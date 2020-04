Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint tömeges tesztelésre volna szükség. ","shortLead":"A főpolgármester szerint tömeges tesztelésre volna szükség. ","id":"20200415_Karacsony_koronavirus_korlatozas_lazitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7242bd-b4ef-4868-8b05-1c8476cc2d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Karacsony_koronavirus_korlatozas_lazitas","timestamp":"2020. április. 15. 18:39","title":"Karácsony május közepétől lazítana a korlátozásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49c4e44-f9db-4876-b6af-8e6d046b1a2d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre még X8-as sincs nemhogy a még sportosabb M-variáns.","shortLead":"Egyelőre még X8-as sincs nemhogy a még sportosabb M-variáns.","id":"20200414_A_nevet_mar_levedettek_BMW_X8_Mnek_mar_csak_a_kocsi_kell_hozza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f49c4e44-f9db-4876-b6af-8e6d046b1a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c81ed19-d0c6-4d43-82b3-c99abc1ab644","keywords":null,"link":"/cegauto/20200414_A_nevet_mar_levedettek_BMW_X8_Mnek_mar_csak_a_kocsi_kell_hozza","timestamp":"2020. április. 15. 04:18","title":"A nevét már levédették a BMW X8 M-nek, már csak a kocsi kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b09c44-bec3-45f7-826a-48358c47b62e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A lehívott részleteket a lehető leggyorsabban, a piaci feltételek alapján fizetik vissza.","shortLead":"A lehívott részleteket a lehető leggyorsabban, a piaci feltételek alapján fizetik vissza.","id":"20200414_Tobb_mint_ketmilliard_euro_hitelt_kap_az_Adidas_a_nemet_allamtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34b09c44-bec3-45f7-826a-48358c47b62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72e3d44-c5b3-4139-9fce-b6a5b22b1b00","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_Tobb_mint_ketmilliard_euro_hitelt_kap_az_Adidas_a_nemet_allamtol","timestamp":"2020. április. 14. 21:13","title":"Több mint kétmilliárd euró hitelt kap az Adidas a német államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ccd0b5-01d3-4b01-8f24-84589dd132f4","c_author":"BI-CSH","category":"kultura","description":"Ma lenne 70 éves a négy éve elhunyt Kossuth-díjas író, ebből az alkalomból úgy gondoltuk, megosztunk olvasóinkkal tőle tíz idézetet, amelyet mi nagyon szeretünk. Egyrészt jó időtöltés lepakolni a könyvespolcot és ilyeneket keresni, de egyben nagyon nehéz is, mert úgyis kimarad valami. És amúgy is, Esterházy majd’ minden bekezdése bekerülhetett volna a gyűjteménybe.\r

\r

","shortLead":"Ma lenne 70 éves a négy éve elhunyt Kossuth-díjas író, ebből az alkalomból úgy gondoltuk, megosztunk olvasóinkkal tőle...","id":"20200414_Tortenelem_foci_szex__nehany_kedvenc_sorunk_Esterhazy_Petertol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33ccd0b5-01d3-4b01-8f24-84589dd132f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a5b14d-c15a-4a97-b79b-4adefa78ff1e","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Tortenelem_foci_szex__nehany_kedvenc_sorunk_Esterhazy_Petertol","timestamp":"2020. április. 14. 17:00","title":"Történelem, foci, szex – néhány kedvenc sorunk Esterházy Pétertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfe8b26-c253-497a-8ab0-eeee2b9d2343","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bucsi László szerint \"nem kerek\" a volt főigazgató története.","shortLead":"Bucsi László szerint \"nem kerek\" a volt főigazgató története.","id":"20200415_Belso_vizsgalatot_indit_a_fehervari_korhaz_megbizott_igazgatoja_Csernavolgyi_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cfe8b26-c253-497a-8ab0-eeee2b9d2343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ee1058-f7f7-44b6-b423-11b8932b4a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Belso_vizsgalatot_indit_a_fehervari_korhaz_megbizott_igazgatoja_Csernavolgyi_ugyeben","timestamp":"2020. április. 15. 21:52","title":"Belső vizsgálatot indít a fehérvári kórház megbízott igazgatója Csernavölgyi ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigieknél is több zaklatásnak és támadásnak tennék ki ezzel a transznemű és interszexuális embereket.","shortLead":"Az eddigieknél is több zaklatásnak és támadásnak tennék ki ezzel a transznemű és interszexuális embereket.","id":"20200415_transznemuek_jogai_63_ep_kepviselo_nyilt_levele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76acb207-3f29-444c-b475-67573bccfbb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_transznemuek_jogai_63_ep_kepviselo_nyilt_levele","timestamp":"2020. április. 15. 12:46","title":"63 EP-képviselő kéri nyílt levélben, hogy ne vegye el a nemváltoztatás lehetőségét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő másfél évben iszonyatos vesszőfutás vár Orbán Viktorra – mondta Török Gábor politikai elemző a Magyar Narancsnak. ","shortLead":"A következő másfél évben iszonyatos vesszőfutás vár Orbán Viktorra – mondta Török Gábor politikai elemző a Magyar...","id":"20200415_Torok_Gabor_orban_viktor_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e324bb2-e82c-4df7-86e1-20066426bf7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Torok_Gabor_orban_viktor_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 15:25","title":"Török Gábor: Az első sokk után nagyon nehéz időszak vár Orbánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3153f17-fd18-4150-bbe4-4ba19e8fae06","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A gyógyszerbiztonságot szolgáló szabályokon járványügyi vészhelyzetben sem lehet lazítani, ugyanakkor van azért gyorsítósáv is, mondta Barótfi Szabolcs, az MSD innovatív gyógyszeripari vállalat magyarországi klinikai kutatási igazgatója a HVG-nek adott interjúban.","shortLead":"A gyógyszerbiztonságot szolgáló szabályokon járványügyi vészhelyzetben sem lehet lazítani, ugyanakkor van azért...","id":"20200415_Komoly_idonyereseget_jelent_a_kutatok_egyuttmukodese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3153f17-fd18-4150-bbe4-4ba19e8fae06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70eec5cb-0a03-4751-8652-772c14d232f0","keywords":null,"link":"/elet/20200415_Komoly_idonyereseget_jelent_a_kutatok_egyuttmukodese","timestamp":"2020. április. 15. 18:20","title":"A koronavírus elleni szer megtalálásában komoly időnyereséget jelent a kutatók együttműködése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]