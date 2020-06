Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 21 milliós nagyvárosban több lakóövezetet már lezártak az új koronavírusos esetek miatt. ","shortLead":"A 21 milliós nagyvárosban több lakóövezetet már lezártak az új koronavírusos esetek miatt. ","id":"20200616_koronavirus_jarvany_peking_ovoda_iskola_bezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d29700-35d0-436b-a1ad-d9b48e503284","keywords":null,"link":"/vilag/20200616_koronavirus_jarvany_peking_ovoda_iskola_bezaras","timestamp":"2020. június. 16. 20:55","title":"Peking összes óvodája és iskolája bezár a járvány újjáéledése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f12d85-e666-464b-9f54-d331e4be47b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem sokkal dél után jelezték szemtanúk, hogy valaki sodródik a folyóban.","shortLead":"Nem sokkal dél után jelezték szemtanúk, hogy valaki sodródik a folyóban.","id":"20200617_Eltunt_egy_ember_a_Dunaban_Tatnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f12d85-e666-464b-9f54-d331e4be47b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343f0199-dbac-4b16-9fed-6cd67827a654","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Eltunt_egy_ember_a_Dunaban_Tatnal","timestamp":"2020. június. 17. 18:10","title":"Eltűnt egy ember a Dunában Tátnál, búvárok keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4268c5c6-e0aa-4953-b1c0-a2153e3b66f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság benzines, dízel és lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású változatban készül. ","shortLead":"Az újdonság benzines, dízel és lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású változatban készül. ","id":"20200617_ime_a_teljesen_uj_citroen_c4_amibol_tisztan_elektromos_valtozat_is_keszul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4268c5c6-e0aa-4953-b1c0-a2153e3b66f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbf9ae6-f9b0-47c0-9ab5-dd17a261305d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_ime_a_teljesen_uj_citroen_c4_amibol_tisztan_elektromos_valtozat_is_keszul","timestamp":"2020. június. 17. 09:24","title":"Íme a teljesen új Citroën C4, amiből tisztán elektromos változat is készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vesék nagyobbak, a technika pedig frissebb lett, de a biturbó V8-as nem lett erősebb.","shortLead":"A vesék nagyobbak, a technika pedig frissebb lett, de a biturbó V8-as nem lett erősebb.","id":"20200617_hivatalos_itt_a_felfrissitett_bmw_m5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c681d773-6302-446d-b9d4-a05396e783d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_hivatalos_itt_a_felfrissitett_bmw_m5","timestamp":"2020. június. 17. 07:59","title":"Hivatalos: itt a felfrissített BMW M5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ec0e6a-6cf3-4a66-bf94-b78b0f912bae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Facebook-oldalán kommentálta, hogy a Parlament megszavazta a veszélyhelyzet eltörlését.","shortLead":"A miniszterelnök a Facebook-oldalán kommentálta, hogy a Parlament megszavazta a veszélyhelyzet eltörlését.","id":"20200616_Orban_diktatura_koronavirus_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5ec0e6a-6cf3-4a66-bf94-b78b0f912bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8401b3e-8b7a-47ac-9ce0-962445c24eaa","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Orban_diktatura_koronavirus_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. június. 16. 13:37","title":"Orbán: \"A diktatúrázók olcsón megúszhatják\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ef3b5b-40b0-4597-85bd-06d2600fae54","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akár vissza is fordítható az őszülés, ha a kiváltó oka valamilyen stresszhatás volt – állítják amerikai kutatók.","shortLead":"Akár vissza is fordítható az őszülés, ha a kiváltó oka valamilyen stresszhatás volt – állítják amerikai kutatók.","id":"202024_visszafordithato_oszules_antistresszhatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85ef3b5b-40b0-4597-85bd-06d2600fae54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14154d18-81b0-47ca-b891-0d2a22ee573c","keywords":null,"link":"/360/202024_visszafordithato_oszules_antistresszhatas","timestamp":"2020. június. 16. 12:00","title":"Visszafordítható lehet az őszülés, ha stresszhatás váltotta ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b66ca8e-7c0e-4899-9e6e-91fc40236b8a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Volt élelmiszer, aminek egy évvel toldották meg a lejárati dátumát.","shortLead":"Volt élelmiszer, aminek egy évvel toldották meg a lejárati dátumát.","id":"20200616_nebih_hamis_edessegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b66ca8e-7c0e-4899-9e6e-91fc40236b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da49bd9-6b68-4953-8280-c50bd1caac15","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_nebih_hamis_edessegek","timestamp":"2020. június. 16. 13:52","title":"Piacon vett hamis címkékkel árulták a lejárt édességet egy budapesti diszkontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"305b5ecc-5125-4d11-bea9-3674e0c5c158","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A karantén utáni első koncert igazán formabontó lesz.","shortLead":"A karantén utáni első koncert igazán formabontó lesz.","id":"20200618_Novenyek_ulnek_majd_a_nezoteren_a_barcelonai_opera_eloadasan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=305b5ecc-5125-4d11-bea9-3674e0c5c158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c234eb2-66d5-4d8d-abd8-940d72cb8a23","keywords":null,"link":"/elet/20200618_Novenyek_ulnek_majd_a_nezoteren_a_barcelonai_opera_eloadasan","timestamp":"2020. június. 18. 10:41","title":"Növények „ülnek” majd a nézőtéren a barcelonai opera előadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]