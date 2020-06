Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7b1a66b-8747-442c-866b-0dff8865e37d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szél a vulkáni hamut Ecuador legnépesebb városa, Guayaquil irányába fújta.","shortLead":"A szél a vulkáni hamut Ecuador legnépesebb városa, Guayaquil irányába fújta.","id":"20200609_vulkan_koronavirus_ecuador","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7b1a66b-8747-442c-866b-0dff8865e37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880778bd-6eed-400f-915a-a4d93067aa79","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_vulkan_koronavirus_ecuador","timestamp":"2020. június. 09. 21:10","title":"Kitört egy vulkán a koronavírus miatt nehéz helyzetben levő Ecuadorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1978629b-75a3-460f-961c-3b9c9a62d3d3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gúny tárgya lett a koronavírus ellene iráni csodafegyver bemutatása után, pedig nem egy nevetséges figura. 