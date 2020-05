Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200512_Jarvanyhirek_percrolpercre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5786dbbc-3de9-4afc-a245-8f75624f14ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Jarvanyhirek_percrolpercre","timestamp":"2020. május. 12. 08:10","title":"Járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"326e4367-bbbd-4902-a950-794e79b13fd6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"12 400-ra emelkedett a halálos áldozatok száma az országban.","shortLead":"12 400-ra emelkedett a halálos áldozatok száma az országban.","id":"20200513_Braziliaban_egy_nap_alatt_kozel_kilencszaz_beteg_halt_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=326e4367-bbbd-4902-a950-794e79b13fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9fc78a-b4e2-4cce-927b-3c551adb618f","keywords":null,"link":"/vilag/20200513_Braziliaban_egy_nap_alatt_kozel_kilencszaz_beteg_halt_meg","timestamp":"2020. május. 13. 06:17","title":"Brazíliában egy nap alatt közel kilencszáz beteg halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51e429e-8f24-4cec-8a58-5671aa5297a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A karantén alatt érzelmes klipet készített születésnapjára Geszti Péter. Az animációs klip a Noé című régebben írt dalra készült, ám most különösen aktuális. ","shortLead":"A karantén alatt érzelmes klipet készített születésnapjára Geszti Péter. Az animációs klip a Noé című régebben írt...","id":"20200513_Erzelmes_klipet_keszitett_szulinapjara_Geszti_Peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c51e429e-8f24-4cec-8a58-5671aa5297a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72986cf2-0e6b-46e3-ae4a-06969aad1fa4","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_Erzelmes_klipet_keszitett_szulinapjara_Geszti_Peter","timestamp":"2020. május. 13. 08:47","title":"Geszti Péter nem szeretne visszatérni a korábbi életéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d7a6e1-54a4-4cff-ad8e-1b94668e919e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három távcsövet összehangolva új megfigyeléseket végeztek kutatók a Jupiteren. Az eredmény csak még különlegesebbé teszi a tomboló viharairól ismert gázóriást.","shortLead":"Három távcsövet összehangolva új megfigyeléseket végeztek kutatók a Jupiteren. Az eredmény csak még különlegesebbé...","id":"20200513_jupiter_vihar_infravoros_foto_hubble_eszaki_gemini_tavcso_juno_urszonda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6d7a6e1-54a4-4cff-ad8e-1b94668e919e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8e717a-db39-4b46-b6f7-68726a8b7755","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_jupiter_vihar_infravoros_foto_hubble_eszaki_gemini_tavcso_juno_urszonda","timestamp":"2020. május. 13. 11:33","title":"Megnézték, mi rejtőzik a Jupiter viharfelhői alatt, az eredmény bámulatos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi minisztérium viszont 32 ezer halálesetről számolt be.","shortLead":"Az egészségügyi minisztérium viszont 32 ezer halálesetről számolt be.","id":"20200512_Statisztikai_hivatal_40_ezer_folott_van_az_elhunytak_szama_NagyBritanniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68833a3b-07d7-4f25-8e3a-f7fe9187c9e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_Statisztikai_hivatal_40_ezer_folott_van_az_elhunytak_szama_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. május. 12. 21:43","title":"Statisztikai hivatal: 40 ezer fölött van az elhunytak száma Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ee9014-13db-4262-9a98-d2c686bae6b4","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A civil és a karitatív szervezeteket is új kihívások elé állította a koronavírus-járvány. Van, ahol alapprogramokat kellett leállítani, máshol a kapcsolattartás módján kellett változtatni, de számos segítő szervezet maga is segítségre szorul. ","shortLead":"A civil és a karitatív szervezeteket is új kihívások elé állította a koronavírus-járvány. Van, ahol alapprogramokat...","id":"202019__civil_szervezetek__jarvanyuzemmod__uj_kihivasok__atalakitas_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63ee9014-13db-4262-9a98-d2c686bae6b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc13de68-ec31-4010-9724-36cd05a4dd83","keywords":null,"link":"/360/202019__civil_szervezetek__jarvanyuzemmod__uj_kihivasok__atalakitas_alatt","timestamp":"2020. május. 12. 13:00","title":"Nehezen álltak át járványüzemmódba a segélyszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külügyi tárca vezetője úgy látja, hogy folytatódnak a Magyarország ellen intézett megalapozatlan, politikailag motivált támadások.\r

","shortLead":"A külügyi tárca vezetője úgy látja, hogy folytatódnak a Magyarország ellen intézett megalapozatlan, politikailag...","id":"20200512_szijjarto_peter_kulugyminiszter_level_europai_tanacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53a6028-e9a2-4c0c-a8e5-df13d6804f06","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_szijjarto_peter_kulugyminiszter_level_europai_tanacs","timestamp":"2020. május. 12. 06:23","title":"Levélben olvasott be Szijjártó az északi országok külügyminisztereinek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff90541-76a4-487c-9a04-2fe318b25e83","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Németországban például több mint két és félszer akkora hányadát teszik ki az összes foglalkoztatottnak az ápolók és szülésznők, mint Magyarországon.","shortLead":"Németországban például több mint két és félszer akkora hányadát teszik ki az összes foglalkoztatottnak az ápolók és...","id":"20200512_Az_apolokes_szulesznok_szamaban_is_az_EU_sereghajtoi_kozott_van_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ff90541-76a4-487c-9a04-2fe318b25e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45bd8543-373f-4f9d-8271-68b0dbd51f32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_Az_apolokes_szulesznok_szamaban_is_az_EU_sereghajtoi_kozott_van_Magyarorszag","timestamp":"2020. május. 12. 12:09","title":"Az ápolók és szülésznők számában az EU sereghajtói között van Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]