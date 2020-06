Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8f16d1a-5495-41e6-aea3-998739492bd4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szokatlanul szűkre szabott az idei nyaralásnál a lehetséges külföldi célpontok listája, és egy sor kérdés vetődik fel, amire korábban gondolni sem kellett. Mindenhol nagyon várják a turistákat, az alábbiakban Szlovéniától Albániáig az Adria menti országokban vesszük sorba az árakat és a remények szerint lecsengőben lévő járvány kockázatait. ","shortLead":"Szokatlanul szűkre szabott az idei nyaralásnál a lehetséges külföldi célpontok listája, és egy sor kérdés vetődik fel...","id":"20200612_Adria_nyaralas_Horvatorszag_Szlovenia_Montenegro_Albania_koronavirus_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8f16d1a-5495-41e6-aea3-998739492bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66125f3-83f2-4935-98bc-9f518f6b666b","keywords":null,"link":"/360/20200612_Adria_nyaralas_Horvatorszag_Szlovenia_Montenegro_Albania_koronavirus_2020","timestamp":"2020. június. 12. 07:00","title":"Tengert szeretne látni a nyáron? Erre számítson, ha elmerészkedne az Adriáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca237976-e136-466e-92b2-d95036271bfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A menekülteket segítő szervezet furcsának találja a hatóság által is sokat emlegetett migránsalagutat.","shortLead":"A menekülteket segítő szervezet furcsának találja a hatóság által is sokat emlegetett migránsalagutat.","id":"20200611_Migration_Aid_rendorseg_migrans_propaganda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca237976-e136-466e-92b2-d95036271bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4aa46d-2eca-4c65-a4ad-8c7ef0815def","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_Migration_Aid_rendorseg_migrans_propaganda","timestamp":"2020. június. 11. 17:30","title":"Migration Aid: A rendőrség asszisztál a migránsozós propagandához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b93172f-843e-4547-8779-c8c5d131efe4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Youtube-ra pakolta fel a Netflix egy igen aktuális témát boncolgató dokumentumfilmjét, az Apple társadalmi célú hirdetésnek beillő sorozatot készített sztárok hatásáról, az HBO Max új szériájánál pedig tévétörténelmet érez a levegőben Kovács Gellért. Ez a hvg360 heti streaming ajánlója. ","shortLead":"A Youtube-ra pakolta fel a Netflix egy igen aktuális témát boncolgató dokumentumfilmjét, az Apple társadalmi célú...","id":"20200610_Stream360_nyolcadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b93172f-843e-4547-8779-c8c5d131efe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb135cb-c15f-429b-ad70-5b05a27434d0","keywords":null,"link":"/360/20200610_Stream360_nyolcadik_resz","timestamp":"2020. június. 11. 17:00","title":"Stream360: Ingyenesen elérhető film, amiből megérhetjük, mi történik most Amerikában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legutóbb június 15-ig hosszabbították meg a korlátozásokat.","shortLead":"Legutóbb június 15-ig hosszabbították meg a korlátozásokat.","id":"20200610_EU_hatar_Europai_Bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558542e1-1cfa-4283-8a41-b484681ec532","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_EU_hatar_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. június. 10. 20:11","title":"Július 1-jétől újból megnyithatják az unió külső határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e8e98e-c83f-491e-a86b-c721b98e1df6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korózs Lajos továbbra is csak az illusztrációként felhasznált képek miatt kér elnézést, a felelősséget a nőre hárítja, akinek saját elmondása szerint nem ellenőrizte a hátterét. A nőről a héten kiderült, állításával ellentétben nem dolgozott mentőként, annál a cégnél sem, amit a 24.hu-nak megnevezett. ","shortLead":"Korózs Lajos továbbra is csak az illusztrációként felhasznált képek miatt kér elnézést, a felelősséget a nőre hárítja...","id":"20200610_Korozs_Lajos_nem_ker_bocsanatot_a_videoban_nyilatkozo_magat_apolonak_kiado_not_hibaztatja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8e8e98e-c83f-491e-a86b-c721b98e1df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fe4917-8bf9-4e4b-9289-149687e21e17","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Korozs_Lajos_nem_ker_bocsanatot_a_videoban_nyilatkozo_magat_apolonak_kiado_not_hibaztatja","timestamp":"2020. június. 10. 18:06","title":"Korózs a magát mentőnek kiadó nőt hibáztatja a botrányos videó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d513d9-f833-4038-89e7-d09b956af7b0","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Azok után, hogy egy fehér minneapolisi rendőr hosszú perceken át térdelt George Floyd nyakán, aki aztán bele is halt ebbe, Colin Kaepernick négy évvel ezelőtti tiltakozása nemcsak indokoltnak, hanem prófétainak is tűnik. A gesztus ma is ugyanolyan komplex, mint amikor az amerikaifutballista elkezdte a személyes harcát a rasszizmus és a rendőri erőszak ellen, de egyre többén kezdik megérteni, hogy mit is akart üzenni.","shortLead":"Azok után, hogy egy fehér minneapolisi rendőr hosszú perceken át térdelt George Floyd nyakán, aki aztán bele is halt...","id":"20200610_Amerika_most_dobben_ra_mit_is_jelentett_Colin_Kaepernick_terdelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8d513d9-f833-4038-89e7-d09b956af7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d88fc8-fc66-4f6e-b242-0795bf690d31","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Amerika_most_dobben_ra_mit_is_jelentett_Colin_Kaepernick_terdelese","timestamp":"2020. június. 10. 20:45","title":"Amerika most döbben rá, mit is jelentett Colin Kaepernick térdelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7160488-06b7-43a0-8392-f905de2af13f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szívesen vitázna Karácsonnyal – mondta az Inforádióban.","shortLead":"Szívesen vitázna Karácsonnyal – mondta az Inforádióban.","id":"20200612_Lang_Zsolt_Budapest_tobb_penzt_kap_nem_kevesebbet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7160488-06b7-43a0-8392-f905de2af13f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a1f954-499d-4c1f-9df8-3dd9c193146c","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Lang_Zsolt_Budapest_tobb_penzt_kap_nem_kevesebbet","timestamp":"2020. június. 12. 08:06","title":"Láng Zsolt: Budapest több pénzt kap, nem kevesebbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c770754-bf8f-4d16-adb1-c4fb5d6bf3fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valakinek túl agresszív volt a full fekete fényezés.","shortLead":"Valakinek túl agresszív volt a full fekete fényezés.","id":"20200611_Kis_rozsaszinnel_puhitottak_a_740_loeros_Audi_RS6on","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c770754-bf8f-4d16-adb1-c4fb5d6bf3fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4473c0-0609-4b17-ac61-f659cdbb48bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_Kis_rozsaszinnel_puhitottak_a_740_loeros_Audi_RS6on","timestamp":"2020. június. 12. 05:22","title":"Kis rózsaszínnel puhítottak a 740 lóerős Audi RS6-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]