[{"available":true,"c_guid":"77d958be-db10-428e-af17-45dda7865a37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Különleges képet készített két zebráról egy indiai fotós, Sarosh Lodi. A képpel csak egy baj van, hatalmas vita tört ki arról, hogy a baloldalon, vagy a jobboldalon lévő állat feje látszik-e a képen. Ön szerint?","shortLead":"Különleges képet készített két zebráról egy indiai fotós, Sarosh Lodi. A képpel csak egy baj van, hatalmas vita tört ki...","id":"20200712_Meg_tudja_mondani_melyik_zebra_nez_a_kameraba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77d958be-db10-428e-af17-45dda7865a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc6aa24-6b01-476e-bbc9-7c9effdcd997","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Meg_tudja_mondani_melyik_zebra_nez_a_kameraba","timestamp":"2020. július. 12. 18:37","title":"Meg tudja mondani, melyik zebra néz a kamerába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974e5abf-45de-416a-acda-593ba7844024","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nem csak az elektromos autók támogatásával kellene mindig törődni – véli egy német autóipari szakember.","shortLead":"Nem csak az elektromos autók támogatásával kellene mindig törődni – véli egy német autóipari szakember.","id":"20200713_nemet_autok_atlageltekor_gazdasai_mentocsomag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=974e5abf-45de-416a-acda-593ba7844024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1374b25-99ca-4514-83ed-985c4a93fdf4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_nemet_autok_atlageltekor_gazdasai_mentocsomag","timestamp":"2020. július. 13. 09:06","title":"Németországban minden tizedik autó elmúlt 20 éves ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6609db90-bc41-4ca8-9097-e8bbe6005715","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzet sebét a nemzet tapaszaival gyógyították a párt hídemberei.","shortLead":"A nemzet sebét a nemzet tapaszaival gyógyították a párt hídemberei.","id":"20200713_lanchid_felujitas_tuzijatek_kutyapart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6609db90-bc41-4ca8-9097-e8bbe6005715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebfebbd-759a-44f0-a479-2a4e3f06a1e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_lanchid_felujitas_tuzijatek_kutyapart","timestamp":"2020. július. 13. 10:49","title":"Felújította a Lánchidat a Kutyapárt, a tűzijátékot is letudták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef674750-fe6b-408d-b962-28d1eeb0debb","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Szinte minden háztartásban a legtöbb hulladékot a konyhában termeljük. A cikkben – a Zero waste konyha című könyv felhasználásával – ahhoz adunk tippeket, hogy a gyakran használt tojást hogyan használhatjuk fel teljes egészében.","shortLead":"Szinte minden háztartásban a legtöbb hulladékot a konyhában termeljük. A cikkben – a Zero waste konyha című könyv...","id":"20200713_Hulladekmentes_konyha__Tippek_a_maradek_tojas_felhasznalasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef674750-fe6b-408d-b962-28d1eeb0debb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8142d1-c18b-413a-b985-29dacedef91a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200713_Hulladekmentes_konyha__Tippek_a_maradek_tojas_felhasznalasara","timestamp":"2020. július. 13. 12:28","title":"Hulladékmentes konyha: tippek a maradék tojás felhasználására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy műszaki hibás kamion miatt jelentős torlódás alakult ki vasárnap délutánra az M0-s autóút déli szektorán - írta az Útinform.","shortLead":"Egy műszaki hibás kamion miatt jelentős torlódás alakult ki vasárnap délutánra az M0-s autóút déli szektorán - írta...","id":"20200712_Orias_torlodas_az_M0on","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad0f02c-3e9e-4aeb-aa2f-37a189053f87","keywords":null,"link":"/cegauto/20200712_Orias_torlodas_az_M0on","timestamp":"2020. július. 12. 15:47","title":"Óriás torlódás az M0-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290c45e6-8ad7-4c22-a504-a696d84444eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Zebra által fejlesztett szemüveget viseli a raktári dolgozó, mindig a szeme előtt fog lebegni annak a terméknek a fotója és raktáron belüli koordinátája, amit éppen keres. A gyártó szerint az eszköz akár 24 százalékkal növelheti a raktári dolgozók hatékonyságát. Sőt a betanítást is kiválthatja, az újonnan belépő kollégák szinte azonnal munkába állhatnak.","shortLead":"Ha a Zebra által fejlesztett szemüveget viseli a raktári dolgozó, mindig a szeme előtt fog lebegni annak a terméknek...","id":"20200711_zebra_hd4000_okosszemuveg_raktarozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=290c45e6-8ad7-4c22-a504-a696d84444eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90c49e0-0c41-4267-91d3-3927e4c8e9bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200711_zebra_hd4000_okosszemuveg_raktarozas","timestamp":"2020. július. 11. 15:03","title":"Izgalmas új szemüveg teheti 24%-kal gyorsabbá a munkát a raktárakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08aae0b0-d0d9-407f-a86b-802a9b6d6e42","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Amikor Magyarországon is kirobbant a koronavírus-krízis, a dunaharaszti Wágnerkert számára létkérdéssé vált, hogy hogyan adjon el több millió forintnyi, fólia alatt pihenő növényt, és biztosítson jövőt a cég és munkatársai számára. A kkv megnyerte a csatát: hála annak, hogy alig egy hét alatt, rohamtempóban készítette el webshopját, mely nemcsak a családi vállalkozást mentette meg, de új lehetőségeket is nyitott számára. Farkas Erikával, a Wágnerkert üzletvezetőjével beszélgettünk.\r

\r

","shortLead":"Amikor Magyarországon is kirobbant a koronavírus-krízis, a dunaharaszti Wágnerkert számára létkérdéssé vált...","id":"magyartelekom_20200713_Sikertortenet_kerteszet_a_digitalizacio_dzsungeleben_Hello_Biznisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08aae0b0-d0d9-407f-a86b-802a9b6d6e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9742e29a-d93f-45ee-bc64-4d7fce3659c5","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekom_20200713_Sikertortenet_kerteszet_a_digitalizacio_dzsungeleben_Hello_Biznisz","timestamp":"2020. július. 13. 07:30","title":"Sikertörténet: kertészet a digitalizáció dzsungelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"7573b8d0-2524-42ec-beec-2395189d0729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy szerint zaklató stábot küldtek a házához.","shortLead":"Hadházy szerint zaklató stábot küldtek a házához.","id":"20200711_Hadhazy_Akosnal_csongetett_a_HirTv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7573b8d0-2524-42ec-beec-2395189d0729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f65d5c-a0ca-4e4f-82ab-5dbea3266030","keywords":null,"link":"/itthon/20200711_Hadhazy_Akosnal_csongetett_a_HirTv","timestamp":"2020. július. 11. 16:58","title":"Hadházy Ákosnál csöngetett a HírTv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]