Nemrég magánkórházat nyitott, most állami tisztséget vállal. Az egyik leggazdagabb magyar havi közel 2 millióért lesz kormánybiztos.

A Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztossá nevezték ki Waberer Györgyöt, az állítólag 13. leggazdagabb magyart, aki 2016-ban szállt ki a nevét viselő Waberer's International Nyrt. kamioncégből.

Az 1956-ban Sátoraljaújhelyen született Wáberert az utóbbi években a rózsadombi szállodarom bontása és egy nagy jótékonysági akció, legutóbb pedig újonnan nyílt magánkórháza kapcsán emlegették, most állami tisztséget is vállal. (Wáberer korábban volt már miniszterelnöki megbízott is, a magyar logisztika és közúti fuvarozás fejlesztésének elősegítésével összefüggő feladatok ellátásával bízta meg öt éve Orbán.)

Feladata a kormány határozata szerint az, hogy összehangolja a térséget érintő projektek előkészítését és végrehajtását, együttműködve az ottani településekkel, a megyei önkormányzattal és a kormányhivatallal.

Közreműködik a fejlesztéshez szükséges pénz előteremtését és a Tokaji Borvidéket érintő kormányzati döntések előkészítésében és végrehajtásában, turisztikai projektek előkészítésében, munkahelyteremtő helyi beruházások tervezésében, a szükséges társadalmi és kormányzati egyeztetésekben, továbbá „a térség megtartóerejének növelését elősegítő közösségi, társadalmi környezet-javítására irányuló döntések előkészítésében és végrehajtásában”. Ennek érdekében ő lesz a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács megválasztott elnöke, együtt kell működnie a Magyar Turisztikai Ügynökséggel és az azt felügyelő Rogán Antal miniszterelnöki kabinetfőnökkel is.