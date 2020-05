Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b6632a0-b35a-43eb-b383-1e32f575cb1f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A harmincas évek végén Neville Chamberlain brit miniszterelnök Németországba látogatott, hogy megismerje Hitlert, és megakadályozzon egy újabb világháborút. Balul elsült próbálkozásáról a storytelling egyik nagyágyúja, Malcolm Gladwell számol be Ismerős ismeretlenek című könyvében. Részlet.","shortLead":"A harmincas évek végén Neville Chamberlain brit miniszterelnök Németországba látogatott, hogy megismerje Hitlert, és...","id":"20200524_Az_ember_aki_megprobalta_megismerni_a_Fuhrert_hogy_megakadalyozza_a_haborut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b6632a0-b35a-43eb-b383-1e32f575cb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34f6897-3147-47b0-8856-f02e0c28126a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200524_Az_ember_aki_megprobalta_megismerni_a_Fuhrert_hogy_megakadalyozza_a_haborut","timestamp":"2020. május. 24. 19:15","title":"Az ember, aki megpróbálta megismerni a Führert, hogy megakadályozza a háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába van valakinek élő előfizetése, ha nem néz vele filmeket, nem fog pénz levonni a Netflix.","shortLead":"Hiába van valakinek élő előfizetése, ha nem néz vele filmeket, nem fog pénz levonni a Netflix.","id":"20200524_netflix_nem_hasznalt_fiokok_deaktivalasa_havidij_fizetes_szuneteltetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ba9967-2e2b-43d3-ab51-9e616f0667c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_netflix_nem_hasznalt_fiokok_deaktivalasa_havidij_fizetes_szuneteltetese","timestamp":"2020. május. 24. 19:43","title":"Kevés jobb fej cég van most, mint a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e8d74d-1b08-413e-91dd-160855a9c75f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt két évben rendre megjelentek az aktuális OnePlus csúcstelefonok McLaren kiadásai. 2020-ban viszont ne számítsunk ilyenre, megszűnt közöttük a partnerség.","shortLead":"Az elmúlt két évben rendre megjelentek az aktuális OnePlus csúcstelefonok McLaren kiadásai. 2020-ban viszont ne...","id":"20200523_oneplus_mclaren_partnerseg_vege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0e8d74d-1b08-413e-91dd-160855a9c75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1165793-72e2-410e-a2fa-d202d8529d95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_oneplus_mclaren_partnerseg_vege","timestamp":"2020. május. 23. 14:03","title":"Rossz hír a McLaren-rajongóknak: nem jön több telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két világháború közötti felállást kombinálná a Kádár-éra rendszerével az alapellátásban a belügyminiszter a MedicalOnline szerint.","shortLead":"A két világháború közötti felállást kombinálná a Kádár-éra rendszerével az alapellátásban a belügyminiszter...","id":"20200524_Allamositana_a_haziorvosi_ellatast_a_praxisokat_Pinter_Sandor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1153d6a5-df85-42c6-803e-ed781afdd51f","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Allamositana_a_haziorvosi_ellatast_a_praxisokat_Pinter_Sandor","timestamp":"2020. május. 24. 08:50","title":"Államosíthatja a háziorvosi ellátást Pintér Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c55ed9-ef53-47f1-be03-b787db0b12e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nappal az után, hogy Boris Johnson brit kormányfőn megjelentek a koronavírus-fertőzés tünetei sebtében elhagyta a kormányfői irodát a miniszterelnök egyik főtanácsadója, Dominic Cummings és megsértve a karanténszabályokat, szüleihez utazott.","shortLead":"Egy nappal az után, hogy Boris Johnson brit kormányfőn megjelentek a koronavírus-fertőzés tünetei sebtében elhagyta...","id":"20200523_Szuleihez_menekult_karantenidoben_a_brit_kormanyfo_fotanacsadoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3c55ed9-ef53-47f1-be03-b787db0b12e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0b5ab2-f43f-44b4-acc1-be5a91b2a38e","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Szuleihez_menekult_karantenidoben_a_brit_kormanyfo_fotanacsadoja","timestamp":"2020. május. 23. 14:59","title":"Szüleihez menekült karanténidőben a brit kormányfő főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b51b9c-36eb-496b-8947-40e560afcc0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű egy másik világból érkezik a jelek szerint.","shortLead":"A jármű egy másik világból érkezik a jelek szerint.","id":"20200524_Meg_sehol_a_Tesla_Cybertruck","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5b51b9c-36eb-496b-8947-40e560afcc0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca1fe90-96bd-42b5-ab3f-3f82bc29566b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200524_Meg_sehol_a_Tesla_Cybertruck","timestamp":"2020. május. 24. 09:42","title":"Még sehol a Tesla Cybertruck, de már most elég erős reklámfilmet kapott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A települések kapják meg a területet.","shortLead":"A települések kapják meg a területet.","id":"20200523_Megsem_privatizaljak_a_balatoni_kikotoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d7786f-d69b-4d0e-8b08-1b46581c500f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200523_Megsem_privatizaljak_a_balatoni_kikotoket","timestamp":"2020. május. 23. 11:36","title":"Mégsem privatizálják a balatoni kikötőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457f0b13-d809-45fb-9cc3-ff1197f09cb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 12 éves Agócs Benjámin hétfőn játék közben rosszul lett egy mosonmagyaróvári játszótéren, perceken múlhatott az élete. Barátai nem estek pánikba, és megmentették - számolt be a bátor fiúk tettéről az RTL.","shortLead":"A 12 éves Agócs Benjámin hétfőn játék közben rosszul lett egy mosonmagyaróvári játszótéren, perceken múlhatott...","id":"20200523_Kiskamaszok_mentettek_meg_cukorbeteg_tarsuk_eletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=457f0b13-d809-45fb-9cc3-ff1197f09cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e696e9fb-db48-4f5f-affb-53c241a4d081","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Kiskamaszok_mentettek_meg_cukorbeteg_tarsuk_eletet","timestamp":"2020. május. 23. 19:25","title":"Kiskamaszok mentették meg cukorbeteg társuk életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]