Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab1662ce-5fe1-48c6-910b-cecc4ca54a29","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A döntést azzal indokolja, hogy Oroszország nem tartotta tiszteletben az egyezményben foglaltakat. ","shortLead":"A döntést azzal indokolja, hogy Oroszország nem tartotta tiszteletben az egyezményben foglaltakat. ","id":"20200521_trump_nyilt_egbolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab1662ce-5fe1-48c6-910b-cecc4ca54a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac1bbda-ec43-4126-96f4-091f7e179e59","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_trump_nyilt_egbolt","timestamp":"2020. május. 21. 21:05","title":"Trump újabb nemzetközi egyezményt rúg fel, kormánya kilép a Nyitott Égbolt szerződésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány a nukleáris és a napenergia keverékével képzeli el a hazai áramtermelés jövőjét, de a két technológia nem egészíti ki jól egymást. Paks II. 4 ezermilliárd forintba kerül, és várhatóan sok-sok óra lesz, amikor csak negatív áron tud majd termelni.","shortLead":"A kormány a nukleáris és a napenergia keverékével képzeli el a hazai áramtermelés jövőjét, de a két technológia nem...","id":"20200522_Ez_a_tavasz_megmutatta_miert_tevut_az_uj_paksi_atomeromu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e73b225-2912-48cd-9d88-3a34097a5cfc","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_Ez_a_tavasz_megmutatta_miert_tevut_az_uj_paksi_atomeromu","timestamp":"2020. május. 22. 15:04","title":"Ez a tavasz megmutatta, miért tévút az új paksi atomerőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057c42f6-1231-402b-a8fd-f6999f6982ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folynak a tesztelések, ígéretesek a próbálkozások Müller Cecília szerint. Az operatív törzs pénteki tájékoztatója.","shortLead":"Folynak a tesztelések, ígéretesek a próbálkozások Müller Cecília szerint. Az operatív törzs pénteki tájékoztatója.","id":"20200522_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_penteki_tajekoztatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=057c42f6-1231-402b-a8fd-f6999f6982ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d0ba334-62d9-4bd2-932b-6f1bc1afa5b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_penteki_tajekoztatoja","timestamp":"2020. május. 22. 11:27","title":"Operatív törzs: megkezdte a munkáját a nemzeti oltóanyaggyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a7846f-bf7b-4c19-b578-cb5c8d7e4460","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombat hajnaltól tilos kocsival arra menni.","shortLead":"Szombat hajnaltól tilos kocsival arra menni.","id":"20200522_Megint_a_bringasoke_es_a_gyalogosoke_a_hetvegere_a_Pesti_alsorakpart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05a7846f-bf7b-4c19-b578-cb5c8d7e4460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c093dd-80d1-40a8-85e4-5d9cd7cd949e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200522_Megint_a_bringasoke_es_a_gyalogosoke_a_hetvegere_a_Pesti_alsorakpart","timestamp":"2020. május. 22. 14:40","title":"Megint a bringásoké és a gyalogosoké a hétvégére a Pesti alsó rakpart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a52245-3cda-4b85-8e7d-0b0e34e6404b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemrégiben hajszál híján az Év Autója lett, hamarosan viszont véget érthet az Alpine A110 pályafutása.","shortLead":"Nemrégiben hajszál híján az Év Autója lett, hamarosan viszont véget érthet az Alpine A110 pályafutása.","id":"20200522_a_koronavirus_vegezhet_2019_majdnem_ev_autojaval_renault_alpine_a110","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42a52245-3cda-4b85-8e7d-0b0e34e6404b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea67ad6a-df72-4638-90b1-287219781cfb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200522_a_koronavirus_vegezhet_2019_majdnem_ev_autojaval_renault_alpine_a110","timestamp":"2020. május. 22. 07:59","title":"A koronavírus végezhet 2019 majdnem Év Autójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa94a8b-c448-4065-9ca2-409419d43f37","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Nehéz lesz szabadulni a miniszterelnök jelzőitől.","shortLead":"Nehéz lesz szabadulni a miniszterelnök jelzőitől.","id":"20200522_Orban_Viktor_belengette_a_kepunkbe_a_ferfiassagat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0aa94a8b-c448-4065-9ca2-409419d43f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f8c36b-68d8-4a4a-92ba-97005c44934f","keywords":null,"link":"/elet/20200522_Orban_Viktor_belengette_a_kepunkbe_a_ferfiassagat","timestamp":"2020. május. 22. 10:25","title":"Orbán Viktor belengette a képünkbe a férfiasságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30711c3f-b2b1-48cf-94f6-bd9a8e959248","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Azonban a járványügyi készültség fennmarad, ahogyan az operatív törzs is tovább dolgozik. A csütörtöki Kormányinfón jelentette be ezeket Gulyás Gergely.","shortLead":"Azonban a járványügyi készültség fennmarad, ahogyan az operatív törzs is tovább dolgozik. A csütörtöki Kormányinfón...","id":"20200521_Kormanyinfo_a_jarvanyugyi_keszultseg_marad_de_a_rendkivuli_jogrend_megszunhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30711c3f-b2b1-48cf-94f6-bd9a8e959248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e2f35f8-4455-40a8-8319-d94b0ff2cab8","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_Kormanyinfo_a_jarvanyugyi_keszultseg_marad_de_a_rendkivuli_jogrend_megszunhet","timestamp":"2020. május. 21. 10:54","title":"Megszűnhet a különleges jogrend, és a kormány bezárja a tranzitzónákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy kiállításra készítik fel azt a blokkot, ahol a tárgyakat találták.","shortLead":"Egy kiállításra készítik fel azt a blokkot, ahol a tárgyakat találták.","id":"20200521_auschwitz_kemeny_blokk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512aa346-5a7e-4e8f-a825-8fc754a90a83","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_auschwitz_kemeny_blokk","timestamp":"2020. május. 21. 13:57","title":"Elrejtett tárgyakat találtak Auschwitz egyik épületének a kéményében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]