Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ff9f7b3-cdb1-44f6-a82e-7599e10c6944","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Távolabb viszik a parttól az acélszerkezetet, aminek megjelenése meglepte a helyi önkormányzatot.","shortLead":"Távolabb viszik a parttól az acélszerkezetet, aminek megjelenése meglepte a helyi önkormányzatot.","id":"20200613_Kicsit_tavolabb_telepitik_a_velencei_korzo_oriaskereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ff9f7b3-cdb1-44f6-a82e-7599e10c6944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee376fe6-f611-4fd1-92ff-71a5b4f9e6e5","keywords":null,"link":"/kkv/20200613_Kicsit_tavolabb_telepitik_a_velencei_korzo_oriaskereket","timestamp":"2020. június. 13. 14:08","title":"Kicsit távolabb pakolják a velencei óriáskereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883ef1f5-2311-4335-9f29-783801219623","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: tisztogatás, vasalódeszka, uborkadiplomácia, főkurátorok, hídvita.\r

","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200614_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=883ef1f5-2311-4335-9f29-783801219623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3ad05e-481a-4079-9484-e9bd7821999f","keywords":null,"link":"/360/20200614_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. június. 14. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya mindent tud az uborkadiplomáciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A Magyar Közlönyből derült ki.","shortLead":"A Magyar Közlönyből derült ki.","id":"20200613_egeszsegugy_fogorvos_kormanyhatarozat_tobbletpenz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74bf131-f4dc-47ba-bb14-7d8889b0f593","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_egeszsegugy_fogorvos_kormanyhatarozat_tobbletpenz","timestamp":"2020. június. 13. 10:54","title":"Pluszpénzt ad a kormány az egészségügy működésére és a fogorvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55dc047b-f248-4c37-b2b9-f0e4936d453c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2022-re érkezhetnek a mindössze 3 nm-es technológiával készülő A16 chipek az Apple iPhone-jaiba, iPadjeibe.","shortLead":"2022-re érkezhetnek a mindössze 3 nm-es technológiával készülő A16 chipek az Apple iPhone-jaiba, iPadjeibe.","id":"20200613_tsmc_3_nm_csikszelesseg_gyartastechnologia_apple_a16_chip_lapka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55dc047b-f248-4c37-b2b9-f0e4936d453c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98b5afe-5917-47b9-beb3-3babf2fea0b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_tsmc_3_nm_csikszelesseg_gyartastechnologia_apple_a16_chip_lapka","timestamp":"2020. június. 13. 18:03","title":"Új chip új iPhone-okba: 3 nm-es technológiával készül az Apple A16","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1b5f9d-34ff-4fa6-be5a-bbdb0a924ea7","c_author":"HVG","category":"360","description":"A King Crimson és Hollós Máté új lemezét ajánljuk. ","shortLead":"A King Crimson és Hollós Máté új lemezét ajánljuk. ","id":"202024_lemez__orok_butordarab_king_crimson_in_the_wake_of_poseidon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de1b5f9d-34ff-4fa6-be5a-bbdb0a924ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6be728-fd27-4cc4-ae05-a20249c7cdde","keywords":null,"link":"/360/202024_lemez__orok_butordarab_king_crimson_in_the_wake_of_poseidon","timestamp":"2020. június. 13. 16:15","title":"Lemezajánló: Öreg rocker, nem vén rocker és szép versek formás zenébe öntve ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab40d1d-edee-4b28-93d5-96e858458b36","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Világszerte zárják be, vagy bontják el a Covid-19 járványban megbetegedettek ápolására emelt szükségkórházakat. Miközben az jó hír, hogy már nincs szükség a plusz kapacitásra, az figyelmeztető jel lehet az esetleges következő hullámok idejére, hogy miközben sok kórház túlterhelt volt, az új ágyak többségében egy paciens sem feküdt.

","shortLead":"Világszerte zárják be, vagy bontják el a Covid-19 járványban megbetegedettek ápolására emelt szükségkórházakat...","id":"20200613_Ahogy_zarnak_be_a_szuksegkorhazak_ugy_elesedik_a_vita_a_hasznossagukrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fab40d1d-edee-4b28-93d5-96e858458b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c64ddf4-0d79-4b92-8871-4603c7900ee5","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Ahogy_zarnak_be_a_szuksegkorhazak_ugy_elesedik_a_vita_a_hasznossagukrol","timestamp":"2020. június. 13. 20:00","title":"Szinte beteget sem láttak a milliókért felhúzott pop-up járványkórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7901fd58-bd25-4381-a714-2768da96c5af","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A kijárási tilalom feloldása után megrohanták a magyarok az outleteket, a forgalom még a válság előttihez képest is nőtt. Ugyanakkor a bevásárlóturizmus elmaradását ők is megérzik. Az még kérdés, hogy az outletekre is igaz lesz-e az a megállapítás, miszerint semmi nem lesz ugyanolyan, mint a járvány előtt.","shortLead":"A kijárási tilalom feloldása után megrohanták a magyarok az outleteket, a forgalom még a válság előttihez képest is...","id":"20200614_premier_outlet_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7901fd58-bd25-4381-a714-2768da96c5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"356af39a-4f43-4637-aef8-80b0629903a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200614_premier_outlet_koronavirus","timestamp":"2020. június. 14. 11:00","title":"Az outletek népszerűségével a koronavírus sem tud mit kezdeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Dobos Lászlót az önkormányzat saját halottjának tekinti.\r

","shortLead":"Dobos Lászlót az önkormányzat saját halottjának tekinti.\r

","id":"20200613_elhunyt_dobos_laszlo_karcag_polgarmestere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d8ba78-8e9e-4a4c-958a-d96e30d0b738","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_elhunyt_dobos_laszlo_karcag_polgarmestere","timestamp":"2020. június. 13. 21:27","title":"Meghalt Dobos László, Karcag polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]