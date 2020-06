Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magatehetetlen volt, amikor hazaküldték a kórházi ágyak kiürítése idején, lánya nem kapott tájékoztatást az ápolásához, alig egy hét múlva meghalt egy idős nő még áprilisban. Ügyét most a strasbourgi emberi jogi bíróságra viszik, hogy kiderüljön: sérült-e a nő élethez és emberhez méltó bánásmódhoz való joga.","shortLead":"Magatehetetlen volt, amikor hazaküldték a kórházi ágyak kiürítése idején, lánya nem kapott tájékoztatást az ápolásához...","id":"20200613_korhazi_agykiurites_helsinki_bizottsag_Strasbourgba_viszik_egy_korhazbol_hazakuldott_majd_elhunyt_no_ugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b464a73d-9451-4b16-9328-5a72a44b6209","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_korhazi_agykiurites_helsinki_bizottsag_Strasbourgba_viszik_egy_korhazbol_hazakuldott_majd_elhunyt_no_ugyet","timestamp":"2020. június. 13. 10:06","title":"Strasbourgba viszik egy kórházból hazaküldött, majd elhunyt nő ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9697ca6d-78de-4d61-bfff-5f75ad91d3b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külső határok megnyitását is sürgeti az EB, igaz, feltételekhez kötné azt. ","shortLead":"A külső határok megnyitását is sürgeti az EB, igaz, feltételekhez kötné azt. ","id":"20200611_unios_hatarok_ujranyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9697ca6d-78de-4d61-bfff-5f75ad91d3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23c04d1-b3ef-4087-ac9e-777208d25fe7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_unios_hatarok_ujranyitas","timestamp":"2020. június. 11. 16:10","title":"A belső határok hétfői újranyitását kéri az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391cbf14-021c-47dc-a062-133ec13b0ddd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzeti-konzervatív EDU párt ugyanakkor népszavazást kezdeményez, hogy vonják vissza a jogszabályt.","shortLead":"A nemzeti-konzervatív EDU párt ugyanakkor népszavazást kezdeményez, hogy vonják vissza a jogszabályt.","id":"20200611_Svajc_torveny_meleghazassag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=391cbf14-021c-47dc-a062-133ec13b0ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d20c81-c0f5-4816-8f28-578394780687","keywords":null,"link":"/elet/20200611_Svajc_torveny_meleghazassag","timestamp":"2020. június. 11. 12:39","title":"Svájcban törvényesítették a melegházasságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9882fcd0-9ac6-4083-aca2-c93126005f57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest a leggazdagabb önkormányzat, amely „messze a legtöbb állami támogatást kapja”, és az elmúlt tíz év kormányzati politikájának „a legnagyobb nettó haszonélvezője” – magyarázta Orbán Balázs azt, miért kell a fővárosnak is ugyanakkora szolidaritási hozzájárulást fizetnie, mint más „gazdag” önkormányzatoknak.","shortLead":"Budapest a leggazdagabb önkormányzat, amely „messze a legtöbb állami támogatást kapja”, és az elmúlt tíz év kormányzati...","id":"20200611_orban_balazs_karacsony_gergely_budapest_fovaros_onkormanyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9882fcd0-9ac6-4083-aca2-c93126005f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e07d33f-fbbb-48ef-90e0-7d183b57fd87","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_orban_balazs_karacsony_gergely_budapest_fovaros_onkormanyzat","timestamp":"2020. június. 11. 13:05","title":"A kormány szerint „elvárható, hogy Budapest is támogassa a szegényebb településeket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a043b9b-ebef-4cbb-bd95-8dfe15aa36a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután az Alkotmánybíróság elutasította a három képviselő panaszát, Strasbourghoz fordulnak.","shortLead":"Miután az Alkotmánybíróság elutasította a három képviselő panaszát, Strasbourghoz fordulnak.","id":"20200612_Az_MTVAszekhazbol_kidobott_kepviselok_az_Emberi_Jogok_Europai_Birosagahoz_fordulnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a043b9b-ebef-4cbb-bd95-8dfe15aa36a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8c77ee-3446-40fd-ae96-58d61d1d52c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Az_MTVAszekhazbol_kidobott_kepviselok_az_Emberi_Jogok_Europai_Birosagahoz_fordulnak","timestamp":"2020. június. 12. 21:24","title":"Az MTVA-székházból kidobott képviselők az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A maszkhasználat viszont továbbra is kötelező lesz.","shortLead":"A maszkhasználat viszont továbbra is kötelező lesz.","id":"20200611_Telitettseg_korlatozas_Volanbusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4d796b-2982-47f6-8be3-3d903281eaec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_Telitettseg_korlatozas_Volanbusz","timestamp":"2020. június. 11. 15:07","title":"Megszűnt a 30 százalékos telítettségi korlátozás a Volánbusznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb2bd82e-ac2d-4537-b326-77e1cd3f9420","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Megtette Kijev, amit a Velencei Bizottság kért, de a nyelvtörvény alapelvein nem változtatnak.","shortLead":"Megtette Kijev, amit a Velencei Bizottság kért, de a nyelvtörvény alapelvein nem változtatnak.","id":"20200612_ukran_nyelvtorveny_velencei_bizottsag_kuleba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb2bd82e-ac2d-4537-b326-77e1cd3f9420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678da736-6eb5-47ce-84b9-2c7e9748d817","keywords":null,"link":"/vilag/20200612_ukran_nyelvtorveny_velencei_bizottsag_kuleba","timestamp":"2020. június. 12. 17:16","title":"Kijev nem változtat többet a nyelvtörvényen Magyarország kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d73a36-0a78-44b6-b6b9-e05105a8daa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lefülelt drogfogyasztók kotyogták el a rendőröknek, hol van a dílerük. A férfi budafoki házában minden volt: kannabiszültetvény, szárított kannabisz, hasis, készpénz, drága biciklik, és egy rakás pénz.","shortLead":"Lefülelt drogfogyasztók kotyogták el a rendőröknek, hol van a dílerük. A férfi budafoki házában minden volt...","id":"20200613_Video_150_millionyi_drogot_es_kannabiszultetvenyt_talaltak_a_budafoki_dilernel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76d73a36-0a78-44b6-b6b9-e05105a8daa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec57457b-8a68-485d-8b26-49054783ba65","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_Video_150_millionyi_drogot_es_kannabiszultetvenyt_talaltak_a_budafoki_dilernel","timestamp":"2020. június. 13. 09:17","title":"Videó: 150 milliónyi drogot és egy kisebb kannabiszerdőt találtak a budafoki dílernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]