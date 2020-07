Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 514, 82-en vannak kórházban, 3-an lélegeztetőgépen.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 514, 82-en vannak kórházban, 3-an lélegeztetőgépen.","id":"20200719_18_ujabb_koronavirusfertozottet_talaltak_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68226cd-e60b-47f5-993a-8b319c9ac073","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_18_ujabb_koronavirusfertozottet_talaltak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. július. 19. 09:38","title":"18 újabb koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac91c29-1569-4c0d-b1a4-a4e7eba51eee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"600 ezer forintot zsákmányoltak egy Óbudán lakó nőtől, a rendőrség elfogta a tetteseket, és a felbujtójukat, a nő volt barátját.","shortLead":"600 ezer forintot zsákmányoltak egy Óbudán lakó nőtől, a rendőrség elfogta a tetteseket, és a felbujtójukat, a nő volt...","id":"20200719_Viragfutarnak_alcazva_jutottak_be_egy_nohoz_majd_osszevertek_foglyul_ejtettek_kiraboltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fac91c29-1569-4c0d-b1a4-a4e7eba51eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda2e717-40fa-4ea9-a042-9a2e50fc0ea9","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_Viragfutarnak_alcazva_jutottak_be_egy_nohoz_majd_osszevertek_foglyul_ejtettek_kiraboltak","timestamp":"2020. július. 19. 10:42","title":"Virágfutárnak álcázva jutottak be egy nőhöz, majd összeverték, foglyul ejtették, kirabolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37976251-b5bc-49de-9e82-1ece419a29f7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A bukaresti Dinamót a végén még a koronavírus fogja kiejteni. ","shortLead":"A bukaresti Dinamót a végén még a koronavírus fogja kiejteni. ","id":"20200718_Tiz_focista_lett_koronavirusos_a_Dinamo_Bucurestinel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37976251-b5bc-49de-9e82-1ece419a29f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33ea9d9-7aa3-4f8d-9b6e-11d1bdf3ec42","keywords":null,"link":"/sport/20200718_Tiz_focista_lett_koronavirusos_a_Dinamo_Bucurestinel","timestamp":"2020. július. 18. 19:59","title":"Tíz focista lett koronavírusos a Dinamo Bucurestinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5940c4b-fbbe-4b64-a707-3777a0aeedd9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Túszul ejtették a libériai zászló alatt hajózó Curacao Trader nevű tankhajó orosz és ukrán legénységét, a hajó tehetetlenül sodródik.","shortLead":"Túszul ejtették a libériai zászló alatt hajózó Curacao Trader nevű tankhajó orosz és ukrán legénységét, a hajó...","id":"20200718_Kalozok_tamadtak_meg_egy_tankert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5940c4b-fbbe-4b64-a707-3777a0aeedd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a9b305-ffa2-44e1-b5b4-e4d07c10a2ab","keywords":null,"link":"/elet/20200718_Kalozok_tamadtak_meg_egy_tankert","timestamp":"2020. július. 18. 15:46","title":"Kalózok támadtak meg egy tankert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cd98f6c-5a0e-454d-9c21-8cf298171a80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Más termékeknél is erre lehet számítani.","shortLead":"Más termékeknél is erre lehet számítani.","id":"20200718_Papirpalackban_adjak_jovore_a_whiskyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cd98f6c-5a0e-454d-9c21-8cf298171a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461aa52a-b4e2-481d-a25f-83d95b539c4b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200718_Papirpalackban_adjak_jovore_a_whiskyt","timestamp":"2020. július. 18. 10:31","title":"Papírpalackban adják jövőre a whiskyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28d315b-2234-42aa-96a5-99e895ccb1e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár hivatalosan vetélytársak, azért az Apple és a Samsung között több üzleti megállapodás is van. Csakhogy nem mindegyik alakul mindig a tervek szerint, és ilyenkor jöhet a büntetés.

","shortLead":"Bár hivatalosan vetélytársak, azért az Apple és a Samsung között több üzleti megállapodás is van. Csakhogy nem...","id":"20200719_apple_samsung_oled_panel_rendeles_karpotlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b28d315b-2234-42aa-96a5-99e895ccb1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a000a534-9fc3-4449-a861-983478e2b31e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200719_apple_samsung_oled_panel_rendeles_karpotlas","timestamp":"2020. július. 19. 08:03","title":"295 milliárdos kártérítést gombolt le az Apple-ről a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133a117b-307e-4583-9355-7adbf9c55512","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Alighogy elkezdődött a szezon, civilek szerint máris mintegy 300 állattal végeztek a halászok.","shortLead":"Alighogy elkezdődött a szezon, civilek szerint máris mintegy 300 állattal végeztek a halászok.","id":"20200719_feroer_balnak_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=133a117b-307e-4583-9355-7adbf9c55512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98461b32-4923-49e3-b4a7-e7a2fd5a96b9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200719_feroer_balnak_koronavirus","timestamp":"2020. július. 19. 19:25","title":"Van, amin a koronavírus sem változtat: elkezdődött a bálnavadászat szezonja a Feröer-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Merőben más lesz a most induló albérletszezon, mint az eddigiek.","shortLead":"Merőben más lesz a most induló albérletszezon, mint az eddigiek.","id":"20200720_alberlet_lakas_alberlo_felveteli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1b6887-1253-475d-8d70-0cf1a0bb1f41","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200720_alberlet_lakas_alberlo_felveteli","timestamp":"2020. július. 20. 09:10","title":"Több tízezren próbálnak meg új albérletet találni, ahogy csökkennek az árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]