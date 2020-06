Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányinfón friss fejleményről számolt be Gulyás Gergely.","shortLead":"A kormányinfón friss fejleményről számolt be Gulyás Gergely.","id":"20200618_koronavirus_jarvany_pesti_uti_idosotthon_birosag_fovaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ebbcb4-ceaa-4224-a569-6a9c32ac9357","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_koronavirus_jarvany_pesti_uti_idosotthon_birosag_fovaros","timestamp":"2020. június. 18. 12:18","title":"Pesti úti idősotthon: bíróságon támadta meg a felelősségét megállapító határozatot a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ausztráliai partoknál elképesztő felvételen örökítette meg a nagy találkozást néhány tinédzser.","shortLead":"Az ausztráliai partoknál elképesztő felvételen örökítette meg a nagy találkozást néhány tinédzser.","id":"20200617_Az_igazi_nyari_kaland_egyszer_csak_feltunt_egy_capa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950a71cd-f46a-4ef3-b0cb-bb15f478eb82","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Az_igazi_nyari_kaland_egyszer_csak_feltunt_egy_capa","timestamp":"2020. június. 17. 12:44","title":"Az igazi nyári kaland: egyszer csak feltűnt egy cápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bár az Európa-bajnokságot elhalasztották, Budapesten az eredeti terveknek megfelelően négy találkozót rendeznek majd.","shortLead":"Bár az Európa-bajnokságot elhalasztották, Budapesten az eredeti terveknek megfelelően négy találkozót rendeznek majd.","id":"20200617_Europa_bajnoksag_potselejtezo_Budapest_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ec48dd-7e5e-43a7-a7e6-d2fcc9502a82","keywords":null,"link":"/sport/20200617_Europa_bajnoksag_potselejtezo_Budapest_","timestamp":"2020. június. 17. 16:59","title":"Októberben játssza Eb-pótselejtezőjét a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73fb914b-2f84-4489-893a-b739c00999c5","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Pezseg az élet Bulgáriában: kompromittáló fényképek kerülnek ki a miniszterelnök hálószobájából, aki ahelyett, hogy tagadna, a köztársasági elnököt vádolja azzal, hogy éjszaka drónnal fényképez be az ablakán. A kormányt az ellenzéke mellett a szervezett bűnözés is szeretné megbuktatni, nehogy bevezessék az eurót, a tisztaság bajnokaként pedig egy bukott lottó- és futballvezér jelentkezik Dubajból, ahol korrupciós vádak miatt bujkál.","shortLead":"Pezseg az élet Bulgáriában: kompromittáló fényképek kerülnek ki a miniszterelnök hálószobájából, aki ahelyett...","id":"20200618_bulgaria_boriszov_euro_foto_korrupcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73fb914b-2f84-4489-893a-b739c00999c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5217eaf-d1b9-4114-8d92-87ebcbc2b879","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_bulgaria_boriszov_euro_foto_korrupcio","timestamp":"2020. június. 18. 17:00","title":"Hogy kerül a pisztoly és egy köteg pénz az alvó bolgár miniszterelnök mellé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656a879a-c0dd-47e8-a081-dbd17805ad2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2018-as tüzet a Pacific Gas & Electric egy meghibásodott vezetéke okozta, amit a vállalat vezérigazgatója szintén elismert az ellenük folyó büntetőeljárás során.","shortLead":"A 2018-as tüzet a Pacific Gas & Electric egy meghibásodott vezetéke okozta, amit a vállalat vezérigazgatója szintén...","id":"20200617_camp_tuz_pge_bunosnek_vallotta_magat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=656a879a-c0dd-47e8-a081-dbd17805ad2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92d7617-8f15-4521-bd59-523988ca0a92","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_camp_tuz_pge_bunosnek_vallotta_magat","timestamp":"2020. június. 17. 14:48","title":"Áramszolgáltató vállalta a felelősséget a Kalifornia legpusztítóbb tűzvészéért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8fcc67-e5a5-4ddf-a3f3-e7c4a4555b81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várhatóan pénzbüntetést kap az az olasz fiatal, aki felfújt egy jókora képet az Erzsébet híd lábára.","shortLead":"Várhatóan pénzbüntetést kap az az olasz fiatal, aki felfújt egy jókora képet az Erzsébet híd lábára.","id":"20200619_graffiti_erzsebet_hid_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd8fcc67-e5a5-4ddf-a3f3-e7c4a4555b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6dcfeb3-fa67-481d-9087-d9eecf65e470","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_graffiti_erzsebet_hid_ugyeszseg","timestamp":"2020. június. 19. 10:09","title":"Külföldi fiatal fújt fel egy 20 négyzetméteres graffitit az Erzsébet híd pillérjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lehetetlen megmondani, mikor fordul kritikus szakaszba a Lánchíd állapotának romlása, de ez bármikor megtörténhet. A vasbeton szerkezetből darabok hullhatnak a Dunába és a rakpartokra, a pályalemez különösen a déli járdán bármikor elkezdhet beszakadni – állapítja meg egy friss jelentés. ","shortLead":"Lehetetlen megmondani, mikor fordul kritikus szakaszba a Lánchíd állapotának romlása, de ez bármikor megtörténhet...","id":"20200618_Jelentes_a_Lanchid_allapotarol_a_hid_barmelyik_pillanatban_elkezdhet_szetesni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fea758-ddb3-43ba-b1bb-49de82105a68","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200618_Jelentes_a_Lanchid_allapotarol_a_hid_barmelyik_pillanatban_elkezdhet_szetesni","timestamp":"2020. június. 18. 10:23","title":"Jelentés a Lánchíd állapotáról: a híd lényegében bármelyik pillanatban elkezdhet szétesni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed052380-5a54-475f-9681-2154198a9bed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fegyvertelen volt, és nem támadt a rendőrökre az a férfi, akinek a haláláról korábban számolt be a Terrorelhárítási Központ. ","shortLead":"Fegyvertelen volt, és nem támadt a rendőrökre az a férfi, akinek a haláláról korábban számolt be a Terrorelhárítási...","id":"20200617_TEK_rendorok_halal_salgotarjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed052380-5a54-475f-9681-2154198a9bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a9e715-4cfd-4db3-9b54-b5a24b5541f7","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_TEK_rendorok_halal_salgotarjan","timestamp":"2020. június. 17. 16:52","title":"TEK: Nem támadt a rendőrökre a férfi, aki intézkedés közben meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]