[{"available":true,"c_guid":"266399ab-cd09-4fdf-9f30-0452034cf8f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak egy állandó lakos volt bejelentve az érintett területen, őt kimentették.","shortLead":"Csak egy állandó lakos volt bejelentve az érintett területen, őt kimentették.","id":"20200604_foldcsuszamlas_norvegia_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=266399ab-cd09-4fdf-9f30-0452034cf8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47e32a0-e852-463a-bf03-076dc05ab45c","keywords":null,"link":"/vilag/20200604_foldcsuszamlas_norvegia_video","timestamp":"2020. június. 04. 16:33","title":"Földcsuszamlást videóztak Norvégiában, nyolc ház szakadt a tengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb228f7-bb09-4f54-a566-67903722387b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindez egy jelentésből derült ki, lényegében véletlenül.","shortLead":"Mindez egy jelentésből derült ki, lényegében véletlenül.","id":"20200605_iran_dusitott_uran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3eb228f7-bb09-4f54-a566-67903722387b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c673b1f-6edc-4e69-b107-5db59869c5e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200605_iran_dusitott_uran","timestamp":"2020. június. 05. 21:55","title":"Irán titokban tovább növelte a dúsítotturán-készleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e797d4b-ab51-457e-83cb-5bcd8fdb8289","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A helyes légzésnek számos pozitív egészségügyi hatása van, ráadásul a stresszoldáshoz is elkerülhetetlen. Légzési technikák elsajátításában segít az alábbi iPhone-os alkalmazás.","shortLead":"A helyes légzésnek számos pozitív egészségügyi hatása van, ráadásul a stresszoldáshoz is elkerülhetetlen. Légzési...","id":"20200605_breathein_app_stresszoldo_legzes_alkalmazas_iphonera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e797d4b-ab51-457e-83cb-5bcd8fdb8289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98b17b3-ffd7-4eda-93a0-cc252d3cdbed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_breathein_app_stresszoldo_legzes_alkalmazas_iphonera","timestamp":"2020. június. 05. 14:03","title":"Stresszoldás: ez az app megtanítja helyesen lélegezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270342d3-9af4-43e0-b055-cacc829077a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Geekbenchen fedezték fel a OnePlus AC2003 modellszámú telefont, ami valószínűleg a gyártó nagyon várt újdonsága, vagy legalábbis az egyik középkategóriás telefonja lehet.","shortLead":"A Geekbenchen fedezték fel a OnePlus AC2003 modellszámú telefont, ami valószínűleg a gyártó nagyon várt újdonsága, vagy...","id":"20200605_kozepkategorias_oneplus_telefon_geekbench","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270342d3-9af4-43e0-b055-cacc829077a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c84549c-c49e-4f82-a9e6-d76ceb4c9598","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_kozepkategorias_oneplus_telefon_geekbench","timestamp":"2020. június. 05. 09:38","title":"Rejtélyes OnePlus telefon pontszáma került fel a netre, elindultak a találgatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"840b7190-d15c-4b73-99bc-9e5d4893b598","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A felek épp azon vitatkoznak, hogy érdemes-e videón tárgyalni. Mintha nem lennének fontosabb kérdések.","shortLead":"A felek épp azon vitatkoznak, hogy érdemes-e videón tárgyalni. Mintha nem lennének fontosabb kérdések.","id":"20200605_A_koronavirus_a_Brexitet_is_megfertozte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=840b7190-d15c-4b73-99bc-9e5d4893b598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ebbbd2-65c0-4ab7-97f4-a24581337849","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_A_koronavirus_a_Brexitet_is_megfertozte","timestamp":"2020. június. 05. 16:28","title":"A koronavírus a Brexitet is megfertőzte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mateusz Morawiecki stabilizálni szeretné az országot a koronavírus-járvány után.","shortLead":"Mateusz Morawiecki stabilizálni szeretné az országot a koronavírus-járvány után.","id":"20200604_bizalmi_szavazas_lengyel_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4baf43-5933-4724-a166-387df20dd165","keywords":null,"link":"/vilag/20200604_bizalmi_szavazas_lengyel_miniszterelnok","timestamp":"2020. június. 04. 15:24","title":"Saját kormánya ellen kért bizalmi szavazást a lengyel miniszterelnök, megkapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2245-en már meggyógyultak.","shortLead":"2245-en már meggyógyultak.","id":"20200605_Elhunyt_3_beteg_3970_fertozottrol_tudni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955d0389-2b36-4451-94b2-09efff683a32","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Elhunyt_3_beteg_3970_fertozottrol_tudni","timestamp":"2020. június. 05. 08:29","title":"Elhunyt 3 beteg, 3970 fertőzöttről tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A lakossági ügyfelek kétharmada igényelte.","shortLead":"A lakossági ügyfelek kétharmada igényelte.","id":"20200605_torlesztesi_moratorium_hitel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66270085-a3e1-4989-9956-d732ab138bbe","keywords":null,"link":"/kkv/20200605_torlesztesi_moratorium_hitel","timestamp":"2020. június. 05. 21:00","title":"2,7 millióan élnek a törlesztési moratóriummal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]