[{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Jászai Gellért többségi tulajdonában lévő informatikai cég több mint 4 milliárd forintért fejleszthet.","shortLead":"A Jászai Gellért többségi tulajdonában lévő informatikai cég több mint 4 milliárd forintért fejleszthet.","id":"20200717_4iG_Tananyag_Fejlesztes_pilot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac82aae-fd6d-4fae-906c-d4eced403fe9","keywords":null,"link":"/kkv/20200717_4iG_Tananyag_Fejlesztes_pilot","timestamp":"2020. július. 17. 10:46","title":"Uniós gigapénzt nyert a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a4abb4-88fa-4810-8085-35a2ccb62181","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A járványvédelmi minimum feltételeket ugyanúgy teljesíteniük kell az állattartóknak.","shortLead":"A járványvédelmi minimum feltételeket ugyanúgy teljesíteniük kell az állattartóknak.","id":"20200716_Nebih_baromfi_madarinfluenza_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5a4abb4-88fa-4810-8085-35a2ccb62181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f7339e-810c-4bc3-8ef2-299997e2acad","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Nebih_baromfi_madarinfluenza_jarvany","timestamp":"2020. július. 16. 21:50","title":"Nébih: már nem kötelező zártan tartani a baromfikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5688a4-8439-454b-a859-00b345908abb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csaknem négymillió liter üzemanyagot fenyegetett a tűzvész.","shortLead":"Csaknem négymillió liter üzemanyagot fenyegetett a tűzvész.","id":"20200717_Eloltottak_a_kigyulladt_hadihajot_San_Diegoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a5688a4-8439-454b-a859-00b345908abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345b5613-2a67-4854-b566-629845085509","keywords":null,"link":"/vilag/20200717_Eloltottak_a_kigyulladt_hadihajot_San_Diegoban","timestamp":"2020. július. 17. 07:14","title":"Eloltották a kigyulladt hadihajót San Diegóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69059ff0-bea6-4c51-b7be-f2cbe4d08af7","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A kertmozik varázsát az elhelyezkedés mellett kétségtelenül az esetlegesség adja: van abban valami különösen bizsergető érzés, amikor már délután lessük a felhőket, vajon gátat szab-e az időjárás az esti terveinknek. Ha nem, végre elnyúlhatunk egy színes nyugágyon, a lábainkat a homokban, vagy kavicságyon pihentethetjük, a filmet pedig egy jó hideg fröccsel a kezünkben nézhetjük végig. Vagy kényelmetlen székeken szoronghatunk, és csapkodhatjuk a szúnyogokat. A csillagok alatti mozizásnak mindkét esetben megvan a maga bája. Szubjektív budapesti és vidéki kertmoziajánlónk következik. ","shortLead":"A kertmozik varázsát az elhelyezkedés mellett kétségtelenül az esetlegesség adja: van abban valami különösen bizsergető...","id":"20200716_Kertmozik_budapesten_es_a_balatonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69059ff0-bea6-4c51-b7be-f2cbe4d08af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409f3e2c-8344-45c6-a18b-821eff40a8ed","keywords":null,"link":"/elet/20200716_Kertmozik_budapesten_es_a_balatonnal","timestamp":"2020. július. 16. 20:00","title":"Mit nekünk szúnyogcsípés, ha a szabad ég alatt mozizhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ba3490-76b8-4a27-8f43-68634bdc1140","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitteren dicsekedett el a Xiaomi, hogy a nevéhez fűződik az a hordozható eszköz, amely a legnépszerűbb a világon.\r

\r

","shortLead":"A Twitteren dicsekedett el a Xiaomi, hogy a nevéhez fűződik az a hordozható eszköz, amely a legnépszerűbb a világon.\r

\r

","id":"20200715_xiaomi_mi_band4_canalys_elemzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6ba3490-76b8-4a27-8f43-68634bdc1140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6a52bf-f48f-49d4-84a4-1b11f5fbcad2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_xiaomi_mi_band4_canalys_elemzes","timestamp":"2020. július. 15. 14:03","title":"Melyik okoskarkötőt veszik a legtöbben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b74cb73-68e4-48a3-90c4-d4b95a2b58be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 216 centis volt NBA játékos megvárta az autóssal, amíg kiérnek a rendőrök.","shortLead":"A 216 centis volt NBA játékos megvárta az autóssal, amíg kiérnek a rendőrök.","id":"20200715_Shaquille_ONeal_jofejkedett_egy_autobalesetnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b74cb73-68e4-48a3-90c4-d4b95a2b58be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"723169c2-513b-44ad-8539-262ddf6c6cad","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_Shaquille_ONeal_jofejkedett_egy_autobalesetnel","timestamp":"2020. július. 16. 08:00","title":"Shaquille O'Neal volt az első, aki megállt segíteni egy autóbalesetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc30c6a-7691-49fc-a6b1-cf445403b19d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Száznál is több eljárás indult rémhírterjesztés, valamint csalás miatt, a közveszéllyel fenyegetés miatt 29-szer volt dolguk a rendőröknek.","shortLead":"Száznál is több eljárás indult rémhírterjesztés, valamint csalás miatt, a közveszéllyel fenyegetés miatt 29-szer volt...","id":"20200715_rendorseg_eljaras_jarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cc30c6a-7691-49fc-a6b1-cf445403b19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635563fc-95a8-46dc-8c72-6abf4e9438b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_rendorseg_eljaras_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. július. 15. 19:35","title":"Eddig 455 eljárást indított a rendőrség a járvánnyal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A vállalást tevő 12 cég között van az Exxon Mobile is, ami eddig semmilyen elköteleződést sem volt hajlandó tenni a klímakatasztrófa elkerülése érdekében.","shortLead":"A vállalást tevő 12 cég között van az Exxon Mobile is, ami eddig semmilyen elköteleződést sem volt hajlandó tenni...","id":"20200716_olajipar_ogci_kozos_vallalasok_klimavedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48203e76-97de-4007-9ccf-5e326331084e","keywords":null,"link":"/zhvg/20200716_olajipar_ogci_kozos_vallalasok_klimavedelem","timestamp":"2020. július. 16. 20:40","title":"Először tett közös klímavédelmi vállalást egy sor olajipari óriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]