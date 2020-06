Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd8fcc67-e5a5-4ddf-a3f3-e7c4a4555b81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várhatóan pénzbüntetést kap az az olasz fiatal, aki felfújt egy jókora képet az Erzsébet híd lábára.","shortLead":"Várhatóan pénzbüntetést kap az az olasz fiatal, aki felfújt egy jókora képet az Erzsébet híd lábára.","id":"20200619_graffiti_erzsebet_hid_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd8fcc67-e5a5-4ddf-a3f3-e7c4a4555b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6dcfeb3-fa67-481d-9087-d9eecf65e470","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_graffiti_erzsebet_hid_ugyeszseg","timestamp":"2020. június. 19. 10:09","title":"Külföldi fiatal fújt fel egy 20 négyzetméteres graffitit az Erzsébet híd pillérjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac2443ef-db46-47a8-afae-3c5cdd40b91b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az egyetlen ismert, közösen írt levelük most több mint 200 ezer euróért kelt el.","shortLead":"Az egyetlen ismert, közösen írt levelük most több mint 200 ezer euróért kelt el.","id":"20200618_Van_Gogh_es_Gauguin_megosztotta_a_bordelyhazas_elmenyeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac2443ef-db46-47a8-afae-3c5cdd40b91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2345ed32-3cab-45c3-9726-3760525903f8","keywords":null,"link":"/elet/20200618_Van_Gogh_es_Gauguin_megosztotta_a_bordelyhazas_elmenyeit","timestamp":"2020. június. 18. 08:53","title":"Van Gogh és Gauguin megosztotta a bordélyházas élményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a253611b-5e9b-4edf-a1d2-380e83fd2a45","c_author":"Bart István","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sajnos nem újdonság, hogy Magyarország klímatörvénye édeskevés. ","shortLead":"Sajnos nem újdonság, hogy Magyarország klímatörvénye édeskevés. ","id":"20200619_A_kormany_klimacelja_azt_is_jelentheti_hogy_meg_10_evig_alig_teszunk_valamit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a253611b-5e9b-4edf-a1d2-380e83fd2a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b35229d-d3f1-43d1-b2e0-c18901543149","keywords":null,"link":"/zhvg/20200619_A_kormany_klimacelja_azt_is_jelentheti_hogy_meg_10_evig_alig_teszunk_valamit","timestamp":"2020. június. 19. 09:45","title":"A kormány klímacélja azt is jelentheti, hogy még 10 évig alig teszünk valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb5593e-69d6-40ae-8b68-54ed4dd2eacf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A jármű motorja is kiszakadt az ütközés nyomán. ","shortLead":"A jármű motorja is kiszakadt az ütközés nyomán. ","id":"20200618_Fotok_a_Soroksari_uti_balesetrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abb5593e-69d6-40ae-8b68-54ed4dd2eacf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372f87bd-f7e4-46e8-a4af-bfa80d8cfa6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200618_Fotok_a_Soroksari_uti_balesetrol","timestamp":"2020. június. 18. 09:22","title":"Fotókon a Soroksári úti súlyos baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb21f8f-cf09-4f39-84df-dd4a59bcf479","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerint a 46 éves mentős hibázhatott.","shortLead":"A rendőrség szerint a 46 éves mentős hibázhatott.","id":"20200618_Az_ugyeszseg_vizsgalja_a_betegszallitobol_kizuhant_es_meghalt_ferfi_ugyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fb21f8f-cf09-4f39-84df-dd4a59bcf479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b009c3c5-da2d-42a2-8af4-d244475c528d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200618_Az_ugyeszseg_vizsgalja_a_betegszallitobol_kizuhant_es_meghalt_ferfi_ugyet","timestamp":"2020. június. 18. 18:12","title":"Az ügyészség vizsgálja a betegszállítóból kizuhant és meghalt férfi ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó kompakt villanyautóját hamarosan még ritkábban kell majd töltőre dugni.","shortLead":"Az amerikai gyártó kompakt villanyautóját hamarosan még ritkábban kell majd töltőre dugni.","id":"20200618_kozel_700_kilometeres_hatotav_nagyobb_aksit_kaphat_a_kis_tesla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7328b110-26ed-4d9c-a3c8-551127a4010f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200618_kozel_700_kilometeres_hatotav_nagyobb_aksit_kaphat_a_kis_tesla","timestamp":"2020. június. 18. 11:21","title":"Közel 700 kilométeres hatótáv: nagyobb aksit kaphat a kis Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34c0561f-63e2-4613-b1e4-555aeb5cbd82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Spencer című filmet a virtuális cannes-i filmfesztiválon mutatják be 2021-ben.\r

\r

","shortLead":"A Spencer című filmet a virtuális cannes-i filmfesztiválon mutatják be 2021-ben.\r

\r

","id":"20200618_Megvan_ki_fogja_alakitani_Diana_hercegnot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34c0561f-63e2-4613-b1e4-555aeb5cbd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9356d72f-395e-4ad1-af18-6faee83b5a21","keywords":null,"link":"/elet/20200618_Megvan_ki_fogja_alakitani_Diana_hercegnot","timestamp":"2020. június. 18. 08:30","title":"Megvan, ki fogja alakítani Diana hercegnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tartja magát az Adobe a 2017-es ígéretéhez, és 2020-ban tényleg lezárják az internetet meghatározó Flash-korszakot. Az éven belül azért nem sietik el.","shortLead":"Tartja magát az Adobe a 2017-es ígéretéhez, és 2020-ban tényleg lezárják az internetet meghatározó Flash-korszakot...","id":"20200618_adobe_flash_torlese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927755b9-18c6-453b-bbde-e090e8f5e98d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_adobe_flash_torlese","timestamp":"2020. június. 18. 07:33","title":"Örökre eltűnik a számítógépekről az 1996 óta szinte mindenki által használt Flash","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]