[{"available":true,"c_guid":"b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itthon csökkent az aktív esetek száma, a koronavírus-járvány csődbe vitte a Hertz autókölcsönző világcéget, Németh Szilárd arra buzdítja a munkanélkülieket, hogy álljanak be katonának, Szijjártó Péter egy örömteli hírről számolt be. Kövesse a hvg.hu-val a pandémiával kapcsolatos napi híreket. Az ok: a járvány miatt nincs annyi megrendelésük.","shortLead":"Húsz százalékos létszámcsökkentést hajt végre a Nemak Győr. Az ok: a járvány miatt nincs annyi megrendelésük. Jelenleg is tartanak a kihallgatások.","shortLead":"A halálos áldozatokon kívül más nem sérült meg, a sértetti kör szerepe még tisztázatlan. Jelenleg is tartanak a kihallgatások. Azt még nem tudni, hogy a tejjel is fertőz-e a vírus.","shortLead":"Egy koronavírus-fertőzött nő anyatejében is kimutatták a koronavírust német tudósok. Azt még nem tudni, hogy a tejjel is fertőz-e a vírus.