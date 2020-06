Az átcsoportosított összeg legnagyobb része, közel 78 milliárd forint a turisztikai fejlesztésre megy el. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megkap 55 milliárdot a kiemelt közúti projektekre, további 13,4 milliárd forintot pedig a vasúthálózat fejlesztésére. Hogy ez a Budapest-Belgrád vonalra megy-e el, vagy más vasúti projekt lesz belőle, azt nem részletezték.

Nem marad ki a stadionépítés sem: 1,99 milliárd forintot ad a kormány a Nemzeti Atlétikai Központ építésére. Arra Orbán Viktor még májusban adott utasítást, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter találjon valahol a költségvetésben ennyi pénzt az atlétikai stadion építésének előkészítő munkáira. A stadion költségei ezzel már mostanra 7,7 milliárd forintra nőttek.

Arról is döntöttek, hogy a gödi strandra tervezett műugrótorony és medence építésének projektjét kibővítik, a szöveg alapján Dunakeszin is lesz ilyen, ahogy a már épülő futsal csarnok II. ütemére is adnak pénzt.