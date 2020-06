Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf4d193c-6434-4965-b77e-e2c66f89653e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különösebb meglepetések nélkül frissült a spanyolok SUV-ja, amely eddig is népszerű volt. ","shortLead":"Különösebb meglepetések nélkül frissült a spanyolok SUV-ja, amely eddig is népszerű volt. ","id":"20200615_Seat_Ateca_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf4d193c-6434-4965-b77e-e2c66f89653e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e957eee7-5026-4716-b4d6-13b5ac65a9b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_Seat_Ateca_frissites","timestamp":"2020. június. 15. 15:14","title":"Modernizálták kicsit a Seat Atecát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984bbc56-dcbc-4c7a-9310-11b78a7712ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legfelsőbb bíróság ítélete szerint a szövetségi törvények tiltják a szexuális orientáción alapuló megkülönböztetést.","shortLead":"A legfelsőbb bíróság ítélete szerint a szövetségi törvények tiltják a szexuális orientáción alapuló megkülönböztetést.","id":"20200615_lgbtq_jogok_tarsadalmi_nem_amerikai_legfelsobb_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=984bbc56-dcbc-4c7a-9310-11b78a7712ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d276f37-dae6-4328-92ea-6963e7995c73","keywords":null,"link":"/vilag/20200615_lgbtq_jogok_tarsadalmi_nem_amerikai_legfelsobb_birosag","timestamp":"2020. június. 15. 18:47","title":"Mostantól nem rúghatnak ki senkit Amerikában azért, mert meleg vagy transznemű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fa4bb3-f746-4ee0-b68e-88a4e4ce2c4c","c_author":"Lindner András","category":"360","description":"Alireza Firouzja máris egyedülálló eredményeket mutat fel, megverte a világbajnokot, és ha letaszítaná trónjáról, az eddigi rekorder Garri Kaszparovnál is fiatalabbként nyerhetné el a címet.","shortLead":"Alireza Firouzja máris egyedülálló eredményeket mutat fel, megverte a világbajnokot, és ha letaszítaná trónjáról...","id":"202024__perzsa_sakkherceg__villamkezu_irani__donto_fordulat__tronharc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46fa4bb3-f746-4ee0-b68e-88a4e4ce2c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e752049-9271-478d-8eb9-3fb3676f18ee","keywords":null,"link":"/360/202024__perzsa_sakkherceg__villamkezu_irani__donto_fordulat__tronharc","timestamp":"2020. június. 15. 17:00","title":"Sokan a közeljövő világbajnokát látják a 16 éves iráni sakkfenoménban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb92ab8-9cdf-42bd-8305-6aad9564aaab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A celebhírekkel fűszerezett színes-szagos kiadványból kétmillió magyar nyugdíjas tudhatja meg, hogy a kormány mennyire vigyázott rájuk a koronavírus-járványban és mennyire megbecsüli őket. ","shortLead":"A celebhírekkel fűszerezett színes-szagos kiadványból kétmillió magyar nyugdíjas tudhatja meg, hogy a kormány mennyire...","id":"20200616_Pont_JoKor_jott_egy_kulon_propagandamagazin_a_nyugdijasoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eb92ab8-9cdf-42bd-8305-6aad9564aaab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7a8c0d-569d-487f-83db-f6f822878053","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Pont_JoKor_jott_egy_kulon_propagandamagazin_a_nyugdijasoknak","timestamp":"2020. június. 16. 12:54","title":"Propagandamagazint küldött az Államkincstár a nyugdíjasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cff386-fb7f-46e6-a21b-263ba3c8101e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 9. rész. Hámori Gabriella olvassa fel Krúdy Gyula írását. Tóth Árpád versét elmondja: Patkós Márton.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200615_Trianon_Kimondva_Krudy_Gyula_Magyarok_probaja_Toth_Arpad_Nezz_rank_Ady_Endre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12cff386-fb7f-46e6-a21b-263ba3c8101e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f93e2f-4e04-486c-b544-b7f7a6a146d9","keywords":null,"link":"/360/20200615_Trianon_Kimondva_Krudy_Gyula_Magyarok_probaja_Toth_Arpad_Nezz_rank_Ady_Endre","timestamp":"2020. június. 15. 19:00","title":"Trianon. Kimondva: Krúdy Gyula: Magyarok próbája; Tóth Árpád: Nézz ránk, Ady Endre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e06aeb38-3787-4e91-8b71-81a173e375aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig sokan miattuk jártak, igaz nem feltétlen vásároltak utána egy Lambót. ","shortLead":"Pedig sokan miattuk jártak, igaz nem feltétlen vásároltak utána egy Lambót. ","id":"20200616_Bucsut_intett_az_autoszalonoknak_a_Lamborghini","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e06aeb38-3787-4e91-8b71-81a173e375aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d59d63-1688-4ad4-82df-c90081b7e601","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_Bucsut_intett_az_autoszalonoknak_a_Lamborghini","timestamp":"2020. június. 17. 04:21","title":"Búcsút intett az autókiállításoknak a Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-krízis közepette egyre optimistább a világ az Ipsos 27 országot vizsgáló kutatássorozata alapján, de Magyarország kilóg a sorból. ","shortLead":"A koronavírus-krízis közepette egyre optimistább a világ az Ipsos 27 országot vizsgáló kutatássorozata alapján, de...","id":"20200615_ipsos_miert_aggodnak_a_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81071659-a260-4fb6-a380-03b52582498b","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_ipsos_miert_aggodnak_a_magyarok","timestamp":"2020. június. 15. 15:59","title":"Az egészségügy helyzete és a korrupció a koronavírusnál is jobban aggasztja a magyarokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3c595e-5521-4aa8-82c1-d438c414be70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyalogos átkelőkön történt gázolásokból is sokszor annyi történt a fővárosban, mint akármelyik megyében.","shortLead":"A gyalogos átkelőkön történt gázolásokból is sokszor annyi történt a fővárosban, mint akármelyik megyében.","id":"20200616_gazolasok_szama_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd3c595e-5521-4aa8-82c1-d438c414be70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41abdff6-e1a8-47a2-81fc-ec9ef5e3985f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_gazolasok_szama_budapest","timestamp":"2020. június. 16. 16:14","title":"Több embert gázoltak halálra májusig Budapesten, mint az ország többi részén összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]