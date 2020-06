Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"984a6284-3aec-4d3c-a522-c5127988d73f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptemberben kerül sor a drámai összecsapásra a szocialistáknál.","shortLead":"Szeptemberben kerül sor a drámai összecsapásra a szocialistáknál.","id":"20200612_Magyar_Nemzet_Mesterhazy_is_indul_az_MSZP_vezeteseert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=984a6284-3aec-4d3c-a522-c5127988d73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80fd7c8-d35d-47d0-a48c-b01779eb42d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Magyar_Nemzet_Mesterhazy_is_indul_az_MSZP_vezeteseert","timestamp":"2020. június. 12. 07:16","title":"Magyar Nemzet: Mesterházy is indul az MSZP vezetéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b93584df-17f5-44a6-9820-362c3a79d690","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A magas vérnyomás növelheti a kognitív károsodás kockázatát - állapították meg kínai kutatók.","shortLead":"A magas vérnyomás növelheti a kognitív károsodás kockázatát - állapították meg kínai kutatók.","id":"20200613_magas_vernyomas_kognitiv_karosodas_kockazata_elbutulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b93584df-17f5-44a6-9820-362c3a79d690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53cdb98-36db-41e9-94bd-4e4ba845f333","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_magas_vernyomas_kognitiv_karosodas_kockazata_elbutulas","timestamp":"2020. június. 13. 08:03","title":"Ha 130 fölött van a vérnyomása, van egy rossz hírük a kutatóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee661062-6c0f-447f-89e2-6576c2d99ba4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudni pontosan, mire kap 600 milliárd forint fejlesztési pénzt Debrecen a következő 10 évben, vagy, hogy egyáltalán kap-e, de Kósa Lajos, a város korábbi polgármestere egy klasszikust, magát Columbo felügyelőt is megemlítette a válaszában.","shortLead":"Nem tudni pontosan, mire kap 600 milliárd forint fejlesztési pénzt Debrecen a következő 10 évben, vagy, hogy egyáltalán...","id":"20200613_Kosa_a_Columbogyilkossagokkal_magyarazta_Debrecen_rejtelyes_600_milliardjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee661062-6c0f-447f-89e2-6576c2d99ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104b821b-3759-48c6-9753-03fe1faeb935","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_Kosa_a_Columbogyilkossagokkal_magyarazta_Debrecen_rejtelyes_600_milliardjat","timestamp":"2020. június. 13. 19:28","title":"Kósa Lajos Columbót emlegetve magyarázta Debrecen rejtélyes 600 milliárdját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f16d1a-5495-41e6-aea3-998739492bd4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szokatlanul szűkre szabott az idei nyaralásnál a lehetséges külföldi célpontok listája, és egy sor kérdés vetődik fel, amire korábban gondolni sem kellett. Mindenhol nagyon várják a turistákat, az alábbiakban Szlovéniától Albániáig az Adria menti országokban vesszük sorba az árakat és a remények szerint lecsengőben lévő járvány kockázatait. ","shortLead":"Szokatlanul szűkre szabott az idei nyaralásnál a lehetséges külföldi célpontok listája, és egy sor kérdés vetődik fel...","id":"20200612_Adria_nyaralas_Horvatorszag_Szlovenia_Montenegro_Albania_koronavirus_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8f16d1a-5495-41e6-aea3-998739492bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66125f3-83f2-4935-98bc-9f518f6b666b","keywords":null,"link":"/360/20200612_Adria_nyaralas_Horvatorszag_Szlovenia_Montenegro_Albania_koronavirus_2020","timestamp":"2020. június. 12. 07:00","title":"Tengert szeretne látni a nyáron? Erre számítson, ha elmerészkedne az Adriáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab025f6-526f-420d-b76b-9b3144c517c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új alkalmazással könnyen elhomályosítható a képen szereplők arca, de akár az egész testük is. ","shortLead":"Egy új alkalmazással könnyen elhomályosítható a képen szereplők arca, de akár az egész testük is. ","id":"20200612_anonymous_camera_ios_arcok_eltakarasa_civil_szervezetek_ujsagirok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bab025f6-526f-420d-b76b-9b3144c517c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3597f6c0-fdbf-4227-947b-1fab14164035","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_anonymous_camera_ios_arcok_eltakarasa_civil_szervezetek_ujsagirok","timestamp":"2020. június. 12. 09:03","title":"Pillanatok alatt felismerhetetlenné tehet bárkit egy fotón vagy videón ezzel az appal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b3ec384-b5b1-4973-89b5-4ff8113dab6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit bulvárlap megszólaltatta JK Rowling bántalmazó exférjét.","shortLead":"A brit bulvárlap megszólaltatta JK Rowling bántalmazó exférjét.","id":"20200612_Kiborultak_a_Sun_cimlapjan_a_brit_kepviselok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b3ec384-b5b1-4973-89b5-4ff8113dab6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdda925-ccad-42e0-a5e5-2b63c7824fad","keywords":null,"link":"/elet/20200612_Kiborultak_a_Sun_cimlapjan_a_brit_kepviselok","timestamp":"2020. június. 12. 09:50","title":"Kiborultak a Sun címlapján a brit képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42538733-1102-40f0-975d-3d61345d115c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy online aukció során futott bele a váratlan ajándékkal telerakott autóba. A drog értéke önmagában 850 ezer dollár.","shortLead":"Egy online aukció során futott bele a váratlan ajándékkal telerakott autóba. A drog értéke önmagában 850 ezer dollár.","id":"20200612_33_kilo_kokainnal_kibelelve_vett_hasznalt_autot_egy_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42538733-1102-40f0-975d-3d61345d115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff30c8fd-b159-4ff1-a594-a9a4d438e7e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_33_kilo_kokainnal_kibelelve_vett_hasznalt_autot_egy_ferfi","timestamp":"2020. június. 13. 13:41","title":"33 kiló kokainnal kibélelve vett használt autót egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetést és riasztást is kiadott.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetést és riasztást is kiadott.","id":"20200612_Jegeso_es_zivatarveszely_marad_a_viharos_idojaras_penteken_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4cdf59-8f7e-4b4c-89d3-924322e4750c","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Jegeso_es_zivatarveszely_marad_a_viharos_idojaras_penteken_is","timestamp":"2020. június. 12. 06:01","title":"Jégeső és zivatarveszély: marad a viharos időjárás pénteken is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]