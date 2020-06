Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a37f0bc1-286c-48bf-9f36-038f64941f94","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két emberi figurát ábrázoló agyagtáblácskát talált egy hatéves kisfiú Dél-Izraelben, a gázai határ közelében – jelentette be az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA). ","shortLead":"Két emberi figurát ábrázoló agyagtáblácskát talált egy hatéves kisfiú Dél-Izraelben, a gázai határ közelében –...","id":"20200601_3500_eves_agyagtabla_izrael_regeszeti_lelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a37f0bc1-286c-48bf-9f36-038f64941f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65901dc5-cd73-4b66-8dcd-9d5087a36f2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_3500_eves_agyagtabla_izrael_regeszeti_lelet","timestamp":"2020. június. 01. 12:03","title":"3500 éves táblát talált egy hatéves kisfiú Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak egyet kellett volna máshova ikszelni.","shortLead":"Csak egyet kellett volna máshova ikszelni.","id":"20200531_Egy_szam_hibadzott_nincs_telitalalat_a_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf161408-7cba-442d-ae2c-e48dce4a1b50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_Egy_szam_hibadzott_nincs_telitalalat_a_lotton","timestamp":"2020. május. 31. 16:48","title":"Harminchat szelvény tulajdonosa foghatja a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f337e4-b6a5-48cd-82a2-8f86d7ca340f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Hamarabb lesz oltás az új betegségek ellen, ha beválnak a génszerkesztéssel alkotott vakcinák. Interjú ifjabb Duda Ernővel, a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnökével.","shortLead":"Hamarabb lesz oltás az új betegségek ellen, ha beválnak a génszerkesztéssel alkotott vakcinák. Interjú ifjabb Duda...","id":"202022__magyar_biotech__tudomodell_ossejtbol__kulfoldre_dolgoznak__eloben_amegoldas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0f337e4-b6a5-48cd-82a2-8f86d7ca340f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d49cf89-f49c-4449-8a8e-5bd770701a6a","keywords":null,"link":"/360/202022__magyar_biotech__tudomodell_ossejtbol__kulfoldre_dolgoznak__eloben_amegoldas","timestamp":"2020. május. 31. 08:15","title":"Mire jutottak a magyarországi laborok a koronavírussal? Interjú Duda Ernővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1563cf3d-315b-4ffd-91aa-c829eed8d40c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy égő autót filmezett a színész, amikor a rendőrök nekimentek.","shortLead":"Egy égő autót filmezett a színész, amikor a rendőrök nekimentek.","id":"20200601_john_cusack_chicago_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1563cf3d-315b-4ffd-91aa-c829eed8d40c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a69f4a-ffd1-4ad3-b4fc-326a1bca2f9f","keywords":null,"link":"/elet/20200601_john_cusack_chicago_tuntetes","timestamp":"2020. június. 01. 11:50","title":"Rendőrök támadtak John Cusackre a chicagói tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45d1144-71c0-45c5-91bc-d7396847d413","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harminc év óta először nem adott engedélyt a hongkongi rendőrség a gyertyás virrasztás megtartására, amelyet a pekingi Tienanmen téri tüntetés vérbe fojtásának évfordulója alkalmából rendeznek minden évben.","shortLead":"Harminc év óta először nem adott engedélyt a hongkongi rendőrség a gyertyás virrasztás megtartására, amelyet a pekingi...","id":"20200601_Megtort_a_30_eves_hagyomany__betiltottak_a_Tienanmenmegemlekezest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e45d1144-71c0-45c5-91bc-d7396847d413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451b5746-2c3a-4f4e-9d74-c5e02f4f4e4a","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Megtort_a_30_eves_hagyomany__betiltottak_a_Tienanmenmegemlekezest","timestamp":"2020. június. 01. 16:06","title":"Megtört a 30 éves hagyomány – betiltották a Tienanmen-megemlékezést Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01429a60-db9a-4731-9ed4-3c4ab3613c7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Konyhai eszközök, porszívótartozékok és barkácsoláshoz való eszközök is megtalálhatók a Miele által közzétett tervek között. Az ingyenesen letölthető sablonokból 3D-s nyomtatóval készíthet magának mindenki hasznos kiegészítőt.","shortLead":"Konyhai eszközök, porszívótartozékok és barkácsoláshoz való eszközök is megtalálhatók a Miele által közzétett tervek...","id":"20200601_miele_3d4u_kiegeszitok_tervek_letoltes_3d_nyomtatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01429a60-db9a-4731-9ed4-3c4ab3613c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee454dba-52c0-4fde-908c-6b7521b15fef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_miele_3d4u_kiegeszitok_tervek_letoltes_3d_nyomtatas","timestamp":"2020. június. 01. 11:03","title":"A Miele feltette a netre a terveket, hogy bárki nyomtathasson magának a háztartásban hasznos eszközöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeed13e5-cb12-4a7a-9c92-9f6d368490a5","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Majdnem három hónap kényszerszünet után újranyitott Budapest talán legismertebb vendéglátóhelye, a New York kávéház. Egy ilyen bizonytalan helyzetben azonban éppen ez jelenti az igazi kockázatot – vallja Kőrössy Zoltán, a patinás kávéházon kívül több szállodát és rendezvényhelyszínt üzemeltető Eventrend alapító-tulajdonosa, akivel az ünnepélyes megnyitó után beszélgettünk. Szó esett arról, mire számítanak a nyáron, és kiderült, mitől tartanak leginkább a wellnesshotelekbe visszatérő vendégek.","shortLead":"Majdnem három hónap kényszerszünet után újranyitott Budapest talán legismertebb vendéglátóhelye, a New York kávéház...","id":"20200531_new_york_kavehaz_turizmus_koronavirus_ujranyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeed13e5-cb12-4a7a-9c92-9f6d368490a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860f56f7-a339-4ea3-99e7-4ceec7998649","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_new_york_kavehaz_turizmus_koronavirus_ujranyitas","timestamp":"2020. május. 31. 11:30","title":"Egy jó augusztusi keddért már ölik egymást - így indul újra a hazai vendéglátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f599f150-fb5e-4334-b66d-7acf6113e4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap van a mélypont.","shortLead":"Vasárnap van a mélypont.","id":"20200531_13_foknal_tobbre_ne_szamitson_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f599f150-fb5e-4334-b66d-7acf6113e4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f5d6c3-26c1-4f88-8d99-7455f1695381","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_13_foknal_tobbre_ne_szamitson_Budapesten","timestamp":"2020. május. 31. 07:49","title":"13 foknál többre ne számítson Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]