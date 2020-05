Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5c8f0d1-c5ee-4613-a9ab-307905a38b3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három ausztrál egyetem tudósai közös projektben fejlesztettek egy új megoldást, amellyel jelentősen növelhető az optikai kábelek adatátviteli sebessége. Mindez több iparágnak is új lökést adhat.","shortLead":"Három ausztrál egyetem tudósai közös projektben fejlesztettek egy új megoldást, amellyel jelentősen növelhető...","id":"20200524_ausztralia_internet_sebessege_adatatviteli_sebesseg_savszelesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5c8f0d1-c5ee-4613-a9ab-307905a38b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40ea44a-1159-40f7-87b5-4cf48479de5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_ausztralia_internet_sebessege_adatatviteli_sebesseg_savszelesseg","timestamp":"2020. május. 24. 17:03","title":"Megnyomták a gombot az ausztrál tudósok, sosem volt még ilyen gyors az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2243fb85-30de-4cbf-adcd-3ebe0febf961","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég tulajdonosának 10 ezer lejes (nagyjából 723 ezer forintos) büntetést kell fizetnie a történtek miatt.","shortLead":"A cég tulajdonosának 10 ezer lejes (nagyjából 723 ezer forintos) büntetést kell fizetnie a történtek miatt.","id":"20200525_koronavirus_romania_ceg_fagylalt_fagyasztott_zoldseg_vedofelszereles_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2243fb85-30de-4cbf-adcd-3ebe0febf961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3696e782-422c-4151-ab0f-b5d47acc4f86","keywords":null,"link":"/kkv/20200525_koronavirus_romania_ceg_fagylalt_fagyasztott_zoldseg_vedofelszereles_birsag","timestamp":"2020. május. 25. 06:45","title":"Koronavírusos lett egy romániai cég 27 alkalmazottja, mert nem viselték a védőfelszerelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb912e6-9e74-4d92-b1e1-1a6be4df3397","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az útvonalán még a hidakat is meg kellett támasztani alulról.","shortLead":"Az útvonalán még a hidakat is meg kellett támasztani alulról.","id":"20200525_Minden_eddiginel_nagyobb_544_tonnas_jarmu_haladt_Tiszaujvarosnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eb912e6-9e74-4d92-b1e1-1a6be4df3397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acee974e-34ff-40df-b1c6-163c7ae49ca6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_Minden_eddiginel_nagyobb_544_tonnas_jarmu_haladt_Tiszaujvarosnal","timestamp":"2020. május. 25. 08:49","title":"Gigantikus jármű haladt Tiszaújvárosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Módosulhat a törlesztőrészlet a változó kamatozású hiteleknél, és nem feltétlenül az ügyfelek előnyére.","shortLead":"Módosulhat a törlesztőrészlet a változó kamatozású hiteleknél, és nem feltétlenül az ügyfelek előnyére.","id":"20200525_fix_kamatozasu_hitel_valtozo_kamatozas_torlesztoreszlet_hitelmoratorium_lakashitel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e641b03-910c-442b-9df8-2d9da1d3e5f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200525_fix_kamatozasu_hitel_valtozo_kamatozas_torlesztoreszlet_hitelmoratorium_lakashitel","timestamp":"2020. május. 25. 07:57","title":"Rizikós időszak előtt áll a hitelesek egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1def5953-5396-41cb-a5bd-73b9fd09427f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppótól elszakadó Realme egy okosórával és egy okostelevízióval állt elő.","shortLead":"Az Oppótól elszakadó Realme egy okosórával és egy okostelevízióval állt elő.","id":"20200525_realme_watch_realme_smart_tv_okosora_okosteve_televizio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1def5953-5396-41cb-a5bd-73b9fd09427f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb7ac4c-eb9f-4414-8726-7adb6b3242bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_realme_watch_realme_smart_tv_okosora_okosteve_televizio","timestamp":"2020. május. 25. 16:03","title":"Új tévégyártó lépett piacra, ráadásul 9-20 naponta töltendő órát is ad a Realme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22394841-b47e-42a3-9718-dab0f1576a06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden az eredeti tervek szerint haladt volna, akkor már a múlt héten meg kellett volna jelennie a Google Pixel 4a telefonnak. Azonban késni fog ez a modell is, akárcsak a Pixel 5.","shortLead":"Ha minden az eredeti tervek szerint haladt volna, akkor már a múlt héten meg kellett volna jelennie a Google Pixel 4a...","id":"20200525_google_pixel_4a_pixel_5_kesik_pixel_3a_arcsokkentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22394841-b47e-42a3-9718-dab0f1576a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb8b766-130a-48c2-887a-056c8e40dad9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_google_pixel_4a_pixel_5_kesik_pixel_3a_arcsokkentes","timestamp":"2020. május. 25. 14:03","title":"Már biztosnak tűnik, hogy késni fognak a Google új telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5bb1a3-6b03-4881-bb3a-6f84076ed725","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A heti pihenőidő, illetve a heti pihenőnap beosztása egyenlőtlen munkarend esetén sokszor okozhat fejtörést. A Kúria mozdonyvezetők ügyében döntött – ezt az ítéletet mutatta be az Adózóna.","shortLead":"A heti pihenőidő, illetve a heti pihenőnap beosztása egyenlőtlen munkarend esetén sokszor okozhat fejtörést. A Kúria...","id":"20200525_kuria_adozona_mozdonyvezeto_munkaido_munkarend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb5bb1a3-6b03-4881-bb3a-6f84076ed725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6825e215-9a7a-4ffd-aecd-62f558355ef3","keywords":null,"link":"/kkv/20200525_kuria_adozona_mozdonyvezeto_munkaido_munkarend","timestamp":"2020. május. 25. 15:55","title":"Döntött a Kúria, több pénz jár a mozdonyvezetőknek, mert kevés volt a pihenőidejük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d793f3d-80d0-4af5-850f-09381a3deee2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szülők majdnem fele küldené táborba 14 év alatti gyerekét a nyári szünetben. Közel harmaduk a napközis, 16 százalékük ottalvós táborokkal tervez.","shortLead":"A szülők majdnem fele küldené táborba 14 év alatti gyerekét a nyári szünetben. Közel harmaduk a napközis, 16 százalékük...","id":"20200524_Majdnem_minden_masodik_szulo_nyari_taborba_kuldene_a_gyereket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d793f3d-80d0-4af5-850f-09381a3deee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f793568-03ae-40f3-a04f-826f6991499c","keywords":null,"link":"/elet/20200524_Majdnem_minden_masodik_szulo_nyari_taborba_kuldene_a_gyereket","timestamp":"2020. május. 24. 10:43","title":"Majdnem minden második szülő nyári táborba küldené a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]