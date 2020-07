Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4465ed33-e095-4374-ad66-f82a4b820e5b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A felek más piacokon is együttműködnének.","shortLead":"A felek más piacokon is együttműködnének.","id":"20200713_mvm_roszatom_cegalapitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4465ed33-e095-4374-ad66-f82a4b820e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d04918-d072-4b35-a303-64f299576621","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_mvm_roszatom_cegalapitas","timestamp":"2020. július. 13. 16:48","title":"Közös céget alapított az MVM és az orosz Roszatom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem rendelnének el mindenhol tantermen kívüli oktatást, ha felerősödik a koronavírus.","shortLead":"Nem rendelnének el mindenhol tantermen kívüli oktatást, ha felerősödik a koronavírus.","id":"20200714_Akar_egyedileg_is_donthetnek_arrol_hogy_az_iskolak_atterjenek_a_digitalis_oktatasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e44948-3db8-4894-85ec-a1de07ff7621","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Akar_egyedileg_is_donthetnek_arrol_hogy_az_iskolak_atterjenek_a_digitalis_oktatasra","timestamp":"2020. július. 14. 08:30","title":"Akár egyedileg is dönthetnek arról, hogy az iskolák áttérjenek a digitális oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Nagyon kivannak szegények, hogy hekkelik a konzultációjukat. Tehát ez illő és helyénvaló.","shortLead":"Nagyon kivannak szegények, hogy hekkelik a konzultációjukat. Tehát ez illő és helyénvaló.","id":"20200714_A_Fidesz_edes_konnyei360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5123aed9-a742-433b-8ae1-22285cbb354d","keywords":null,"link":"/360/20200714_A_Fidesz_edes_konnyei360","timestamp":"2020. július. 14. 11:00","title":"Tóta W.: A Fidesz édes könnyei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d7c630-e17d-4e69-82be-bc9660d1ad8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajorok első olyan elektromos autója, amely Kínában készül. ","shortLead":"A bajorok első olyan elektromos autója, amely Kínában készül. ","id":"20200714_Itt_a_BMW_iX3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8d7c630-e17d-4e69-82be-bc9660d1ad8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576519a7-6620-4886-9f18-bb7a378dfc9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_Itt_a_BMW_iX3","timestamp":"2020. július. 14. 13:30","title":"286 lóerővel és 460 km-es hatótávval érkezett meg az elektromos BMW iX3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerb elnök szerint a kórházaik kapacitásai szinte már teljesen megteltek. A Nyugat-Balkán többi országában is kritikus a járványhelyzet.","shortLead":"A szerb elnök szerint a kórházaik kapacitásai szinte már teljesen megteltek. A Nyugat-Balkán többi országában is...","id":"20200713_Koronavirus_Szerbia_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be584809-7ee0-4fa9-8b52-2e95921f3b47","keywords":null,"link":"/vilag/20200713_Koronavirus_Szerbia_korhaz","timestamp":"2020. július. 13. 10:46","title":"Szerbiában már majdnem megteltek a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690e704d-6f6c-4b74-bd45-1316751c354b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó szerint az új Bronco olyan kemény, mint az F-sorozatú pickupok, és ott rejtőzik benne a Mustang szellemisége is.","shortLead":"A gyártó szerint az új Bronco olyan kemény, mint az F-sorozatú pickupok, és ott rejtőzik benne a Mustang szellemisége...","id":"20200714_kozel_negyed_evszazad_utan_visszatert_a_ford_bronco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=690e704d-6f6c-4b74-bd45-1316751c354b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1abb378-1560-4881-a01c-d707c528d26f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_kozel_negyed_evszazad_utan_visszatert_a_ford_bronco","timestamp":"2020. július. 14. 07:59","title":"Közel negyed évszázad után visszatért a Ford Bronco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa75827-9869-445a-ac84-14a97ee69cb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség emberrablás, súlyos testi sértés kísérlete és zaklatás miatt nyújtott be vádiratot négy férfi ellen, akik elrabolták két kollégájukat – közölte a Pest Megyei Főügyészség.","shortLead":"Az ügyészség emberrablás, súlyos testi sértés kísérlete és zaklatás miatt nyújtott be vádiratot négy férfi ellen, akik...","id":"20200714_Vadat_emeltek_negy_ferfi_ellen_akik_elraboltak_ket_kollegajukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfa75827-9869-445a-ac84-14a97ee69cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdad2623-94f3-4544-9158-cc8ed00f08ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Vadat_emeltek_negy_ferfi_ellen_akik_elraboltak_ket_kollegajukat","timestamp":"2020. július. 14. 11:52","title":"Vádat emeltek négy férfi ellen, akik elrabolták két kollégájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A keresztrejtvény és a kézimunka is segített egy 104 éves brit asszonynak abban, hogy túlélje a koronavírus-fertőzést.","shortLead":"A keresztrejtvény és a kézimunka is segített egy 104 éves brit asszonynak abban, hogy túlélje a koronavírus-fertőzést.","id":"20200712_Egy_104_eves_brit_asszony_is_kigyogyult_a_koronavirusfertozesbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8876426-01fa-48c2-afe9-511ebd4245c0","keywords":null,"link":"/elet/20200712_Egy_104_eves_brit_asszony_is_kigyogyult_a_koronavirusfertozesbol","timestamp":"2020. július. 12. 20:19","title":"Egy 104 éves brit asszony is kigyógyult a koronavírus-fertőzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]