[{"available":true,"c_guid":"50716479-de90-4f3f-821c-8292ace0c357","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész Donald Trumpnak is nekiment egy esszében.","shortLead":"A színész Donald Trumpnak is nekiment egy esszében.","id":"20200602_george_clooney_rasszizmus_jarvany_amerika_george_floyd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50716479-de90-4f3f-821c-8292ace0c357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e6dc10-890c-4229-b4f8-8de082759c3c","keywords":null,"link":"/kultura/20200602_george_clooney_rasszizmus_jarvany_amerika_george_floyd","timestamp":"2020. június. 02. 10:16","title":"George Clooney: A rasszizmus Amerika legnagyobb járványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa38568-9bfc-4eca-abc6-79c01c2eb82b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fegyelmi bizottságnak nem tetszett az akció.","shortLead":"A fegyelmi bizottságnak nem tetszett az akció.","id":"20200602_tokmac_chol_nguen_ferencvaros_george_floyd_mlsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aa38568-9bfc-4eca-abc6-79c01c2eb82b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98588803-1577-4e0b-8492-c6af5051ccb8","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_tokmac_chol_nguen_ferencvaros_george_floyd_mlsz","timestamp":"2020. június. 02. 10:51","title":"Megrovást kapott a Fradi labdarúgója, aki a pólóján üzente: Igazságot George Floydnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec015dc-7853-41fd-9a6d-6d5b95188882","c_author":"Révész Sándor","category":"velemeny","description":"A náci mintájú Benes-dekrétumok mind a mai napig köztünk élnek – az Európai Unió nagyobb dicsőségére. Vélemény.","shortLead":"A náci mintájú Benes-dekrétumok mind a mai napig köztünk élnek – az Európai Unió nagyobb dicsőségére. Vélemény.","id":"20200603_Revesz_Sandor_Hol_van_a_vegso_megoldas_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ec015dc-7853-41fd-9a6d-6d5b95188882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb78ac5a-78aa-475d-8118-f0b74a5febb7","keywords":null,"link":"/velemeny/20200603_Revesz_Sandor_Hol_van_a_vegso_megoldas_vege","timestamp":"2020. június. 03. 11:20","title":"Révész Sándor: Hol van a végső megoldás vége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5116177-1a6c-422d-9cdd-35f7fe9b44c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt 2-3 euró, ott 5-10 euró spórolás, ami a végén akár jelentős költségelőnyt is jelenthet.","shortLead":"Itt 2-3 euró, ott 5-10 euró spórolás, ami a végén akár jelentős költségelőnyt is jelenthet.","id":"20200602_sok_mindenen_sporol_a_vw_a_8as_golfon_a_7eshez_kepest__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5116177-1a6c-422d-9cdd-35f7fe9b44c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1db53a5-e8a8-4e3b-8e57-6bf45c63f2bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_sok_mindenen_sporol_a_vw_a_8as_golfon_a_7eshez_kepest__video","timestamp":"2020. június. 02. 07:59","title":"Sok mindenen spórol a VW a 8-as Golfon a 7-eshez képest – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde92934-2f12-4f97-bc96-6344db5ccfc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Török Gábor szerint olyan még nem volt, hogy egy kormány elveszíti a választást, ha félidőben ennyire népszerű. ","shortLead":"Török Gábor szerint olyan még nem volt, hogy egy kormány elveszíti a választást, ha félidőben ennyire népszerű. ","id":"20200602_Ha_ez_igy_folytatodik_akkor_az_ellenzeknek_2022ben_semmilyen_eselye_sem_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fde92934-2f12-4f97-bc96-6344db5ccfc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695049da-34d4-458b-9888-485b8272e0b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Ha_ez_igy_folytatodik_akkor_az_ellenzeknek_2022ben_semmilyen_eselye_sem_lesz","timestamp":"2020. június. 02. 21:52","title":"Török Gábor: \"Ha ez így folytatódik, akkor az ellenzéknek 2022-ben semmilyen esélye sem lesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3980ca70-6622-4743-ad1d-6c8eeb3e043e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Csak 2016-ban és 2017-ben pusztult el a tavalyinál több érintetlen erdőség.","shortLead":"Csak 2016-ban és 2017-ben pusztult el a tavalyinál több érintetlen erdőség.","id":"20200602_oserdo_erdoirtas_erdok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3980ca70-6622-4743-ad1d-6c8eeb3e043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6892f3-44a4-4148-8097-d35c054f7ed4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200602_oserdo_erdoirtas_erdok","timestamp":"2020. június. 02. 11:53","title":"Hat másodpercenként irtottak ki egy focipályányi őserdőt tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c5713ba-2a2e-48e2-ab8e-c2e84eea34f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három köztéri szemeteskuka, egy buszmegálló fából készült oldala, illetve az építményre szerelt ereszcsatorna látta kárát a randalírozásnak. ","shortLead":"Három köztéri szemeteskuka, egy buszmegálló fából készült oldala, illetve az építményre szerelt ereszcsatorna látta...","id":"20200601_Az_utcan_tortzuzott_a_14_eves_fiu_miutan_osszeveszett_a_baratnojevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c5713ba-2a2e-48e2-ab8e-c2e84eea34f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0e6a30-a225-4474-bebb-2b64a64435d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_Az_utcan_tortzuzott_a_14_eves_fiu_miutan_osszeveszett_a_baratnojevel","timestamp":"2020. június. 01. 19:30","title":"Az utcán tört-zúzott a 14 éves fiú, miután összeveszett a barátnőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d51791-952f-4bd6-a436-a7815a6d6578","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem minden telefon valósul meg a gyártók terveiből, így a hamarosan érkező Pixel 4a-nak sem lesz egy nagyobb változata, holott komolyan dolgozott vele a Google. Képeken látható, hogy milyen lett volna, ha valósággá válik.","shortLead":"Nem minden telefon valósul meg a gyártók terveiből, így a hamarosan érkező Pixel 4a-nak sem lesz egy nagyobb változata...","id":"20200601_google_pixel_40_xl_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71d51791-952f-4bd6-a436-a7815a6d6578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10e578a-7b55-497b-8c4a-5c6455b64551","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_google_pixel_40_xl_fotok","timestamp":"2020. június. 01. 18:03","title":"Fotók szivárogtak ki egy elkaszált Google telefonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]