[{"available":true,"c_guid":"751d3111-970e-458a-bb1d-beb1e07be8f5","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Tamás és István tizenkét éve alkot egy párt, tavaly novemberben pedig, nyílt örökbefogadás útján egy ikerpár szülei lettek. Nincs vele problémájuk, ha bárki meglepőnek találja a családjukat, de titkolózni soha nem akartak. Arról, hogy milyen adminisztratív kihívásokkal járt a két – most már hét hónapos – baba érkezése, és hogy mennyire elfogadó a társadalom, ha nem hagyományos szülői felállással találkozik, otthonukban meséltek a hvg.hu-nak.","shortLead":"Tamás és István tizenkét éve alkot egy párt, tavaly novemberben pedig, nyílt örökbefogadás útján egy ikerpár szülei...","id":"20200715_Szivarvanycsalad_orokbefogadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=751d3111-970e-458a-bb1d-beb1e07be8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f15226-4bd2-4a79-a458-635756c234c4","keywords":null,"link":"/elet/20200715_Szivarvanycsalad_orokbefogadas","timestamp":"2020. július. 15. 06:30","title":"Mi is egy átlagos család vagyunk, csak nálunk két apuka van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint ősszel elkezdődhet a \"rendes\" iskolai tanév.","shortLead":"A miniszter szerint ősszel elkezdődhet a \"rendes\" iskolai tanév.","id":"20200714_Kasler_koronavirus_megbetegedes_Maruzsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b5fc2b-3a79-4dbc-a824-b80764f68ad6","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Kasler_koronavirus_megbetegedes_Maruzsa","timestamp":"2020. július. 14. 15:29","title":"Kásler szerint a következő hetekben nem nő jelentősen a koronavírusos megbetegedések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d181a4f-bd01-4064-a980-f34a3e84b6da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlesztők manapság már nem a hagyományos 0–100-on akarnak már nagyot alkotni, itt már a 0–300 a mérce.","shortLead":"A fejlesztők manapság már nem a hagyományos 0–100-on akarnak már nagyot alkotni, itt már a 0–300 a mérce.","id":"20200713_Nem_lesz_gyorsabb_utcai_auto_0300_kmhn_mint_az_uj_Lotus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d181a4f-bd01-4064-a980-f34a3e84b6da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795fa027-b1ff-4eb0-8ea9-f01672fbedb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_Nem_lesz_gyorsabb_utcai_auto_0300_kmhn_mint_az_uj_Lotus","timestamp":"2020. július. 13. 14:51","title":"Nem lesz gyorsabb utcai autó, mint az új Lotus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A költségvetési átcsoportosításoknál bukkant fel egy 100 milliós összeg, amit Gyöngyöspatának szán a kormány kötelező önkormányzati feladatok ellátására.\"Egészen véletlenül\" pont ekkora összeget kell kifizetnie az önkormányzatnak a szegregáció miatt megítélt kártérítésekre is.","shortLead":"A költségvetési átcsoportosításoknál bukkant fel egy 100 milliós összeg, amit Gyöngyöspatának szán a kormány kötelező...","id":"20200715_gyongyospata_koltsegvetes_atcsoportositas_karterites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0762a1de-9f56-4042-9b7e-db4ef217c1cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_gyongyospata_koltsegvetes_atcsoportositas_karterites","timestamp":"2020. július. 15. 11:04","title":"Gyöngyöspatát kisegíti az állam 100 millió forinttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f964ad90-81f1-4e40-a0ef-12e743db3fa2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum és a Márki-Zay Péterhez tartozó MMM aktivistái gyűjtik a nemzeti konzultációs íveket. A kitelepüléseiken azonban rendre ott vannak a Fidesz és a Fidelitas aktivistái is.","shortLead":"A Momentum és a Márki-Zay Péterhez tartozó MMM aktivistái gyűjtik a nemzeti konzultációs íveket. A kitelepüléseiken...","id":"20200714_A_Fidesz_aktivistai_kovetik_a_remhirterjesztes_miatt_rabositott_gyulai_ellenzeki_aktivistat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f964ad90-81f1-4e40-a0ef-12e743db3fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854ce08d-490c-4ae2-b55e-39ebb55cafa9","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_A_Fidesz_aktivistai_kovetik_a_remhirterjesztes_miatt_rabositott_gyulai_ellenzeki_aktivistat","timestamp":"2020. július. 14. 09:25","title":"Mindenhol a Fidesz aktivistái várják a rémhírterjesztés miatt rabosított gyulai ellenzékit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7510075-94c2-4526-9a80-0832568577c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Élnének, zenélnének – írják a Facebookon közzétett bejegyzésben. ","shortLead":"Élnének, zenélnének – írják a Facebookon közzétett bejegyzésben. ","id":"20200714_Hooligans_koncertek_tomegrendezveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7510075-94c2-4526-9a80-0832568577c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2df4d45-46e9-412c-b155-38f0b7c9399d","keywords":null,"link":"/kultura/20200714_Hooligans_koncertek_tomegrendezveny","timestamp":"2020. július. 14. 12:37","title":"Hooligans: Kérünk minden döntéshozót, hogy ne alkalmazzanak tovább kettős mércét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bceea7b-a341-46f5-9995-bcbac369a264","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Egymásra mutogatnak a nyaralók és a balatoni szálláshelykiadók: előbbiek szerint az árak elszálltak, a minőség pocsék, utóbbiak pedig úgy látják, hogy az elvárások nőttek a csillagos égig. Közben az állam is \"kopogtat\" a rövid távú szálláshelykiadók ajtaján.","shortLead":"Egymásra mutogatnak a nyaralók és a balatoni szálláshelykiadók: előbbiek szerint az árak elszálltak, a minőség pocsék...","id":"20200715_megfizethetetlenek_a_balatoni_apartmanok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bceea7b-a341-46f5-9995-bcbac369a264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa992fe5-60a1-4670-9046-b0c95a423046","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_megfizethetetlenek_a_balatoni_apartmanok","timestamp":"2020. július. 15. 11:30","title":"\"Iszonyatos árak, bóvli, megvezetés\" - szinte megfizethetetlenek idén a balatoni apartmanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056ce71b-b2e5-4373-bec9-ed73893060b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha augusztus 15. után sem lehet koncerteket tartani, annak a következményei beláthatatlanok – írják.","shortLead":"Ha augusztus 15. után sem lehet koncerteket tartani, annak a következményei beláthatatlanok – írják.","id":"20200714_Veszelyben_az_augusztusi_koncertszezon_Megszolalt_a_Tankcsapda_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=056ce71b-b2e5-4373-bec9-ed73893060b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f434c537-0073-4774-868c-616ba31229e5","keywords":null,"link":"/kultura/20200714_Veszelyben_az_augusztusi_koncertszezon_Megszolalt_a_Tankcsapda_is","timestamp":"2020. július. 14. 14:35","title":"Veszélyben az augusztusi koncertszezon, megszólalt a Tankcsapda is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]