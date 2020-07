Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A másodfokú bíróság pénzbüntetés mellett három évre eltiltotta a lapszerkesztéstől is az Orbán-interjú meghamisításával vádolt szerkesztőt.","shortLead":"A másodfokú bíróság pénzbüntetés mellett három évre eltiltotta a lapszerkesztéstől is az Orbán-interjú meghamisításával...","id":"20200708_orban_interju_hamisitas_szerkeszto_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffdedbf8-8254-4f70-9fb8-2b05917f18fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_orban_interju_hamisitas_szerkeszto_itelet","timestamp":"2020. július. 08. 18:08","title":"Eltiltották a hivatásától az Orbán-interjú meghamisításával vádolt szerkesztőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője a Facebookon jelezte, hogy szigorítják a gyermekvédelmi jogszabályokat, a pedofilokról pedig nyilvános listát vezetnének.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője a Facebookon jelezte, hogy szigorítják a gyermekvédelmi jogszabályokat, a pedofilokról pedig...","id":"20200708_Kocsis_Mate_Kaleta_Gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"324a7143-e387-4299-9658-ff695a661421","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_Kocsis_Mate_Kaleta_Gabor","timestamp":"2020. július. 08. 20:16","title":"Kocsis Máté üzent Kaleta Gábornak: Az ügynek nincs vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ffd432-e197-4cb6-ad19-4db276e9fb7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aggályos tartalmú kérdőívben más dolgokra is rákérdeznek. Például arra, hogy a kitöltő szeretne-e kistestvért.","shortLead":"Az aggályos tartalmú kérdőívben más dolgokra is rákérdeznek. Például arra, hogy a kitöltő szeretne-e kistestvért.","id":"20200708_erzsebet_tabor_kerdoiv_kopp_maria_intezet_pdsz_kincs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5ffd432-e197-4cb6-ad19-4db276e9fb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82cb8bf-9647-4e1d-8aaa-4b132b2b386f","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_erzsebet_tabor_kerdoiv_kopp_maria_intezet_pdsz_kincs","timestamp":"2020. július. 08. 07:39","title":"Osztályozniuk kell szüleiket az Erzsébet-táborokban lakó gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5cec65-5824-48e5-b74e-6d6c71c7fc38","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Amekkora felhajtás kísérte a hatalomban maradását 2036-ig lehetővé tevő alkotmánymódosításról szóló voksolást, annyira nem lehet tudni, mit tervez Vlagyimir Putyin. Az viszont valószínű, hogy komoly csalások kísérték az egy hétig tartó voksolást.","shortLead":"Amekkora felhajtás kísérte a hatalomban maradását 2036-ig lehetővé tevő alkotmánymódosításról szóló voksolást, annyira...","id":"202028__orosz_alkotmanymodositas__homalyos_jovo__gyanus_szamok__sok_huho_vajonmiert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc5cec65-5824-48e5-b74e-6d6c71c7fc38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb25be83-ccb6-42f6-b1aa-15683d0d0c75","keywords":null,"link":"/360/202028__orosz_alkotmanymodositas__homalyos_jovo__gyanus_szamok__sok_huho_vajonmiert","timestamp":"2020. július. 09. 19:00","title":"Jól megszervezték Putyinnak, hogy addig maradjon hatalmon, amíg csak akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5659c998-feb6-4869-842a-7b15e3a00aeb","c_author":"DW","category":"elet","description":"Sok parancsnok évekig hallgatott a jelenségről, ezzel maga is cinkos lett. ","shortLead":"Sok parancsnok évekig hallgatott a jelenségről, ezzel maga is cinkos lett. ","id":"20200709_Elitegyseget_kellett_felszamolni_antiszemitizmus_miatt_a_nemet_hadseregben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5659c998-feb6-4869-842a-7b15e3a00aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97af4b31-8682-4306-839c-8ba6b85da4b6","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Elitegyseget_kellett_felszamolni_antiszemitizmus_miatt_a_nemet_hadseregben","timestamp":"2020. július. 09. 15:40","title":"Elitegységet kellett felszámolni antiszemitizmus miatt a német hadseregben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caaf7186-de5f-46e7-9456-b8bd25f4e962","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A beruházó váratlanul visszavonta az építési engedélyt, nem tudni, miért.","shortLead":"A beruházó váratlanul visszavonta az építési engedélyt, nem tudni, miért.","id":"20200708_Egyelore_nem_epul_negycsillagos_szalloda_a_Ferto_to_partjara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caaf7186-de5f-46e7-9456-b8bd25f4e962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9cd153-3f03-4ee7-9351-1821c6796ccb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200708_Egyelore_nem_epul_negycsillagos_szalloda_a_Ferto_to_partjara","timestamp":"2020. július. 08. 10:55","title":"Egyelőre nem épül négycsillagos szálloda a Fertő tó partjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ddba34-36e4-4215-b2e0-d42b6c24fd9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A hétvégén tüntetés lesz az Öreg-tó partjára tervezett luxusszálloda ellen.","shortLead":"A hétvégén tüntetés lesz az Öreg-tó partjára tervezett luxusszálloda ellen.","id":"20200709_Avalon_Egy_hangos_kisebbseg_tiltakozik_a_tatai_luxusszallo_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5ddba34-36e4-4215-b2e0-d42b6c24fd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9625ad-cee9-4608-bc75-5ca1cd8205aa","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200709_Avalon_Egy_hangos_kisebbseg_tiltakozik_a_tatai_luxusszallo_ellen","timestamp":"2020. július. 09. 09:01","title":"A beruházó szerint csak egy hangos kisebbség tiltakozik a tatai luxusszálló ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d000a9e-5e00-4f4e-84f5-330981cf5130","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De ha kollégákkal utazik együtt, nem rakja be a Slayer albumát.","shortLead":"De ha kollégákkal utazik együtt, nem rakja be a Slayer albumát.","id":"20200709_varga_rock_metal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d000a9e-5e00-4f4e-84f5-330981cf5130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e6e907-4ffb-4937-bde7-6cc16a0c25fb","keywords":null,"link":"/elet/20200709_varga_rock_metal","timestamp":"2020. július. 09. 12:06","title":"Varga Mihály: Ha valaki megharagszik rám azért, mert rockot vagy metált hallgatok, azt csókoltatom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]