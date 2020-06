Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A visszapattanásban része volt a Pénzügyminisztérium szerint a kormány lépéseinek, de a kilábalás nem lesz ilyen egyszerű.","shortLead":"A visszapattanásban része volt a Pénzügyminisztérium szerint a kormány lépéseinek, de a kilábalás nem lesz ilyen...","id":"20200624_nagyon_durvan_visszaesett_aprilisban_a_magyar_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296a924a-f97e-4b15-92eb-3dc9b57210f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_nagyon_durvan_visszaesett_aprilisban_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. június. 24. 11:37","title":"Nagyon durván visszaesett áprilisban a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6a7613-d5c0-4441-b00f-0ec23705a835","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan újdonságot is tartalmaz a szeptemberben érkező macOS Big Sur, amiért igazán hálásak lesznek a Safari használói. A weboldalak látogatottságában viszont zavart okozhat az Apple szigora.","shortLead":"Olyan újdonságot is tartalmaz a szeptemberben érkező macOS Big Sur, amiért igazán hálásak lesznek a Safari használói...","id":"20200624_macos_big_sur_safari_bongeszo_nyomkovetes_google_analytics_blokkolas_wwdc_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a6a7613-d5c0-4441-b00f-0ec23705a835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c3ad76-74c5-4da2-9892-42c8f8219eef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_macos_big_sur_safari_bongeszo_nyomkovetes_google_analytics_blokkolas_wwdc_2020","timestamp":"2020. június. 24. 13:03","title":"Blokkolni fogja a Google Analytics kódját az Apple, papíron eltűnhetnek a safaris látogatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9457490-a74c-4e7c-969e-19bda9dfa409","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fekete Aurus Senatok mellett két hófehér retró kabrió is feltűnt a felvonuláson.","shortLead":"A fekete Aurus Senatok mellett két hófehér retró kabrió is feltűnt a felvonuláson.","id":"20200624_titokzatos_modern_pobjedak_a_nagy_moszkvai_katonai_paraden_aurus_senat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9457490-a74c-4e7c-969e-19bda9dfa409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e52299-a48b-4ef2-9f11-4d205f5bb282","keywords":null,"link":"/cegauto/20200624_titokzatos_modern_pobjedak_a_nagy_moszkvai_katonai_paraden_aurus_senat","timestamp":"2020. június. 24. 11:48","title":"Titokzatos modern Pobjedák a nagy moszkvai katonai parádén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az alapkamat csökkenése a változó kamatú hitelek törlesztőrészleténél is csökkenést hozhat.","shortLead":"Az alapkamat csökkenése a változó kamatú hitelek törlesztőrészleténél is csökkenést hozhat.","id":"20200624_alapkamat_mnb_fogyasztasi_hitel_thm_plafon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40cf976-fdc4-428a-8bfb-90e331ea69ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_alapkamat_mnb_fogyasztasi_hitel_thm_plafon","timestamp":"2020. június. 24. 05:16","title":"Az alapkamat-csökkentéssel még olcsóbbak lesznek bizonyos fogyasztási hitelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc40296-bb10-4a31-823e-40d747989646","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor Fekete György búcsúztatásán mondott beszédet.","shortLead":"Orbán Viktor Fekete György búcsúztatásán mondott beszédet.","id":"20200623_Orban_A_magyar_kultura_nelkul_nem_lehet_elni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dc40296-bb10-4a31-823e-40d747989646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8b5c67-82ee-4167-b734-f9de2057ff8c","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_Orban_A_magyar_kultura_nelkul_nem_lehet_elni","timestamp":"2020. június. 23. 13:22","title":"Orbán: A magyar kultúra nélkül nem lehet élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23585590-d3e5-42b6-b9da-f211d8a574b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss felmérés szerint bár a digitális távoktatást a kormányzat sikertörténetként adja el, az oktatásirányításnak alig volt köze a digitális munkarend konkrétumainak megszervezéséhez. Azt elsősorban a pedagógusok, oktatási dolgozók bonyolították, saját kútfőből – akár saját pénzből is.\r

","shortLead":"Egy friss felmérés szerint bár a digitális távoktatást a kormányzat sikertörténetként adja el, az oktatásirányításnak...","id":"20200623_Az_oktatasiranyitasa_kudarca_volt_a_digitalis_munkarend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23585590-d3e5-42b6-b9da-f211d8a574b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"333227b2-4410-4b1c-853e-9efd5f23ae01","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Az_oktatasiranyitasa_kudarca_volt_a_digitalis_munkarend","timestamp":"2020. június. 23. 10:19","title":"Sok tanárnak az egészsége és a pénze is ráment távoktatásra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100a3d10-6a09-424a-914e-ac0c2eb5d887","c_author":"HVG","category":"360","description":"A borospoharak méretével is manipulálhatnak a vendéglátóipari egységek, hogy minél hamarabb pótolják a járvány miatt elmaradt bevételeiket. ","shortLead":"A borospoharak méretével is manipulálhatnak a vendéglátóipari egységek, hogy minél hamarabb pótolják a járvány miatt...","id":"202025_borospoharpszichologia_a_fenekere_neznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=100a3d10-6a09-424a-914e-ac0c2eb5d887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa79838-e65b-4d03-8425-124dcbd5e578","keywords":null,"link":"/360/202025_borospoharpszichologia_a_fenekere_neznek","timestamp":"2020. június. 23. 14:00","title":"A nagy borospoharas trükk: így manipulálják a beülős helyek, hogy többet fogyasszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyettes államtitkár, aki miatt törvényt is kellett módosítani, a kormányközeli Magyar Nemzetnek adott interjút.","shortLead":"A helyettes államtitkár, aki miatt törvényt is kellett módosítani, a kormányközeli Magyar Nemzetnek adott interjút.","id":"20200623_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar_emojik_interjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0467dc8-b0d5-45e5-ac31-0053a156b747","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar_emojik_interjuk","timestamp":"2020. június. 23. 08:10","title":"Rácz Zsófia: Nem gondoltam volna, hogy ennyire nagy port ver fel a kinevezésem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]