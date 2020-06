Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b364100a-8d91-47c1-aeed-e93ffeea14c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a SkiFree mintájára készített egy szörfös játékot, amit eddig csak néhányan láthattak, most már viszont bárki hozzáférhet.","shortLead":"A Microsoft a SkiFree mintájára készített egy szörfös játékot, amit eddig csak néhányan láthattak, most már viszont...","id":"20200601_microsoft_edge_bongeszo_szorf_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b364100a-8d91-47c1-aeed-e93ffeea14c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850c3e1c-bccc-4580-a631-a862ee5c3c32","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_microsoft_edge_bongeszo_szorf_jatek","timestamp":"2020. június. 01. 20:03","title":"Van egy rejtett játék a Windows böngészőjében, így hívhatja elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus elleni védekezés, a gazdaság újaindítása és Soros lesz a téma.","shortLead":"A koronavírus elleni védekezés, a gazdaság újaindítása és Soros lesz a téma.","id":"20200601_nemzeti_konzultacio_kerdesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba6eafa-e1df-4afa-85b4-e46c5160f4bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_nemzeti_konzultacio_kerdesek","timestamp":"2020. június. 01. 15:52","title":"Témakörönként adagolja majd a kormány a nemzeti konzultáció kérdéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d3d0c9-794e-43aa-9127-f128c4098d1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban zajló zavargások ügye amerikai belügy, amelybe Oroszország semmilyen módon nem szándékozik beavatkozni - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn újságíróknak.","shortLead":"Az Egyesült Államokban zajló zavargások ügye amerikai belügy, amelybe Oroszország semmilyen módon nem szándékozik...","id":"20200601_Elkezdtek_vitatkozni_azon_vane_koze_az_oroszoknak_az_amerikai_zavargasokhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9d3d0c9-794e-43aa-9127-f128c4098d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f339fa-366f-4784-b7e6-0f387443bd8e","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Elkezdtek_vitatkozni_azon_vane_koze_az_oroszoknak_az_amerikai_zavargasokhoz","timestamp":"2020. június. 01. 16:31","title":"Elkezdtek vitatkozni azon, van-e köze az oroszoknak az amerikai zavargásokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b750df4-2a79-4c32-b5c9-d6aa53a45fcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vadászrepülő formájú jármű megépítését még a Siemens is támogatta.","shortLead":"A vadászrepülő formájú jármű megépítését még a Siemens is támogatta.","id":"20200602_Elado_minden_idok_talan_legfurabb_kamionja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b750df4-2a79-4c32-b5c9-d6aa53a45fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebd1c5b-8e3d-4955-9f0f-2410d6223781","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_Elado_minden_idok_talan_legfurabb_kamionja","timestamp":"2020. június. 02. 14:43","title":"Eladó minden idők talán legfurább kamionja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad59f29-e301-4d3f-9af3-04e677ef9b59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oktatói Hálózat tiltakozik a kulturális dolgozók közalkalmazotti státuszának elvonása és az egyetemek alapítványi rendszerbe szervezése miatt.\r

