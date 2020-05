Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"508cc16a-5002-40ba-9b60-6aa06d350c68","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG-könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját. Egy fekete férfi vagy egy fehér nő legyen a demokraták elnökjelöltje? És milyen előítéletekkel kell megküzdenie annak, aki nő és fekete is, ráadásul férje oldalán a Fehér Házba készül? Cikksorozatunk 4. epizódja.\r

","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG-könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját. Egy fekete...","id":"20200514_Michelle_Obama_Igy_lettem__Mintha_a_nagyvilagban_a_karikaturavaltozatom_tornezuzna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=508cc16a-5002-40ba-9b60-6aa06d350c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585e13d8-76fc-4618-9fa0-e8799a1e2ec8","keywords":null,"link":"/360/20200514_Michelle_Obama_Igy_lettem__Mintha_a_nagyvilagban_a_karikaturavaltozatom_tornezuzna","timestamp":"2020. május. 14. 20:30","title":"Michelle Obama: Így lettem 4. rész – Mintha a nagyvilágban a karikatúraváltozatom törne-zúzna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"El lehet végezni a koronavírus miatt elhalasztott műtéteket.\r

","shortLead":"El lehet végezni a koronavírus miatt elhalasztott műtéteket.\r

","id":"20200514_Csokken_az_uj_fertozesek_szama_New_Yorkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494a13cb-217f-4926-8d2e-e83c33b1cc60","keywords":null,"link":"/vilag/20200514_Csokken_az_uj_fertozesek_szama_New_Yorkban","timestamp":"2020. május. 14. 05:18","title":"Csökken az új fertőzések száma New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar fertőzöttek harmada kórházban kaphatta el a koronavírust, Bécsben kuponokkal indítanák újra a vendéglátást. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A magyar fertőzöttek harmada kórházban kaphatta el a koronavírust, Bécsben kuponokkal indítanák újra a vendéglátást...","id":"20200514_Radar360_Veszelyesebb_lehet_a_virus_mint_gondoltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c51bacb-8512-44ad-8f04-ea9c89fbf144","keywords":null,"link":"/360/20200514_Radar360_Veszelyesebb_lehet_a_virus_mint_gondoltak","timestamp":"2020. május. 14. 08:00","title":"Radar360: Veszélyesebb lehet a vírus, mint gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A másik titkárnő korábban csak megrovást kapott.","shortLead":"A másik titkárnő korábban csak megrovást kapott.","id":"20200514_penzbuntetes_lugos_orvos_titkarno_birosag_hamis_tanuzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d579a2-f64b-4a0d-8b22-a7bd754edc04","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_penzbuntetes_lugos_orvos_titkarno_birosag_hamis_tanuzas","timestamp":"2020. május. 14. 11:04","title":"Pénzbüntetésre ítélték a lúgos orvos titkárnőjét hamis tanúzás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyelőre nincs jele a tavalyihoz hasonló algásodásnak sem.","shortLead":"Egyelőre nincs jele a tavalyihoz hasonló algásodásnak sem.","id":"20200513_Nincs_baj_a_Balaton_vizevel_de_a_kutatok_megsem_elegedettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0989349b-c080-4e7c-958c-7990545f359b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200513_Nincs_baj_a_Balaton_vizevel_de_a_kutatok_megsem_elegedettek","timestamp":"2020. május. 13. 15:12","title":"Nincs baj a Balaton vizével, a kutatók mégsem elégedettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két újabb, eddig nem ismert vírusmutációra bukkantak Észtországban virológusok a SARS-CoV-2-vírus genetikai elemzésekor.","shortLead":"Két újabb, eddig nem ismert vírusmutációra bukkantak Észtországban virológusok a SARS-CoV-2-vírus genetikai elemzésekor.","id":"20200513_esztorszag_koronavirus_uj_mutaciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963c2262-76a2-4513-a501-32a0d43c13da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_esztorszag_koronavirus_uj_mutaciok","timestamp":"2020. május. 13. 07:03","title":"Két új mutáció bukkant fel a koronavírusból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6949de40-0ea9-4c3b-8677-b7fda9b0ca06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Múlt hét pénteken egy figyelmetlen autós miatt került veszélybe az egyik dolgozójuk. ","shortLead":"Múlt hét pénteken egy figyelmetlen autós miatt került veszélybe az egyik dolgozójuk. ","id":"20200513_A_kozut_kezelo_tette_kozze_egy_videot_milyen_balesetveszelyben_dolgoznak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6949de40-0ea9-4c3b-8677-b7fda9b0ca06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eaa622f-1cfb-475c-83ea-5e3a9b1683c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_A_kozut_kezelo_tette_kozze_egy_videot_milyen_balesetveszelyben_dolgoznak","timestamp":"2020. május. 13. 09:34","title":"A közútkezelő közzétett egy karambolvideót, hogy megmutassa, milyen veszélyben dolgoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1849d9-9dbc-4f5b-82bc-661d44c6f1db","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Szerda este adták át az idei Libri Irodalmi Díjat, amelyet ezúttal Láng Zsoltnak ítélt a zsűri a Bolyai című kötetéért. A marosvásárhelyi íróval ennek apropóján beszélgettünk (a nem biztos, hogy) euklideszi regényéről, a szex közben is a prímszámokon gondolkodó, új világot alkotó, de a korában meg nem értett zseniről, és a Bolyaiak apa-fiú kapcsolatáról. Csak a végén vettük észre, hogy a beszélgetés egy kicsit mintha elhajlott volna tudományos irányba, noha a regény kifejezetten olvasmányos, néhol krimiszerűen izgalmas. De épp Bolyaitól tudjuk, hogy különböző terekben különbözően viselkedünk.\r

\r

","shortLead":"Szerda este adták át az idei Libri Irodalmi Díjat, amelyet ezúttal Láng Zsoltnak ítélt a zsűri a Bolyai című kötetéért...","id":"20200513_Lang_Zsolt_libri_irodalmi_dij_bolyai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd1849d9-9dbc-4f5b-82bc-661d44c6f1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebde7e8-4104-4ebd-8ed6-10812320ce08","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_Lang_Zsolt_libri_irodalmi_dij_bolyai","timestamp":"2020. május. 13. 20:00","title":"Szex közben is a prímszámokon gondolkodott Bolyai – interjú a friss Libri-díjas Láng Zsolttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]