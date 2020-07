Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73d1e9af-14a2-4a52-8dfc-66cc6c2781d9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szudánban erősítik a nők jogait, a többi között azzal, hogy betiltják a női nemiszerv-csonkítást, emellett engedélyezik az alkoholfogyasztást is a nem muszlimok számára - jelentette be Naszridín Abdulbari szudáni igazságügyi miniszter az állami televízióban.","shortLead":"Szudánban erősítik a nők jogait, a többi között azzal, hogy betiltják a női nemiszerv-csonkítást, emellett engedélyezik...","id":"20200712_Szudanban_betiltjak_a_noi_nemiszervcsonkitast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d1e9af-14a2-4a52-8dfc-66cc6c2781d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de824bc2-8412-40b8-9325-534dc7ff71a1","keywords":null,"link":"/elet/20200712_Szudanban_betiltjak_a_noi_nemiszervcsonkitast","timestamp":"2020. július. 12. 21:08","title":"Szudánban betiltják a női nemiszerv-csonkítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b438d23-0318-4645-abb2-4389aeb92ffe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Őrült jó járgányt talált fel párjának az ezermester vlogger, még terepezni is lehet vele. Hamarosan bárki megveheti. Hamarosan bárki megveheti.","id":"202028_kerekes_szek_de_nem_kerekesszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b438d23-0318-4645-abb2-4389aeb92ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29455de4-fe99-45f3-b192-c8df5bb5d8a7","keywords":null,"link":"/360/202028_kerekes_szek_de_nem_kerekesszek","timestamp":"2020. július. 13. 14:00","title":"Kerekes szék, de nem kerekesszék: jó buli mozgássérülteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagy csökkenés már tavaly is látható volt.","shortLead":"A nagy csökkenés már tavaly is látható volt.","id":"20200713_Lopas_Rablas_Magyarorszag_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc979df-2340-4457-bf68-b78c83f559bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_Lopas_Rablas_Magyarorszag_karanten","timestamp":"2020. július. 13. 10:30","title":"Nagyot csökkent a lopások száma Magyarországon, de nem a karantén miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77d958be-db10-428e-af17-45dda7865a37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Különleges képet készített két zebráról egy indiai fotós, Sarosh Lodi. A képpel csak egy baj van, hatalmas vita tört ki arról, hogy a baloldalon, vagy a jobboldalon lévő állat feje látszik-e a képen. Ön szerint? A képpel csak egy baj van, hatalmas vita tört ki...","id":"20200712_Meg_tudja_mondani_melyik_zebra_nez_a_kameraba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77d958be-db10-428e-af17-45dda7865a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc6aa24-6b01-476e-bbc9-7c9effdcd997","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Meg_tudja_mondani_melyik_zebra_nez_a_kameraba","timestamp":"2020. július. 12. 18:37","title":"Meg tudja mondani, melyik zebra néz a kamerába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508f93e8-e1d9-49f9-8848-9e5fb565468e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosban 13 idősotthonban jelent meg a fertőzés.","shortLead":"A fővárosban 13 idősotthonban jelent meg a fertőzés.","id":"20200713_idosek_koronavirus_fertozott_pesti_uti_otthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=508f93e8-e1d9-49f9-8848-9e5fb565468e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8349040-748d-4b27-bd2a-b016619fd7de","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_idosek_koronavirus_fertozott_pesti_uti_otthon","timestamp":"2020. július. 13. 15:31","title":"Közel ezer időst fertőzött meg a koronavírus magyarországi idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De legalább esőre nem kell számítani.","shortLead":"De legalább esőre nem kell számítani.","id":"20200714_Napkozben_kellemes_meleg_este_szokatlan_huvos_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de8429e-eecf-4747-a57d-aea6eeb4c953","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Napkozben_kellemes_meleg_este_szokatlan_huvos_lesz","timestamp":"2020. július. 14. 05:06","title":"Napközben kellemes meleg, este szokatlan hűvös lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6609db90-bc41-4ca8-9097-e8bbe6005715","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzet sebét a nemzet tapaszaival gyógyították a párt hídemberei.","shortLead":"A nemzet sebét a nemzet tapaszaival gyógyították a párt hídemberei.","id":"20200713_lanchid_felujitas_tuzijatek_kutyapart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6609db90-bc41-4ca8-9097-e8bbe6005715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebfebbd-759a-44f0-a479-2a4e3f06a1e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_lanchid_felujitas_tuzijatek_kutyapart","timestamp":"2020. július. 13. 10:49","title":"Felújította a Lánchidat a Kutyapárt, a tűzijátékot is letudták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem rendelnének el mindenhol tantermen kívüli oktatást, ha felerősödik a koronavírus.","shortLead":"Nem rendelnének el mindenhol tantermen kívüli oktatást, ha felerősödik a koronavírus.","id":"20200714_Akar_egyedileg_is_donthetnek_arrol_hogy_az_iskolak_atterjenek_a_digitalis_oktatasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e44948-3db8-4894-85ec-a1de07ff7621","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Akar_egyedileg_is_donthetnek_arrol_hogy_az_iskolak_atterjenek_a_digitalis_oktatasra","timestamp":"2020. július. 14. 08:30","title":"Akár egyedileg is dönthetnek arról, hogy az iskolák áttérjenek a digitális oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]