Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34c0561f-63e2-4613-b1e4-555aeb5cbd82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Spencer című filmet a virtuális cannes-i filmfesztiválon mutatják be 2021-ben.\r

\r

","shortLead":"A Spencer című filmet a virtuális cannes-i filmfesztiválon mutatják be 2021-ben.\r

\r

","id":"20200618_Megvan_ki_fogja_alakitani_Diana_hercegnot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34c0561f-63e2-4613-b1e4-555aeb5cbd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9356d72f-395e-4ad1-af18-6faee83b5a21","keywords":null,"link":"/elet/20200618_Megvan_ki_fogja_alakitani_Diana_hercegnot","timestamp":"2020. június. 18. 08:30","title":"Megvan, ki fogja alakítani Diana hercegnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Épületeinkkel jobban szennyezzük a levegőt, mint azzal, hogy közlekedünk. A fenntartható jövő érdekében tehát minél gyorsabban át kellene állnunk a passzívházakra. De mitől is passzív egy ház, mennyivel drágább, és miért ad okot az aggodalomra, ha az olcsó passzívházas technológiájával Kína megpróbálja átrendezni a piacot? Szekér László építészt kérdeztük, aki kifejtette elméletét a zöld városokról is. ","shortLead":"Épületeinkkel jobban szennyezzük a levegőt, mint azzal, hogy közlekedünk. A fenntartható jövő érdekében tehát minél...","id":"20200618_A_varosligeti_faknak_legyen_egy_eszmei_erteke_100_millio_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260c7964-d560-4d5c-a9f5-5492e16d1d93","keywords":null,"link":"/elet/20200618_A_varosligeti_faknak_legyen_egy_eszmei_erteke_100_millio_forint","timestamp":"2020. június. 18. 20:00","title":"„Ha valaki kivág egy fát, akkor fizesse is meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"16 ezer dollárt fektetett be, de 730 ezer dolláros adósságot halmozott fel a Robinhood applikációval a 20 éves egyetemista. Most kiderült, lehet, hogy csak tévedésből jelent meg ez az összeg.","shortLead":"16 ezer dollárt fektetett be, de 730 ezer dolláros adósságot halmozott fel a Robinhood applikációval a 20 éves...","id":"20200618_robinhood_adossag_ongyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4bb837-26fa-4fd6-8775-60c476800173","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_robinhood_adossag_ongyilkossag","timestamp":"2020. június. 18. 13:10","title":"Egy fiatal öngyilkos lett, mert az app, amivel a tőzsdén kereskedett, 224 millió forintnyi mínuszt mutatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d39556-50a1-4d76-bf85-2a09e0c0de5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a lakosságnál alakult ki pánikvásárlás az időközben pandémiává vált koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Nem csak a lakosságnál alakult ki pánikvásárlás az időközben pandémiává vált koronavírus-járvány miatt.","id":"20200618_arukeszlet_alapanyag_koronavirus_jarvany_panikvasarlas_magyar_cegek_gdp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96d39556-50a1-4d76-bf85-2a09e0c0de5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55686d64-77bc-448d-888b-df2ff5716f19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_arukeszlet_alapanyag_koronavirus_jarvany_panikvasarlas_magyar_cegek_gdp","timestamp":"2020. június. 18. 11:34","title":"Tele vannak a raktárak, ez hónapokra visszahúzhatja a magyar gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8ad6bd-02c6-4294-a3f3-47c3a82d249e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megugrott a fertőzöttek száma azután, hogy az országban több helyen is enyhítettek a korlátozásokon.","shortLead":"Megugrott a fertőzöttek száma azután, hogy az országban több helyen is enyhítettek a korlátozásokon.","id":"20200617_Kororonavirus_Fertozott_regisztralt_Brazilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c8ad6bd-02c6-4294-a3f3-47c3a82d249e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81476273-55e7-4697-b22d-828ceb984d4a","keywords":null,"link":"/vilag/20200617_Kororonavirus_Fertozott_regisztralt_Brazilia","timestamp":"2020. június. 17. 17:31","title":"Egyetlen nap alatt több mint 37 ezer kororonavírus-fertőzöttet regisztráltak Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06ded46-ff7f-488b-bb80-ac73e45c30eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Személyesen köszönte meg nekik, hogy előadták az I’m Still Standing című számát – a karanténban.\r

\r

","shortLead":"Személyesen köszönte meg nekik, hogy előadták az I’m Still Standing című számát – a karanténban.\r

\r

","id":"20200617_Elton_John_egyetlen_hivassal_tett_boldogga_nehany_diakot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f06ded46-ff7f-488b-bb80-ac73e45c30eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa7013d-caf0-4d89-976b-92226ab51483","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Elton_John_egyetlen_hivassal_tett_boldogga_nehany_diakot","timestamp":"2020. június. 17. 13:56","title":"Elton John egyetlen hívással tett boldoggá sok diákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15487045-11f1-4bcd-9df4-ab9233fe47eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két ország még idén elérheti a bevezetés előszobáját.","shortLead":"A két ország még idén elérheti a bevezetés előszobáját.","id":"20200618_horvatorszag_bulgaria_euro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15487045-11f1-4bcd-9df4-ab9233fe47eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4cac5a-6f7a-4179-8a65-17db6c53dfae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_horvatorszag_bulgaria_euro","timestamp":"2020. június. 18. 06:42","title":"2023-ban Horvátország és Bulgária is bevezetheti az eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e1813c-d21a-446f-b863-f35e7b097c2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség szerint helyes volt a büntetés.","shortLead":"A rendőrség szerint helyes volt a büntetés.","id":"20200617_Otszaz_eurojaba_kerult_a_kozteri_szellentes_egy_ferfinak_Becsben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4e1813c-d21a-446f-b863-f35e7b097c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a4ae14-0248-4120-bb26-f23b01629a7c","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Otszaz_eurojaba_kerult_a_kozteri_szellentes_egy_ferfinak_Becsben","timestamp":"2020. június. 17. 13:20","title":"Ötszáz eurójába került a köztéri szellentés egy férfinak Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]