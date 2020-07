Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47c3ff64-606a-494b-a328-6d2bca87de5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizedik alkalommal tér vissza a képernyőre, és új arculattal debütál a valóságshow.","shortLead":"Tizedik alkalommal tér vissza a képernyőre, és új arculattal debütál a valóságshow.","id":"20200707_Jubilal_a_ValoVilag_varjak_a_jelentkezoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47c3ff64-606a-494b-a328-6d2bca87de5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0616bccd-7511-4da6-811e-3f37ead8145e","keywords":null,"link":"/elet/20200707_Jubilal_a_ValoVilag_varjak_a_jelentkezoket","timestamp":"2020. július. 07. 10:05","title":"Jubilál a ValóVilág, várják a jelentkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e614995a-a42b-4afc-8531-381ed2ac5c06","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A személyi igazolványt egy hónap múlva már pénzforgalmi szolgáltatáshoz szükséges ügyfél-hitelesítésre is lehet majd használni.","shortLead":"A személyi igazolványt egy hónap múlva már pénzforgalmi szolgáltatáshoz szükséges ügyfél-hitelesítésre is lehet majd...","id":"20200707_penzugyi_adat_szemelyi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e614995a-a42b-4afc-8531-381ed2ac5c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75ab25f-1488-4eb7-8286-b63056d6e0f8","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_penzugyi_adat_szemelyi_igazolvany","timestamp":"2020. július. 07. 12:52","title":"Pénzügyi adatok kerülhetnek a személyi igazolványokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f6f7392-2269-48e1-9bf8-89e7abf58572","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemcsak a Balaton és a Velencei-tó, hanem a Tisza-tó mellett is kétszámjegyű a kereslet növekedése.","shortLead":"Nemcsak a Balaton és a Velencei-tó, hanem a Tisza-tó mellett is kétszámjegyű a kereslet növekedése.","id":"20200707_toparti_nyaralok_ingatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f6f7392-2269-48e1-9bf8-89e7abf58572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2749327-953a-4de4-a94a-0b647dcc2d08","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_toparti_nyaralok_ingatlan","timestamp":"2020. július. 07. 08:17","title":"Óriásit nőtt a tóparti nyaralók iránti kereslet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Még 2014-ben fordult az Emberi Jogok Európai Bíróságához a Mohácsi Takarékbank Zrt. és a Kinizsi Bank Zrt.","shortLead":"Még 2014-ben fordult az Emberi Jogok Európai Bíróságához a Mohácsi Takarékbank Zrt. és a Kinizsi Bank Zrt.","id":"20200707_Takarekszovetkezeti_integracio_Strasbourg_elutasitotta_a_reszvenyesek_panaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f9fb30-f813-4885-ac39-d1a1c14c30b5","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_Takarekszovetkezeti_integracio_Strasbourg_elutasitotta_a_reszvenyesek_panaszat","timestamp":"2020. július. 07. 18:40","title":"Takarékszövetkezeti integráció: Strasbourg elutasította a részvényesek panaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A világjárvány súlyosságát tagadó brazil elnökről kedden derült ki, hogy fertőzött.","shortLead":"A világjárvány súlyosságát tagadó brazil elnökről kedden derült ki, hogy fertőzött.","id":"20200707_Jair_Bolsonaro_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc29a0a-fff5-45bf-aa53-042f5b784b58","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_Jair_Bolsonaro_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. július. 07. 17:53","title":"Jair Bolsonaro brazil elnök elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ombudsmannak nem szóltak az állítólagos kórházi hazaküldésekről, 19 ezer pedofil képért felfüggesztett jár, majd ha piros hó esik – ja, nem, rózsaszín van. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az ombudsmannak nem szóltak az állítólagos kórházi hazaküldésekről, 19 ezer pedofil képért felfüggesztett jár, majd ha...","id":"20200707_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e966ab7-436c-418e-a132-63ccc2136336","keywords":null,"link":"/360/20200707_Radar360","timestamp":"2020. július. 07. 08:00","title":"Radar360: Ébredezik az ingatlanpiac a járványkómából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08041abb-5921-4146-841e-25ec5212cdff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság nagyteljesítményű villanymotorjai üzemanyagcellából nyerik az energiát.","shortLead":"Az újdonság nagyteljesítményű villanymotorjai üzemanyagcellából nyerik az energiát.","id":"20200707_hidrogent_kell_tankolni_a_legujabb_repulo_taxiba_cityhawk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08041abb-5921-4146-841e-25ec5212cdff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752658b9-2135-4bff-ac32-c1d2fc55d015","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_hidrogent_kell_tankolni_a_legujabb_repulo_taxiba_cityhawk","timestamp":"2020. július. 07. 07:59","title":"Hidrogént kell tankolni a legújabb repülő taxiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56d3178-e153-4824-a040-9fb1c2e76d19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vakítóan fényes és hangos tűzlabda száguldott át Japán fölött. A jövevény érkezését többen is látták, illetve hallották.","shortLead":"Egy vakítóan fényes és hangos tűzlabda száguldott át Japán fölött. A jövevény érkezését többen is látták, illetve...","id":"20200708_japan_meteor_tuzlabda_robbanas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b56d3178-e153-4824-a040-9fb1c2e76d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34541907-b75b-45f6-949a-80fc7d6f6be8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_japan_meteor_tuzlabda_robbanas","timestamp":"2020. július. 08. 12:03","title":"Nagyot robbant egy fényes meteor Japán fölött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]