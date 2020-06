Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"808ea6ef-9988-41a7-b54c-ba3b3abe51d0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Tejben és tojásban is erősítene a pár év alatt agrármágnássá vált Mészáros Lőrinc. Nemcsak a legnagyobb munkáltató és szállodatulajdonos lett mára Orbán Viktor barátja, de jó eséllyel köze van mindennapi élelmiszerünkhöz is.","shortLead":"Tejben és tojásban is erősítene a pár év alatt agrármágnássá vált Mészáros Lőrinc. Nemcsak a legnagyobb munkáltató és...","id":"20200622_Meszaros_Lorinc_agrarvezere_Minden_negyedik_liter_tej_eloallitasaban_ott_vagyunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=808ea6ef-9988-41a7-b54c-ba3b3abe51d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd41d71-6e10-4204-80d3-e3a890bf1c71","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_Meszaros_Lorinc_agrarvezere_Minden_negyedik_liter_tej_eloallitasaban_ott_vagyunk","timestamp":"2020. június. 22. 14:30","title":"Van, amiben Mészáros még nem tud versenyezni Csányival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50786447-dda2-4101-ac47-0247c6e8f6ca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A létszámcsökkentést az 5G-kutatással foglalkozó részlegnél hajtják végre az Alcatel-Lucenten belül.","shortLead":"A létszámcsökkentést az 5G-kutatással foglalkozó részlegnél hajtják végre az Alcatel-Lucenten belül.","id":"20200622_nokia_alcatel_lucent_kirugas_elbocsatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50786447-dda2-4101-ac47-0247c6e8f6ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c1b74b-bbb1-4786-819c-0c505da140ff","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_nokia_alcatel_lucent_kirugas_elbocsatas","timestamp":"2020. június. 22. 18:43","title":"A Nokia 1233 embert rúg ki Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54312503-62b2-470d-b922-819d62b89522","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját fordítóprogrammal vértezi fel mobil és asztali platformjait is az Apple. Az iPhone-on, iPaden és Mac számítógépeken is elérhető szolgáltatás működéséhez netkapcsolatra sem lesz szükség.","shortLead":"Saját fordítóprogrammal vértezi fel mobil és asztali platformjait is az Apple. Az iPhone-on, iPaden és Mac...","id":"20200623_apple_iphone_ios_14_fordito_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54312503-62b2-470d-b922-819d62b89522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ea3412-7562-4f1c-84cc-4644fc917388","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_apple_iphone_ios_14_fordito_alkalmazas","timestamp":"2020. június. 23. 09:03","title":"Saját fordító kerül az iPhone-okba – hogyan működik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8021302-112d-4f8c-bb1d-ac8f38286331","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyár végén jön a duplalemez.","shortLead":"Nyár végén jön a duplalemez.","id":"20200623_Elhagyta_a_fel_nevet_es_uj_dallal_jelentkezett_a_Galaxisok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8021302-112d-4f8c-bb1d-ac8f38286331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9bb8b7-b656-4e91-9de2-6a0bd9cc68a4","keywords":null,"link":"/kultura/20200623_Elhagyta_a_fel_nevet_es_uj_dallal_jelentkezett_a_Galaxisok","timestamp":"2020. június. 23. 11:16","title":"Elhagyta a fél nevét és új dallal jelentkezett a Galaxisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4963e95-d5b3-450b-bbe0-77020b9a75c6","c_author":"Donáth Anna","category":"velemeny","description":"Az oligarcha nem hozzáadott, hanem elvett érték az uniós források felhasználása során. Új költségvetés, új modell: számon lehet kérni a jogállamiságot, és közvetlenül annak adjuk az EU-s pénzt, aki országot épít!","shortLead":"Az oligarcha nem hozzáadott, hanem elvett érték az uniós források felhasználása során. Új költségvetés, új modell...","id":"20200622_Donath_Anna_Fideszmentesithetok_az_unios_forrasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4963e95-d5b3-450b-bbe0-77020b9a75c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9290b168-9539-4228-86dc-30a0f55cf5ee","keywords":null,"link":"/velemeny/20200622_Donath_Anna_Fideszmentesithetok_az_unios_forrasok","timestamp":"2020. június. 22. 12:17","title":"Donáth Anna: Fideszmentesíthetők az uniós források","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e69edfd-32d4-40ba-a681-70680507c8dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat embert állítottak elő a rendőrök Örkényben egy eldurvult családi vita után. \r

\r

","shortLead":"Hat embert állítottak elő a rendőrök Örkényben egy eldurvult családi vita után. \r

\r

","id":"20200621_Lovoldozes_Orkenyben_ahogy_megallt_a_haz_elott_mar_zaporoztak_betondarabok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e69edfd-32d4-40ba-a681-70680507c8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e613f722-6333-4cae-bb60-408f04d69a1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Lovoldozes_Orkenyben_ahogy_megallt_a_haz_elott_mar_zaporoztak_betondarabok","timestamp":"2020. június. 21. 15:59","title":"Lövöldözés Örkényben: \"ahogy megállt a ház előtt, már záporoztak a betondarabok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1622514b-85ff-49ce-b240-09994fa1c265","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook még pénteken tette rá a kezét a svéd Mapillary nevű cégre, de egyelőre nem világos, mit fognak vele kezdeni.","shortLead":"A Facebook még pénteken tette rá a kezét a svéd Mapillary nevű cégre, de egyelőre nem világos, mit fognak vele kezdeni.","id":"20200622_facebook_mapillary_terkepes_szolgaltatas_street_view","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1622514b-85ff-49ce-b240-09994fa1c265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42251b5f-63b7-459c-ba81-7584183e274a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_facebook_mapillary_terkepes_szolgaltatas_street_view","timestamp":"2020. június. 22. 12:03","title":"A Facebooknak is van már Street View-ja, megvették a Mapillaryt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig 200 sékelre büntették az állampolgárok, ha nem viseltek maszkot, ezt az összeget emelték most meg 500-ra.","shortLead":"Eddig 200 sékelre büntették az állampolgárok, ha nem viseltek maszkot, ezt az összeget emelték most meg 500-ra.","id":"20200622_maszkviseles_birsag_izrael","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d29ca2b-e26b-4e4c-8f89-b4b327900417","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_maszkviseles_birsag_izrael","timestamp":"2020. június. 22. 21:45","title":"50 ezer forintnyi bírságot kell fizetni Izraelben, ha valaki nem hord maszkot az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]