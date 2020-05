Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0e8d74d-1b08-413e-91dd-160855a9c75f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt két évben rendre megjelentek az aktuális OnePlus csúcstelefonok McLaren kiadásai. 2020-ban viszont ne számítsunk ilyenre, megszűnt közöttük a partnerség.","shortLead":"Az elmúlt két évben rendre megjelentek az aktuális OnePlus csúcstelefonok McLaren kiadásai. 2020-ban viszont ne...","id":"20200523_oneplus_mclaren_partnerseg_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0e8d74d-1b08-413e-91dd-160855a9c75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1165793-72e2-410e-a2fa-d202d8529d95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_oneplus_mclaren_partnerseg_vege","timestamp":"2020. május. 23. 14:03","title":"Rossz hír a McLaren-rajongóknak: nem jön több telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3","c_author":"MTI/dpa/Hszinhua","category":"vilag","description":"Pénteken zuhant le a pakisztáni utasszállító 99 emberrel a fedélzetén, amely egy közeli lakónegyedet is letarolt. A baleset pontos oka egyelőre még tisztázatlan.","shortLead":"Pénteken zuhant le a pakisztáni utasszállító 99 emberrel a fedélzetén, amely egy közeli lakónegyedet is letarolt...","id":"20200523_Ketten_eltek_tul_a_pakisztani_repulogepkatasztrofat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb322432-72b2-41ed-83e5-8ed969757a4f","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Ketten_eltek_tul_a_pakisztani_repulogepkatasztrofat","timestamp":"2020. május. 23. 08:28","title":"Ketten élték túl a pakisztáni repülőgép-katasztrófát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7947e9d-7588-434a-9eca-bfcdfa67473e","c_author":"OMSZ","category":"itthon","description":"Kár, hogy nem a kijárási korlátozások alatt volt olyan rossz idő, mint amire számíthatunk a hétvégén.","shortLead":"Kár, hogy nem a kijárási korlátozások alatt volt olyan rossz idő, mint amire számíthatunk a hétvégén.","id":"20200523_Esosborus_idore_szamithatunk_szombaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7947e9d-7588-434a-9eca-bfcdfa67473e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718e9d67-ed57-4b88-b5d2-424e7e2947f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Esosborus_idore_szamithatunk_szombaton","timestamp":"2020. május. 23. 08:46","title":"Esős-borús időre számíthatunk szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 115 csecsemő közül csak háromnál mutatták ki a koronavírust, de pár nap után ők is negatív tesztet adtak.","shortLead":"A 115 csecsemő közül csak háromnál mutatták ki a koronavírust, de pár nap után ők is negatív tesztet adtak.","id":"20200521_koronavirus_india_szules_gyermek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197fbbe3-2036-453f-b161-c9f70e9ce920","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_koronavirus_india_szules_gyermek","timestamp":"2020. május. 21. 22:01","title":"Koronavírusos anyák adtak életet egészséges gyermekeknek Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A térség fideszes országgyűlési képviselője külön megköszönte, hogy a kormány ilyen gyorsan döntött a támogatásról.","shortLead":"A térség fideszes országgyűlési képviselője külön megköszönte, hogy a kormány ilyen gyorsan döntött a támogatásról.","id":"20200521_matolcsy_adam_balaton_butor_magyar_kormany_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c94620-1aa2-4f84-b85f-fbc5d4c2169d","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_matolcsy_adam_balaton_butor_magyar_kormany_tamogatas","timestamp":"2020. május. 21. 18:11","title":"Matolcsy György fiának cége közel 300 milliós támogatást kapott a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ed4e26-4b96-4073-a019-ac595992eb01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A téli időszakban a koronavírus és az influenza is újra megjelenhet, és félő, hogy egyszerre – figyelmeztetett egy újabb problémára Jakab Ferenc virológus.","shortLead":"A téli időszakban a koronavírus és az influenza is újra megjelenhet, és félő, hogy egyszerre – figyelmeztetett...","id":"20200521_jakab_ferenc_koronavirus_jarvany_influenza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50ed4e26-4b96-4073-a019-ac595992eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482946b0-9369-4eb6-8501-9e09eabe8ca6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_jakab_ferenc_koronavirus_jarvany_influenza","timestamp":"2020. május. 21. 18:15","title":"Virológus: \"Akkor lesz nagy baj, ha a második hullámmal az influenza is támad\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyakorlatilag mindenütt sikerült megfékezni a koronavírus terjedését Olaszországban. A munka ugyanakkor még nem ért véget.","shortLead":"Gyakorlatilag mindenütt sikerült megfékezni a koronavírus terjedését Olaszországban. A munka ugyanakkor még nem ért...","id":"20200522_kozegeszsegugy_olaszorszag_ovintezkedes_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6f2062-04ac-4dfb-9aab-89259ffd1f74","keywords":null,"link":"/vilag/20200522_kozegeszsegugy_olaszorszag_ovintezkedes_jarvany","timestamp":"2020. május. 22. 19:40","title":"Egy tartományt kivéve lassan egész Olaszország fellélegezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök az úttesten találtak rá az áldozatokra.","shortLead":"A rendőrök az úttesten találtak rá az áldozatokra.","id":"20200522_keseles_gyilkossag_deak_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e93249-b8d6-4ccb-a498-ca1b34ac0217","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_keseles_gyilkossag_deak_ter","timestamp":"2020. május. 22. 06:17","title":"Halálra késeltek két embert a Deák téren az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]