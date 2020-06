Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e83a5b1b-fd7f-4a06-9f25-b46790ba83b5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A napokban találták meg azt az arannyal és más kincsekkel teli ládát, amelyet egy amerikai milliárdos dugott el a Sziklás-hegységben. Forrest Fenn szándékosan rejtette el az egymillió dollárt érő dobozt, hogy kincsvadászatra, és ezzel a felfedezés örömére buzdítsa a fiatalokat. A kincskeresés ősi szenvedély – jól tudta ezt a milliárdos, és tudják ezt a filmrendezők is. Így most Forrest Fenn és az ismeretlen, ám kitartó kincskereső tiszteletére összegyűjtöttük kedvenc kalandfilmjeinket. ","shortLead":"A napokban találták meg azt az arannyal és más kincsekkel teli ládát, amelyet egy amerikai milliárdos dugott el...","id":"20200609_Kincskereses_kincsvadszat_tomb_raider_indianajones","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e83a5b1b-fd7f-4a06-9f25-b46790ba83b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1759ac-986a-4ffc-a61a-ef4629fd3e9e","keywords":null,"link":"/kultura/20200609_Kincskereses_kincsvadszat_tomb_raider_indianajones","timestamp":"2020. június. 09. 17:45","title":"A kincsvadászathoz csak elhatározás kell – meg egy jó forgatókönyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Össze akarják kötni a Kongói DK-t Zambiával, ehhez kellene segítség.","shortLead":"Össze akarják kötni a Kongói DK-t Zambiával, ehhez kellene segítség.","id":"20200610_duna_aszfalt_szijj_laszlo_kongo_utepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d1685a-5dc5-44b2-8b7b-fbf2ba83ca99","keywords":null,"link":"/kkv/20200610_duna_aszfalt_szijj_laszlo_kongo_utepites","timestamp":"2020. június. 10. 07:48","title":"A Duna Aszfalt dollármilliós útépítéshez keres afrikai partnereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d9513b-1026-40d6-9ee1-c6ca575af683","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Azt mondja, végleg letette a fényképezőgépet, mert 75 évesen már nem neki valók a mélyriportok. Márpedig ő azokhoz ért igazán: beleássa magát egy témába, beépül, vissza-visszajár, akár évekig ugyanazzal foglalkozik. Ez az alaposság kezd kikopni a világunkból, az pedig, hogy fotóalanyát a tárgyainak begyűjtésén keresztül is dokumentálja, szinte egyedülálló. Urbán Tamás fotográfussal a Capa Központban még a járvány előtt megnyílt kiállítása alkalmával beszélgettünk. A tárlat továbbra is megtekinthető online. ","shortLead":"Azt mondja, végleg letette a fényképezőgépet, mert 75 évesen már nem neki valók a mélyriportok. Márpedig ő azokhoz ért...","id":"20200608_Urban_Tamas_fotoi_capa_kozpont_kiallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17d9513b-1026-40d6-9ee1-c6ca575af683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2738eb7-89ee-4ef0-9463-7bc81a89bfdc","keywords":null,"link":"/elet/20200608_Urban_Tamas_fotoi_capa_kozpont_kiallitas","timestamp":"2020. június. 08. 19:00","title":"Urbán Tamás: Előfordult, hogy én bukkantam rá egy gyilkosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerkezetet csütörtökön fogják hatástalanítani, a környéket ezért 700 méter sugarú körben kiürítik.","shortLead":"A szerkezetet csütörtökön fogják hatástalanítani, a környéket ezért 700 méter sugarú körben kiürítik.","id":"20200610_ferencvaros_vilaghaborus_bomba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81c51be-1405-4442-8a5e-301bfd3cf71d","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_ferencvaros_vilaghaborus_bomba","timestamp":"2020. június. 10. 13:16","title":"Féltonnás világháborús bombát találtak Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156d8256-9a8d-4737-85ca-a75ddc8e606f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolarendőrség drága látszatmegoldás, a megfélemlítés eszköze és nem a megelőzésé a Pedagógusok Szakszervezete szerint.","shortLead":"Az iskolarendőrség drága látszatmegoldás, a megfélemlítés eszköze és nem a megelőzésé a Pedagógusok Szakszervezete...","id":"20200609_psz_iskolarendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=156d8256-9a8d-4737-85ca-a75ddc8e606f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1e2aba-6b62-4fd5-97c0-b6dffa222af7","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_psz_iskolarendorok","timestamp":"2020. június. 09. 13:05","title":"A PSZ szerint az iskolarendőrök megfélemlítenek, nem megelőznek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c0b583-56a2-4f7e-94a2-0312cf6906b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összesen már 19 országba lehet utazni Szlovákiából.","shortLead":"Összesen már 19 országba lehet utazni Szlovákiából.","id":"20200609_szlovakia_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8c0b583-56a2-4f7e-94a2-0312cf6906b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2e08e0-14e9-481d-925b-04d032c51c4a","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_szlovakia_koronavirus","timestamp":"2020. június. 09. 17:18","title":"Szlovákia 16 ország irányába megnyitja a határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd24923-d3d4-4a18-8480-f58e77c24f78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országos szintű felháborodást váltot ki a tatai Öreg-tó partjára tervezett beruházás híre, a polgármester azonban a koronavírus-járvány miatt bevezetett különleges jogrenddel egy személyben döntött. Magyarországon egyedülálló történelmi örökség tűnhet el a tatai luxusszálloda miatt\r

","shortLead":"Országos szintű felháborodást váltot ki a tatai Öreg-tó partjára tervezett beruházás híre, a polgármester azonban...","id":"20200531_tata_szalloda_Avalon_Hell_Bruce_Willis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fd24923-d3d4-4a18-8480-f58e77c24f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ad3c97-3702-412d-b2cd-9421724347b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_tata_szalloda_Avalon_Hell_Bruce_Willis","timestamp":"2020. június. 09. 15:29","title":"Az LMP arra kéri Bruce Willist, állítsa meg a tatai luxusszálloda építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Néhány közvetítő olyan tájékoztatást küldött ki, ami jogsértő volt, az MNB ezért büntetett. Az OVB azonban azt mondja: az esetről az eljárást megelőzően nem volt tudomása.","shortLead":"Néhány közvetítő olyan tájékoztatást küldött ki, ami jogsértő volt, az MNB ezért büntetett. Az OVB azonban azt mondja...","id":"20200609_ovb_biztositaskozvetito_biztositas_jegybank_mnb_birsag_buntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77128093-ae7d-408f-86ba-c472a84b06f0","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_ovb_biztositaskozvetito_biztositas_jegybank_mnb_birsag_buntetes","timestamp":"2020. június. 09. 16:52","title":"Az OVB szerint magánakciózó közvetítők miatt büntette milliókra a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]