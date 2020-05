Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98ebf109-bc6f-4923-8fdf-6b330d98ef63","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter is elkísérte Alexander Vucic szerb elnökhöz.","shortLead":"Szijjártó Péter is elkísérte Alexander Vucic szerb elnökhöz.","id":"20200515_Orban_Belgradban_targyal_csak_az_EUra_nem_volt_ideje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98ebf109-bc6f-4923-8fdf-6b330d98ef63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b7b412-505a-4f0e-a696-1b182985cd17","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_Orban_Belgradban_targyal_csak_az_EUra_nem_volt_ideje","timestamp":"2020. május. 15. 12:32","title":"Orbán Belgrádban tárgyal, miközben az EU-ra nem volt ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a67c6f6-f35b-4182-85b4-62e419101b93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbinál sokkal több gyümölcsöt és zöldséget fogyaszt a világ, amely egy most készült felmérés szerint a koronavírus egyik (pozitív) hatása. Kevesebbet is pazarlunk.","shortLead":"A korábbinál sokkal több gyümölcsöt és zöldséget fogyaszt a világ, amely egy most készült felmérés szerint...","id":"20200514_koronavirus_taplalkozas_egeszseges_eletmod_gyumolcs_zoldseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a67c6f6-f35b-4182-85b4-62e419101b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c4d9c6-3548-45ad-b8fa-dab850f71f05","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_koronavirus_taplalkozas_egeszseges_eletmod_gyumolcs_zoldseg","timestamp":"2020. május. 14. 08:33","title":"A koronavírus miatt egészségesebben étkezik a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6718d399-d8b8-470d-b047-97ed9f4361ac","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért jó, hogy az HBO hetente hoz ki egy új rész sorozataiból? Az Ez minden, amit tudok újabb érvet hozott a módszer mellett. Közben saját lánya készített rendhagyó dokumentumfilmet egy egykori hollywoodi sztárról, a Whiplash rendezője pedig újra elmerül a jazz világában. Ez a hvg360 heti streaming ajánlója.","shortLead":"Miért jó, hogy az HBO hetente hoz ki egy új rész sorozataiból? Az Ez minden, amit tudok újabb érvet hozott a módszer...","id":"20200513_Stream360_Ez_a_sorozat_kemenyen_meggyomroz_de_megeri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6718d399-d8b8-470d-b047-97ed9f4361ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b8a770-8c32-43b9-9c94-725973391d84","keywords":null,"link":"/360/20200513_Stream360_Ez_a_sorozat_kemenyen_meggyomroz_de_megeri","timestamp":"2020. május. 14. 17:00","title":"Stream360: Ez a sorozat keményen meggyomroz, de megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több brazil kórház jelenti, hogy nincs több hely az intenzívosztályokon.","shortLead":"Egyre több brazil kórház jelenti, hogy nincs több hely az intenzívosztályokon.","id":"20200514_Ujabb_rekordot_dontott_Braziliaban_az_uj_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6b7b71-f8f7-45e0-8365-8c25ff01ee13","keywords":null,"link":"/vilag/20200514_Ujabb_rekordot_dontott_Braziliaban_az_uj_fertozottek_szama","timestamp":"2020. május. 14. 21:42","title":"Újabb rekordot döntött Brazíliában az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e64638a-acfc-43f7-807f-224c533ac9d3","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"Szégyenletes gyávaság volna nem megírni az alábbiakat. Vélemény.","shortLead":"Szégyenletes gyávaság volna nem megírni az alábbiakat. Vélemény.","id":"20200515_TGM_A_romanellenesseg_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e64638a-acfc-43f7-807f-224c533ac9d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66642d0-7a90-4d43-9b34-156349e36fcd","keywords":null,"link":"/velemeny/20200515_TGM_A_romanellenesseg_ellen","timestamp":"2020. május. 15. 12:40","title":"TGM: A románellenesség ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ec0057-b00b-47dd-af14-5df8168fe437","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha mi még nem is, de a boraink bejárhatják a földet. Ki tudja, hova kerülnek majd szombaton egy nagyszabású hongkongi árveréséről a tokaji palackok.","shortLead":"Ha mi még nem is, de a boraink bejárhatják a földet. Ki tudja, hova kerülnek majd szombaton egy nagyszabású hongkongi...","id":"20200513_Tokaji_borok_Hongkonkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47ec0057-b00b-47dd-af14-5df8168fe437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee7cbe0-c3f4-4c2a-b203-ebe1fdc7e660","keywords":null,"link":"/elet/20200513_Tokaji_borok_Hongkonkban","timestamp":"2020. május. 13. 15:17","title":"Tokaji borokat fognak elárverezni Hongkongkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02456c4-1aff-4e76-a709-d22fece92c31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezer százalékkal megnőtt a facebookozók igénye a videós beszélgetések iránt, és az igényeket kiszolgáló megoldás hiányában sokan másik platformon videochatelnek. A Facebook lépett, és most mindenkinél bekapcsolták az áprilisban beharangozott Messenger Rooms funkciót.","shortLead":"Ezer százalékkal megnőtt a facebookozók igénye a videós beszélgetések iránt, és az igényeket kiszolgáló megoldás...","id":"20200515_facebook_messenger_rooms_bekapcsolas_csoportos_videochat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c02456c4-1aff-4e76-a709-d22fece92c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3cb92d6-ed3a-491d-88a5-8eeefbdd8026","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_facebook_messenger_rooms_bekapcsolas_csoportos_videochat","timestamp":"2020. május. 15. 07:33","title":"Új funkció a Messengerben, napokon belül mindenkinél éles lesz a Messenger Rooms","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0b094e-16ac-4c90-9eaf-e02e1ba129df","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A befolyásos Eurasia Group tanácsadó és elemző cég alapító-elnöke szerint a magyar kormány politikája aláássa a biztonságot és a bizalmat, ami a befektetőknek kell. Interjú.","shortLead":"A befolyásos Eurasia Group tanácsadó és elemző cég alapító-elnöke szerint a magyar kormány politikája aláássa...","id":"20200513_Ian_Bremmer_Orban_megfogadta_hogy_sose_hagyjon_karba_veszni_egy_jo_kis_valsagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f0b094e-16ac-4c90-9eaf-e02e1ba129df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e44f0ca-6992-4359-ac7d-a0a74a5d0a54","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_Ian_Bremmer_Orban_megfogadta_hogy_sose_hagyjon_karba_veszni_egy_jo_kis_valsagot","timestamp":"2020. május. 13. 16:35","title":"Ian Bremmer: Orbán megfogadta a tanácsot, hogy sose hagyjon kárba veszni egy jó kis válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]