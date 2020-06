Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35f12d85-e666-464b-9f54-d331e4be47b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem sokkal dél után jelezték szemtanúk, hogy valaki sodródik a folyóban.","shortLead":"Nem sokkal dél után jelezték szemtanúk, hogy valaki sodródik a folyóban.","id":"20200617_Eltunt_egy_ember_a_Dunaban_Tatnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f12d85-e666-464b-9f54-d331e4be47b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343f0199-dbac-4b16-9fed-6cd67827a654","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Eltunt_egy_ember_a_Dunaban_Tatnal","timestamp":"2020. június. 17. 18:10","title":"Eltűnt egy ember a Dunában Tátnál, búvárok keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatalokért felelős helyettes államtitkár sorozatban lemondta találkozóit az érdekképviselettel.","shortLead":"A fiatalokért felelős helyettes államtitkár sorozatban lemondta találkozóit az érdekképviselettel.","id":"20200617_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar_pedagogusok_ifjusagi_tagozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efed0182-5f8f-4654-908e-60c254f355da","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar_pedagogusok_ifjusagi_tagozat","timestamp":"2020. június. 17. 13:58","title":"Rácz Zsófia négy hónapon keresztül nem ért rá beszélgetni a PSZ ifjúsági tagozatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106a9a1c-360f-46e0-b184-53f532e454d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Most még csak egy van az állatparkban a ritka és különleges mérgező harapásra képes hüllőből, de hamarosan párt is kap.","shortLead":"Most még csak egy van az állatparkban a ritka és különleges mérgező harapásra képes hüllőből, de hamarosan párt is kap.","id":"20200618_mexikoi_viperagyik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=106a9a1c-360f-46e0-b184-53f532e454d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2b1727-629e-4fd3-9b4e-644e44a30f11","keywords":null,"link":"/elet/20200618_mexikoi_viperagyik","timestamp":"2020. június. 18. 16:56","title":"Fára mászik, üreget ás, harapásától a lélegzetünk is eláll: mexikói viperagyík érkezett a Nyíregyházi Állatparkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak reménykedni lehet abban, hogy a gazdaság újraindulásával bővülni kezd a foglalkoztatottság.","shortLead":"Csak reménykedni lehet abban, hogy a gazdaság újraindulásával bővülni kezd a foglalkoztatottság.","id":"20200617_Egy_kormanyzati_dokumentum_szerint_a_koronavirus_kitorese_ota_200_ezer_munkahely_szunt_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6647e510-726f-4569-9283-9870e8f9af79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200617_Egy_kormanyzati_dokumentum_szerint_a_koronavirus_kitorese_ota_200_ezer_munkahely_szunt_meg","timestamp":"2020. június. 17. 13:45","title":"A járvány kitörése óta 200 ezer munkahely szűnt meg egy kormányzati dokumentum szerint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 14 ezren igényelték a szabad felhasználású diákhitelt, amit a kormány a diákmunka-lehetőségek elapadása miatt vezetett be.","shortLead":"Már 14 ezren igényelték a szabad felhasználású diákhitelt, amit a kormány a diákmunka-lehetőségek elapadása miatt...","id":"20200618_Sikeres_a_gazdasagvedelmi_diakhitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff19082-fc3e-45c9-9ea6-eaed2ca0826b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_Sikeres_a_gazdasagvedelmi_diakhitel","timestamp":"2020. június. 18. 16:02","title":"Sok diák igényelte a kormány nyújtotta új hitellehetőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szerda éjfélkor véget érhet a rendkívüli jogrend, és törlik a korlátozásokat a magyar-román határon. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Szerda éjfélkor véget érhet a rendkívüli jogrend, és törlik a korlátozásokat a magyar-román határon. A hvg360 reggeli...","id":"20200617_Radar360_Hatasos_egy_gyogyszer_a_virus_ellen_Kinaban_kiujult_a_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6837d3-0008-4d5d-90b6-c202ea1c5df7","keywords":null,"link":"/360/20200617_Radar360_Hatasos_egy_gyogyszer_a_virus_ellen_Kinaban_kiujult_a_jarvany","timestamp":"2020. június. 17. 07:44","title":"Radar360: Hatásos egy gyógyszer a vírus ellen, Kínában kiújult a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Átalakulóban van a nagyvállalatok irodáról alkotott képe, egyre népszerűbb a „shared desk”, a folyamatokat pedig felgyorsította az otthoni munkavégzés terjedése is.","shortLead":"Átalakulóban van a nagyvállalatok irodáról alkotott képe, egyre népszerűbb a „shared desk”, a folyamatokat pedig...","id":"20200617_hasznalt_butor_shared_desk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed32afee-c0d7-42aa-b1f8-e14abbc8257e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200617_hasznalt_butor_shared_desk","timestamp":"2020. június. 17. 11:22","title":"Felpörgette a koronavírus a használt irodabútorok piacát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411080ae-a326-4ab6-bf96-b51fc12c5779","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó 85 évet élt.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó 85 évet élt.","id":"20200617_Meghalt_Karpati_Gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=411080ae-a326-4ab6-bf96-b51fc12c5779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edd55ce-da4c-4f49-ad1d-7cdb27421e96","keywords":null,"link":"/sport/20200617_Meghalt_Karpati_Gyorgy","timestamp":"2020. június. 17. 18:47","title":"Meghalt Kárpáti György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]