszerű bezártságnak...","id":"20200511_Ezt_tuleltuk_De_hogy_Es_milyen_aron__A_hvghu_nagy_karantenkorkepe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10a8f539-4c10-4823-b904-e7014f802cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b2a1a3-ad3e-4117-8f9a-3a883be8f597","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_Ezt_tuleltuk_De_hogy_Es_milyen_aron__A_hvghu_nagy_karantenkorkepe","timestamp":"2020. május. 11. 06:30","title":"Ezt túléltük? De hogy? És milyen áron? – A hvg.hu nagy karanténkérdőíve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A sokáig stabil állomány öt esztendő alatt nagyot zsugorodott.\r

","shortLead":"A sokáig stabil állomány öt esztendő alatt nagyot zsugorodott.\r

","id":"20200512_feher_golya_allomany_magya_madartani_egyesulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc22e873-d778-44ce-a3dc-950d4e4fd511","keywords":null,"link":"/zhvg/20200512_feher_golya_allomany_magya_madartani_egyesulet","timestamp":"2020. május. 12. 11:17","title":"Néhány év alatt eltűnt a fehér gólyák negyede Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Robert Koch országos közegészségügyi intézet elnökhelyettese rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a mutató emelkedése körüli nyugtalanság miatt.","shortLead":"A Robert Koch országos közegészségügyi intézet elnökhelyettese rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a mutató emelkedése...","id":"20200512_koronavirus_jarvany_fertozes_nemetorszag_robert_koch_intezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa000834-ee1c-4d91-af89-f102d3331b24","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_koronavirus_jarvany_fertozes_nemetorszag_robert_koch_intezet","timestamp":"2020. május. 12. 14:17","title":"Elmagyarázta a német szakértő, miért nem kell pánikolni a reprodukciós ráta emelkedésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce26affe-4449-40f4-8572-275aa82fd8a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 15 százalékos forgalmi adóval a koronavírus okozta gazdasági károkat csökkentenék. Felfüggesztik az állami vállalatok alkalmazottainak járó megélhetési támogatások kifizetését is.","shortLead":"A 15 százalékos forgalmi adóval a koronavírus okozta gazdasági károkat csökkentenék. Felfüggesztik az állami vállalatok...","id":"20200511_szaud_arabia_afa_emeles_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce26affe-4449-40f4-8572-275aa82fd8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058f502c-bc7c-417a-9ed9-43936cf5f9ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_szaud_arabia_afa_emeles_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","timestamp":"2020. május. 11. 10:12","title":"Háromszorosára emelik az áfát Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbihoz képest közel 30 százalékos volt az olasz ipari termelés visszaesése márciusban.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest közel 30 százalékos volt az olasz ipari termelés visszaesése márciusban.","id":"20200511_olasz_ipar_statisztika_eses_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aedbcdc-bbc8-41d0-8008-921983759124","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_olasz_ipar_statisztika_eses_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 11. 11:32","title":"Legalább harminc éve nem zuhant ekkorát az olasz ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e43e521-6c75-4192-83d0-027fd34f9466","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Folyamatosan bővül a német prémiumgyártó elektromosmodell-választéka, ám mivel a SUV-ok iránt jelentős a kereslet, például a sima A-osztályból nem készül majd e-változat.","shortLead":"Folyamatosan bővül a német prémiumgyártó elektromosmodell-választéka, ám mivel a SUV-ok iránt jelentős a kereslet...","id":"20200511_Mercedes_EQA_lesz_a_marka_legkisebb_elektromos_SUVja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e43e521-6c75-4192-83d0-027fd34f9466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153f0197-4867-4225-bf5b-cf48058c3306","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_Mercedes_EQA_lesz_a_marka_legkisebb_elektromos_SUVja","timestamp":"2020. május. 11. 15:48","title":"Mercedes EQA lesz a márka legkisebb elektromos autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]