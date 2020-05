Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormányrendelethez indoklást ugyan nem fűztek, de anélkül is sejthető, miért döntöttek így.","shortLead":"A kormányrendelethez indoklást ugyan nem fűztek, de anélkül is sejthető, miért döntöttek így.","id":"20200513_nyelvtanulasi_diakhitel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b2a295-882d-4655-85f0-c2fe376572ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_nyelvtanulasi_diakhitel","timestamp":"2020. május. 13. 07:15","title":"Megszűnik a nyelvtanulási diákhitel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Április végén került az öt budapesti kaszinó koncessziós jogát birtokló cég az érdekeltségükbe.","shortLead":"Április végén került az öt budapesti kaszinó koncessziós jogát birtokló cég az érdekeltségükbe.","id":"20200512_garancsi_istvan_szalay_bobrovniczky_kristof_andy_vajna_kaszino_koncesszio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21a7cb5-8587-421b-aa37-8b436fb0d49d","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_garancsi_istvan_szalay_bobrovniczky_kristof_andy_vajna_kaszino_koncesszio","timestamp":"2020. május. 12. 07:49","title":"Garancsihoz és Szalay-Bobrovniczkyhez kerültek Andy Vajna kaszinói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb18eb4-0e22-4409-8d52-b6068aaf22e4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Körülbelül annyi hulladékot termelnek a fővárosiak, mint amikor nincsenek korlátozások.\r

","shortLead":"Körülbelül annyi hulladékot termelnek a fővárosiak, mint amikor nincsenek korlátozások.\r

","id":"20200512_koronavirus_szemetszallitas_kozteruletfelugyelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eb18eb4-0e22-4409-8d52-b6068aaf22e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06ae546-e86e-40d8-aa17-b53334c69709","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_koronavirus_szemetszallitas_kozteruletfelugyelet","timestamp":"2020. május. 12. 08:32","title":"A koronavírusnak köszönhetően nincs már hiány szemétszállítókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e266b3-c74f-4200-b1f6-0605dfb1850a","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"A Diane védelmében című sorozatnál kevés aktuálisabb tükröt találunk, amely a tévések eszközeivel tűpontosan képes megmutatni az amerikai valóság abszurditását.\r

","shortLead":"A Diane védelmében című sorozatnál kevés aktuálisabb tükröt találunk, amely a tévések eszközeivel tűpontosan képes...","id":"20200511_Ha_meg_akarja_erteni_mennyire_abszurd_korban_elunk_nezze_meg_ezeket_az_ugyvedeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16e266b3-c74f-4200-b1f6-0605dfb1850a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecc7fa7-046b-4801-9e55-faa5dde3ef78","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_Ha_meg_akarja_erteni_mennyire_abszurd_korban_elunk_nezze_meg_ezeket_az_ugyvedeket","timestamp":"2020. május. 11. 20:00","title":"Nézze meg ezeket az ügyvédeket, ha meg akarja érteni, milyen abszurd korban élünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"519bf570-efb3-4df2-b57e-21398b60113b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Első tizennyolc évéről és a korszak Budapestjéről megannyi intimitást árul el az 1946-ban született Kossuth-díjas író, Bereményi Géza varázslatos új regényében, a Magyar Copperfieldben, amelyben a régebbi filmjeiből ismert helyszínek és szereplők is újra megelevenednek.","shortLead":"Első tizennyolc évéről és a korszak Budapestjéről megannyi intimitást árul el az 1946-ban született Kossuth-díjas író...","id":"202019__beremenyi_geza__teleki_ter__erzekelestol_eszmelesig__marad_maganak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=519bf570-efb3-4df2-b57e-21398b60113b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15813aa2-8f97-4344-ae61-3c6d99d82f95","keywords":null,"link":"/360/202019__beremenyi_geza__teleki_ter__erzekelestol_eszmelesig__marad_maganak","timestamp":"2020. május. 12. 15:00","title":"A 10 éves Bereményi Géza 1956-ban bezárta magát Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Országszerte megnőtt az olcsóbb, 30 millió forintnál olcsóbb lakások iránti érdeklődés. Emellett fokozódott a nagyobb lakások iránti érdeklődés.","shortLead":"Országszerte megnőtt az olcsóbb, 30 millió forintnál olcsóbb lakások iránti érdeklődés. Emellett fokozódott a nagyobb...","id":"20200513_A_karantenhatas_miatt_masmilyen_lakasokat_keresnek_a_magyarok_mint_korabban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4cd516-aca6-4fbe-8970-b7ba25fc180f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200513_A_karantenhatas_miatt_masmilyen_lakasokat_keresnek_a_magyarok_mint_korabban","timestamp":"2020. május. 13. 11:39","title":"A karanténhatás miatt másmilyen lakásokat keresnek a magyarok, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0da647-1be8-4cef-8186-2a70849b9075","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 49 éves gyanúsítottat a tetthelytől nem messze vették őrizetbe.\r

","shortLead":"A 49 éves gyanúsítottat a tetthelytől nem messze vették őrizetbe.\r

","id":"20200512_Homofob_gyilkossag_Ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c0da647-1be8-4cef-8186-2a70849b9075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14900050-5684-4757-9151-d000d2a9fdb0","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_Homofob_gyilkossag_Ausztralia","timestamp":"2020. május. 12. 10:54","title":"Harminckét évvel ezelőtti homofób gyilkosság gyanúsítottját tartóztatták le Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A sokáig stabil állomány öt esztendő alatt nagyot zsugorodott.\r

","shortLead":"A sokáig stabil állomány öt esztendő alatt nagyot zsugorodott.\r

","id":"20200512_feher_golya_allomany_magya_madartani_egyesulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc22e873-d778-44ce-a3dc-950d4e4fd511","keywords":null,"link":"/zhvg/20200512_feher_golya_allomany_magya_madartani_egyesulet","timestamp":"2020. május. 12. 11:17","title":"Néhány év alatt eltűnt a fehér gólyák negyede Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]