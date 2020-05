Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd1849d9-9dbc-4f5b-82bc-661d44c6f1db","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Szerda este adták át az idei Libri Irodalmi Díjat, amelyet ezúttal Láng Zsoltnak ítélt a zsűri a Bolyai című kötetéért. A marosvásárhelyi íróval ennek apropóján beszélgettünk (a nem biztos, hogy) euklideszi regényéről, a szex közben is a prímszámokon gondolkodó, új világot alkotó, de a korában meg nem értett zseniről, és a Bolyaiak apa-fiú kapcsolatáról. Csak a végén vettük észre, hogy a beszélgetés egy kicsit mintha elhajlott volna tudományos irányba, noha a regény kifejezetten olvasmányos, néhol krimiszerűen izgalmas. De épp Bolyaitól tudjuk, hogy különböző terekben különbözően viselkedünk.\r

\r

","shortLead":"Szerda este adták át az idei Libri Irodalmi Díjat, amelyet ezúttal Láng Zsoltnak ítélt a zsűri a Bolyai című kötetéért...","id":"20200513_Lang_Zsolt_libri_irodalmi_dij_bolyai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd1849d9-9dbc-4f5b-82bc-661d44c6f1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebde7e8-4104-4ebd-8ed6-10812320ce08","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_Lang_Zsolt_libri_irodalmi_dij_bolyai","timestamp":"2020. május. 13. 20:00","title":"Szex közben is a prímszámokon gondolkodott Bolyai – interjú a friss Libri-díjas Láng Zsolttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505e2e49-5aff-4a52-a6ba-d98a11b71d53","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nem lesz kötelező az örökbefogadó tanfolyam, gyorsabb lesz az eljárás és az ismerkedés idejére tíz nap fizetett szabadság jár, áll a törvényjavaslatban. ","shortLead":"Nem lesz kötelező az örökbefogadó tanfolyam, gyorsabb lesz az eljárás és az ismerkedés idejére tíz nap fizetett...","id":"20200513_orokbefogadas_szulok_korkulonbseg_Emmi_torvenyjavaslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=505e2e49-5aff-4a52-a6ba-d98a11b71d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"013e0fe9-00da-486e-b434-b3d59b04421f","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_orokbefogadas_szulok_korkulonbseg_Emmi_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. május. 13. 13:33","title":"Ötven évre emelné az örökbefogadók és a gyermek közötti maximális korkülönbséget az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google névtelenül, összesítve készítette el a világ 131 országára lebontott jelentését, amely megmutatja, a koronavírus-járvány miatt hozott intézkedések milyen hatással vannak az életünkre és a szokásainkra.","shortLead":"A Google névtelenül, összesítve készítette el a világ 131 országára lebontott jelentését, amely megmutatja...","id":"20200513_google_kozossegi_mobilitasi_jelentes_majus_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046fe792-d08b-49ec-a3e9-3eb9f7d154e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_google_kozossegi_mobilitasi_jelentes_majus_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. május. 13. 16:06","title":"Kiadta a Google a hazai adatokat: hogyan mozognak a magyarok a koronavírus-járvány alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94048990-47bb-4b56-9159-b36b6f53e21e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A londoni British Museumban igen ismert művészek alkotásai sorakoznak, melyeket most már otthonában is visszanézhet. Mi több: ingyen.","shortLead":"A londoni British Museumban igen ismert művészek alkotásai sorakoznak, melyeket most már otthonában is visszanézhet. Mi...","id":"20200513_british_museum_london_kepek_mentese_alkotas_muvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94048990-47bb-4b56-9159-b36b6f53e21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a68acf-3329-47a6-a928-ea6dcf05ddc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_british_museum_london_kepek_mentese_alkotas_muvesz","timestamp":"2020. május. 13. 11:03","title":"Ingyen letöltheti őket a gépére: 1,9 millió képből válogathat a British Museum jóvoltából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több kisebb egyesületnél nem biztosított a túlélés az alacsony reklámbevételek és szurkolók távolmaradása miatt.","shortLead":"Több kisebb egyesületnél nem biztosított a túlélés az alacsony reklámbevételek és szurkolók távolmaradása miatt.","id":"20200514_foci_labdarugas_klubok_megszunes_csod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26cdaee3-bd0a-4e41-a5e8-38069c1af328","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_foci_labdarugas_klubok_megszunes_csod","timestamp":"2020. május. 14. 12:04","title":"Több száz labdarúgóklub mehet csődbe idén a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff96e5db-be4b-4fe5-8dea-e0df0ee500d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harminc éve, a rendszerváltás időszakában lett nagykövet. 84 évesen hunyt el.","shortLead":"Harminc éve, a rendszerváltás időszakában lett nagykövet. 84 évesen hunyt el.","id":"20200513_meghalt_budapesti_brit_nagykovet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff96e5db-be4b-4fe5-8dea-e0df0ee500d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b0793e-51a9-48d1-979e-83bd9c07631b","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_meghalt_budapesti_brit_nagykovet","timestamp":"2020. május. 13. 14:32","title":"Meghalt az egykori budapesti brit nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orvosok sokáig csak a vírus kiváltotta tüdő-, illetve légúti gyulladásokat kezelték, de az elmúlt hetekben rá kellett jönniük, hogy ennél több kárt is okozhat.","shortLead":"Az orvosok sokáig csak a vírus kiváltotta tüdő-, illetve légúti gyulladásokat kezelték, de az elmúlt hetekben rá...","id":"20200513_a_veset_a_szivet_az_agyat_a_kozponti_idegrendszert_is_karositja_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c969c9d4-7057-4e53-a8f0-10d303827945","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_a_veset_a_szivet_az_agyat_a_kozponti_idegrendszert_is_karositja_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 13. 20:45","title":"A koronavírus a vesét, a szívet, az agyat és a központi idegrendszert is károsítja amerikai tudósok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b3fc536-9377-4ea7-9dd8-085d78dbdae5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A maszkok értéke 7,5 millió forint.","shortLead":"A maszkok értéke 7,5 millió forint.","id":"20200514_50_ezer_maszkot_ad_Magyarorszagnak_a_delvideki_focicsapat_amit_korabban_3_milliarddal_tamogatott_meg_az_Orbankormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b3fc536-9377-4ea7-9dd8-085d78dbdae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c7a5d1-1817-4907-93fe-317c29edf400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_50_ezer_maszkot_ad_Magyarorszagnak_a_delvideki_focicsapat_amit_korabban_3_milliarddal_tamogatott_meg_az_Orbankormany","timestamp":"2020. május. 14. 16:23","title":"Ötvenezer maszkot ad Magyarországnak a délvidéki focicsapat, amit korábban 3 milliárddal támogatott meg az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]