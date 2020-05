Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fc2a86a-77b7-4240-988b-398519a0ff8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőtől a Váci Egyházmegyében már lehetnek misék, de a veszélyeztetetteknek nem ajánlják a részvételt","shortLead":"Hétfőtől a Váci Egyházmegyében már lehetnek misék, de a veszélyeztetetteknek nem ajánlják a részvételt","id":"20200515_Lazit_a_korlatozasokon_a_katolikus_egyhaz_de_meg_mindig_nem_lehet_mindenhol_misezni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fc2a86a-77b7-4240-988b-398519a0ff8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a2d346-e292-48b6-8ecb-4289ae6ce7f6","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Lazit_a_korlatozasokon_a_katolikus_egyhaz_de_meg_mindig_nem_lehet_mindenhol_misezni","timestamp":"2020. május. 15. 21:52","title":"Lazítanak a korlátozásokon a püspökségek, de még mindig nem lehet mindenhol misézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Teslák egyik legnagyobb mutatványa az önvezetés, aminek alapfeltétele a villámgyors reagálás is. ","shortLead":"A Teslák egyik legnagyobb mutatványa az önvezetés, aminek alapfeltétele a villámgyors reagálás is. ","id":"20200514_Teszt_Gyorsabban_reagal_mint_a_Tesla_Autopilot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bcc1f0-885a-4327-bc7c-c1b26bb2a812","keywords":null,"link":"/cegauto/20200514_Teszt_Gyorsabban_reagal_mint_a_Tesla_Autopilot","timestamp":"2020. május. 15. 10:12","title":"Most tesztelheti magát: gyorsabb, mint a Tesla Autopilot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c503de05-224b-42b4-9ee2-da16bb680ac4","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Barack Obama két elnöki mandátumának lejárta után is aktív maradt Michelle Obama, aki a középutat választotta az amerikai first ladyk között. A férje szoros szövetségese volt, de nyílt politikai szerepet nem vállalt, inkább a számára fontos ügyeket támogatta.","shortLead":"Barack Obama két elnöki mandátumának lejárta után is aktív maradt Michelle Obama, aki a középutat választotta...","id":"202020__michelle_obama__first_ladyk__politikai_aknamezo__feher_hazi_asszonyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c503de05-224b-42b4-9ee2-da16bb680ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883e0fec-1d50-46a1-9e90-89ed0647bf08","keywords":null,"link":"/360/202020__michelle_obama__first_ladyk__politikai_aknamezo__feher_hazi_asszonyok","timestamp":"2020. május. 15. 15:00","title":"Ő lenne a csodafegyver Trump ellen, mégse lép politikai pályára Michelle Obama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9f496e-493a-4be8-943b-64a626c0053b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még a határon túli magyar kézilabdasportnakis jut 300 millió forint.","shortLead":"Még a határon túli magyar kézilabdasportnakis jut 300 millió forint.","id":"20200515_atletikai_kozpont_stadion_magyar_kozlony_kezilaba_szovetseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c9f496e-493a-4be8-943b-64a626c0053b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e20ecc7-bbb3-4a98-a973-65f1b4be4e3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_atletikai_kozpont_stadion_magyar_kozlony_kezilaba_szovetseg","timestamp":"2020. május. 15. 05:41","title":"Még 1,9 milliárdot ad a kormány az atlétikai stadionra, a kézilabdára 1,3 milliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e725b5a1-f136-4c4b-8efd-d5607b0805ca","c_author":"HVG","category":"360","description":"A nagy New York-i áramszünet (mindegy, melyik) után kilenc hónappal több gyerek született – legalábbis így szól a városi legenda. Logikus kérdés, hogy a koronavírus hónapjaiban, a jóval hosszabb ideig tartó bezártság közben több gyerek fogan-e meg. Ennek jártak utána a Firenzei Tudományegyetem munkatársai.","shortLead":"A nagy New York-i áramszünet (mindegy, melyik) után kilenc hónappal több gyerek született – legalábbis így szól...","id":"202020_koronabebitalany_terhes_kerdes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e725b5a1-f136-4c4b-8efd-d5607b0805ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215427ee-4fad-44f3-9b06-e1577dd0fd93","keywords":null,"link":"/360/202020_koronabebitalany_terhes_kerdes","timestamp":"2020. május. 15. 15:30","title":"A nagy koronabébi-talány: több gyerek születik a bezártság után, vagy épp ellenkezőleg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa024443-cea4-42a3-9d3d-75b26c72f50a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kalifornia közelében felfedezett négy új féreg pont úgy néz ki, mintha leöntötték volna őket egy adag csillámporral.","shortLead":"A Kalifornia közelében felfedezett négy új féreg pont úgy néz ki, mintha leöntötték volna őket egy adag csillámporral.","id":"20200515_csillamlo_fereg_felfedezes_allat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa024443-cea4-42a3-9d3d-75b26c72f50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff4483d-ca0c-4f99-b301-822ecd51e313","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_csillamlo_fereg_felfedezes_allat","timestamp":"2020. május. 15. 20:03","title":"Csillogós férgekre bukkantak a tengerek mélyén, odáig van értük az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester azzal vágott vissza Orbánnak, hogy figyeljenek oda, mi történik a kórházakban.","shortLead":"A főpolgármester azzal vágott vissza Orbánnak, hogy figyeljenek oda, mi történik a kórházakban.","id":"20200516_Karacsony_Orulok_hogy_a_kormany_vegre_osszeszedte_a_batorsagat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8858a2-c6d7-4f98-888d-d459e7d3f68f","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_Karacsony_Orulok_hogy_a_kormany_vegre_osszeszedte_a_batorsagat","timestamp":"2020. május. 16. 14:34","title":"Karácsony: Örülök, hogy a kormány végre összeszedte a bátorságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kisbabák sírása természetadta figyelemfelkeltő sírás. A magány éppolyan érzés, mint az éhség vagy a szomjúság, amelyet enyhíteni kell az egyén egészségének megőrzése érdekében - vallja Philippa Perry brit pszichoterapeuta és író.","shortLead":"A kisbabák sírása természetadta figyelemfelkeltő sírás. A magány éppolyan érzés, mint az éhség vagy a szomjúság...","id":"20200515_Ezert_nem_erdemes_sirni_hagyni_a_kisbabakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd07fbc3-bfd2-482e-9efd-1dfba36a1f1a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200515_Ezert_nem_erdemes_sirni_hagyni_a_kisbabakat","timestamp":"2020. május. 15. 19:15","title":"Ezért nem érdemes sírni hagyni a kisbabákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]