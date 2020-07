Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52aa5979-5504-4e90-89de-eb0cf0852a25","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"Magyarországot ma egy parodisztikusan archaizáló bácsi vezeti, aki tehetséges rendszerváltó liberálisból transzformálta át magát, és tudatosan játszik rá a kádárista érzelmekre. Vélemény. ","shortLead":"Magyarországot ma egy parodisztikusan archaizáló bácsi vezeti, aki tehetséges rendszerváltó liberálisból transzformálta...","id":"202028_lajos_bacsi_duhbe_jon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52aa5979-5504-4e90-89de-eb0cf0852a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abac3b5f-a737-4d0a-907c-cf10f86b6223","keywords":null,"link":"/360/202028_lajos_bacsi_duhbe_jon","timestamp":"2020. július. 09. 15:00","title":"Ceglédi Zoltán: Lajos bácsi dühbe jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4159ab25-0414-4dcc-8a02-0c815b3143a7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Letöltendő börtönt kérnek az MSZP volt elnökhelyettesére.\r

","shortLead":"Letöltendő börtönt kérnek az MSZP volt elnökhelyettesére.\r

","id":"20200709_Simon_Gabor_buntetoper","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4159ab25-0414-4dcc-8a02-0c815b3143a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ff517b-9767-4f38-af73-d6138e2eb859","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_Simon_Gabor_buntetoper","timestamp":"2020. július. 09. 12:47","title":"Újraindult Simon Gábor büntetőpere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d3a25d-67e6-473e-9d9a-09916215fab8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kőomlás okozott tragédiát.","shortLead":"Kőomlás okozott tragédiát.","id":"20200708_50_eves_magyar_no_medve_szurdok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4d3a25d-67e6-473e-9d9a-09916215fab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88f6ae7-c8cc-407c-a22f-d4e9b76b881f","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_50_eves_magyar_no_medve_szurdok","timestamp":"2020. július. 08. 18:28","title":"Meghalt egy magyar nő az osztrák Medve-szurdokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerbia egyik városában sem vezetnek be kijárási tilalmat, de a vendéglátóhelyeken több korlátozás is életbe lép. Az új napi fertőzöttek száma ismét 300 fölött volt, 11 ember pedig meghalt a járványban. Az elmúlt napok tiltakozási hulláma nem ért még véget, több városban is az utcára vonulnak az emberek.","shortLead":"Szerbia egyik városában sem vezetnek be kijárási tilalmat, de a vendéglátóhelyeken több korlátozás is életbe lép. Az új...","id":"20200709_kijarasi_tilalom_szerbia_koronavirus_tiltakozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d635bc6a-e6fc-4fe1-a325-bc6acc5f9e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20200709_kijarasi_tilalom_szerbia_koronavirus_tiltakozas","timestamp":"2020. július. 09. 16:12","title":"Nem vezetnek be kijárási tilalmat Belgrádban, engedtek a tüntetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d012f899-5b74-4696-8beb-ecf843b93527","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem lesz olcsó a Riot Games-féle Valorant egy érkező kozmetikai csomagja, amely új kinézetet ad a játékbeli fegyverekhez.","shortLead":"Nem lesz olcsó a Riot Games-féle Valorant egy érkező kozmetikai csomagja, amely új kinézetet ad a játékbeli...","id":"20200709_valorant_fegyver_skinek_mikrotranzakcio_elderflame","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d012f899-5b74-4696-8beb-ecf843b93527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8b32ff-f592-43ab-8039-09c3be058434","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_valorant_fegyver_skinek_mikrotranzakcio_elderflame","timestamp":"2020. július. 09. 09:33","title":"31 ezer forintot kell fizetni ebben a játékban, hogy egy sárkány kerüljön a fegyver helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f92c7d-89c6-4191-af6b-a86b2d99294e","c_author":"Gáti Júlia, Pálmai Erika","category":"360","description":"Szerencsére most, hogy a járvány terjedése egyelőre alábbhagyott, nincs is szükség az új gépekre. Ha majd mégis használni kell azokat, csak mintegy a negyedük hadrendbe állításához van elég szakember.","shortLead":"Szerencsére most, hogy a járvány terjedése egyelőre alábbhagyott, nincs is szükség az új gépekre. Ha majd mégis...","id":"202028_tudogondhozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53f92c7d-89c6-4191-af6b-a86b2d99294e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7605dc-152c-4778-a6d0-a2949c37442e","keywords":null,"link":"/360/202028_tudogondhozo","timestamp":"2020. július. 09. 11:00","title":"16 ezer lélegeztetőgépet vesz a kormány, de 4 ezret is bajosan lehetne működtetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b8f2ed-4389-47a5-b936-32091d1184ee","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Lecce elleni meccsen lépett Luis Suárez nyomdokaiba Patric.","shortLead":"A Lecce elleni meccsen lépett Luis Suárez nyomdokaiba Patric.","id":"20200708_lecce_lazio_patric_harapas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5b8f2ed-4389-47a5-b936-32091d1184ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a56b92-cf80-49e1-9b54-31579187a20e","keywords":null,"link":"/sport/20200708_lecce_lazio_patric_harapas","timestamp":"2020. július. 08. 21:12","title":"Négy meccses eltiltást kapott harapásért a Lazio védője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33990d37-9aab-48cb-bcd5-53603ed31a91","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új igazgató, Rudolf Péter szerint a Vígszínház biztos lábakon áll.","shortLead":"Az új igazgató, Rudolf Péter szerint a Vígszínház biztos lábakon áll.","id":"20200708_Eszenyi_Eniko_felfuggeszti_a_szineszi_tevekenyseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33990d37-9aab-48cb-bcd5-53603ed31a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea3e7ee-3787-47ec-904c-4344e5265475","keywords":null,"link":"/kultura/20200708_Eszenyi_Eniko_felfuggeszti_a_szineszi_tevekenyseget","timestamp":"2020. július. 08. 10:44","title":"Eszenyi Enikő felfüggeszti a színészi tevékenységét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]